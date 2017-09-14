Shaman написав:про який план Трампа йде мова, що Зеленський не хоче приймати? чи теж прикрасив/вигадав?
Спеціально для тебе і інших які далекі від теми російсько-української війни. Теми форуму, між іншим!
Які угоди по українсько-російській війні запропоновані Трампом? Пошукай в американських джерелах інформації.
Програма ChatGPT сказала: Дональд Трамп, перебуваючи на посаді президента США у 2025 році, запропонував мирний план для завершення війни між Україною та Росією. Цей план викликав значну критику через його спрямованість на поступки Росії та обмежені вигоди для України.
Основні пункти мирного плану Трампа: 1. Територіальні поступки на користь Росії США визнають Крим як частину Росії на законодавчому рівні.
Фактичне визнання контролю Росії над частинами Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
2. Відмова України від членства в НАТО Україна зобов'язується не вступати до НАТО, але може прагнути членства в Європейському Союзі.
3. Припинення вогню та демілітаризована зона Негайне припинення вогню та створення демілітаризованої зони вздовж лінії фронту, яку патрулюватимуть європейські миротворці без участі американських військ.
4. Економічна співпраця та зняття санкцій Скасування санкцій, накладених на Росію з 2014 року.
Розширення економічної співпраці між США та Росією, особливо в енергетичному та промисловому секторах.
Підписання угоди про спільну розробку природних ресурсів України з американськими компаніями.
5. Безпекові гарантії для України Надання Україні "надійних безпекових гарантій" від групи європейських та, можливо, неєвропейських країн.
США не є безпосереднім учасником цих гарантій.
6. Відновлення контролю над певними територіями Україна відновлює контроль над частинами Харківської області, Запорізькою АЕС, Каховською дамбою та отримує безперешкодний доступ до Дніпра та Кінбурнської коси.
7. Відбудова України Передбачено повну реконструкцію та фінансову компенсацію для України, але джерела фінансування не уточнені.
Яка реакція Зеленськиго на цей план?
Програма ChatGPT сказала: Президент України Володимир Зеленський висловив обережну готовність до участі в мирних переговорах, запропонованих президентом США Дональдом Трампом, але чітко окреслив межі прийнятного для України.
❗ Основні позиції Зеленського щодо плану Трампа: Неприйнятність територіальних поступок: Зеленський заявив, що Україна не готова віддавати Росії Донбас і Крим, наголосивши: «Це не є мирним планом» . ...
без ChatGPT ніяк? чи якщо потім почнуть макати головою - це не я, це чат...
так ми й поїхали обговорювати й цей план теж. але руські чітко показали, що вони на цей план клали болт й знову висунули свої неадекватні хотілки. це ти в інтернеті не бачиш без чату? є деякі нюанси, але базис для розмови є.
тому не треба брехати - обговорювати план Трампа можна й ми збиралися це робити, але РУСЬКІ не бажають, бо їх він не влаштовує. й з ким обговорювати - з прибиральниками з Кремля? бо вище вони нікого не надіслали...
Shaman написав:так ми й поїхали обговорювати й цей план теж. але руські чітко показали, що вони на цей план клали болт й знову висунули свої неадекватні хотілки. це ти в інтернеті не бачиш без чату? є деякі нюанси, але базис для розмови є.
Що ти несеш? Зеленський відхилив план Трампа. Все, крапка. Ніхто в Стамбулі нічого не обговорював. Ти, як завжди несеш пургу.
*Не факт що це план сьогодні актуальний. Можливо поїзд пішов.
Этот раунд, определенно - хотел написать за Зеленским, но, читая такие вот новости, сформулирую по-другому - за объединенной командой Украины. Владимир Александрович, похоже, и в этот раз хотел играть в игру «кто тут самый главный нарцисс под софитами», но, благодаря присутствию взрослых людей, сейчас все было сделано предельно грамотно.
Послана делегация высшего уровня, Президент Украины прилетел сам лично - Путин, ты хотел разговаривать? Ну, ок. Вот я. Давай разговаривать. Проведены встречи с Эрдоганом, с европейскими лидерами, всему миру показана готовность Украины не в бирюльки играться, а действовать и говорить серьезно. А Путин на весь мир выставлен балаболом и полоумным ебанатом, каким он, определенно, и является на самом деле. Да, Трампа переубедить не удалось - но и тут достигнут определенный результат: теперь и с Трампом неопределенность закончена, и окончательно понятно, кто он есть. Вопросов больше не осталось. Отсечение необоснованных надежд - тоже результат.
Главное, что сделали эти «переговоры» - Европа теперь полностью поняла, с чем и она, и Украина, имеют дело. Все, пошли разговоры о морских дронах, о совместном проекте Франции-Британии по созданию дальнобойного оружия с радиусом действия 2000 километров, поддержка Украине теперь полная, новые санкции против России - хоть тут, конечно, сомнительно, что Европа в данном направлении может сделать еще, но, по крайней мере, вектор выбран на новую эскалацию, а не возвращение российской нефти - передача Украине всех Цезарей за 2025 год, а это больше сотни, это очень неплохо, и вообще консолидация Европы вокруг осознанной - наконец-то!! - опасности. Так что, хоть и под давлением взрослых, но Владимир Александрович принял правильное решение, сделал правильные шаги и все было сработано грамотно. Вот такой и должна быть работа. Вот такой и должна быть дипломатия. Продуманная, просчитанная, стратегическая. Красавчики. Молодец.
Ну и вопросов, чего ждать дальше, больше не осталось. Путин явно рассчитывает на свое летнее наступление. Он явно считает, что сейчас он находится в лучшей позиции, чем Украина, даже вместе с коалицией решительных - и чем Россия в прошлом году. Ну… Что ж. Посмотрим. Посмотрим. Пока никакого лучшего результата, чем 400 000 человек за 1% украинской территории не было. Он уверен, что может воевать вечно… Ну, посмотрим, посмотрим.
Мне кажется, в Стамбуле был пик возможностей Путина - Трамп расстелил перед ним просто красную дорожку и дал ему наилучшие условия выйти из этого тупика, в который он вогнал себя сам. Просто вытащил из кучи кровавого дерьма, отряхнул, и сказал - вот солнышко, вот море, вот песочек, давай, возвращайся в мир.
Возвращение в Европу, возвращение на европейский рынок, совместная торговля, арктическое партнерство, возможное восстановление Северного потока, снятие санкций, возвращение SWIFT, признание оккупации Крыма… Это была просто синекура. Да что еще твоей душеньке надо? Лучших условий не будет уже никогда и точно. Но полоумный маньяк - помните, параноидально-эпилептоидный тип личности, цельный и органичный? - не смог преодолеть рамки своего медицинского диагноза - и плюнул и ему и всему миру в глаза своей кровавой харкотиной. И это был переломный момент. Все расставлено по местам. Спасибо, Вова.
С этого момента время - которе раньше, надо признать, играло на Россию - будет играть против нее. И теперь, конечно, главный вопрос, кто этим временем успеет распорядиться быстрее. Путин или Европа.
Будет ли большая война? А черт его знает. Тут слишком много факторов влияет. Пресловутое время - ключевой из них. Я, как пессимист, склоняюсь к тому, что все же да. Скорее будет, чем нет. Но если Путин проиграет эту войну - он проиграл ее вчера в Стамбуле. Разбитое корыто замаячило на горизонте. Ну, доброе утро. Ваш Дед.
Shaman написав:так ми й поїхали обговорювати й цей план теж. але руські чітко показали, що вони на цей план клали болт й знову висунули свої неадекватні хотілки. це ти в інтернеті не бачиш без чату? є деякі нюанси, але базис для розмови є.
Що ти несеш? Зеленський відхилив план Трампа. Все, крапка. Ніхто в Стамбулі нічого не обговорював. Ти, як завжди несеш пургу.
*Не факт що це план сьогодні актуальний. Можливо поїзд пішов.
оце твоя вигадка та брехня. ніхто нічого не відхиляв. все відкинула Раша - й рівнем своєї делегації, й своїми божевільними вимогами.
чи це написали в методичці - все одно запевняти, що відкинула перемовини Україна?
Shaman написав:так ми й поїхали обговорювати й цей план теж. але руські чітко показали, що вони на цей план клали болт й знову висунули свої неадекватні хотілки. це ти в інтернеті не бачиш без чату? є деякі нюанси, але базис для розмови є.
Що ти несеш? Зеленський відхилив план Трампа. Все, крапка. Ніхто в Стамбулі нічого не обговорював. Ти, як завжди несеш пургу.
*Не факт що це план сьогодні актуальний. Можливо поїзд пішов.
Який такий ПЛАН ТРАМПА ? Здати чотири області разом , чи по одинці і погодитись зі всіма вимогами путіна ?
.....андрійка , ти у своїх натхнених планах хіба шо напряму не пишешь -ЗДАВАЙТЕСЬ .
Banderlog написав: харашо, а де ми живем? Яких прав не має в білорусії які є у нас?) Тіко не надо співати свою голубую луну) мені воно якось неінтересно ані права геїв, ані права жінок, ані дітей і права животних мені тож побоку Право обирати презедента? Так я голосувати не ходжу, за шоколадного зайця б не голосував, а потужний мені б і в брєду не приснився. То який мені плюс од тих демократичних механізмів вибору? І вони вродь тойво? На паузі? За шо там ще стояв майдан? За дешеві бу авто з європи?) Потом канєшно європейські пенсії щоб наші пенсіонери гідно могли мандрувати. Та хрін з ним з пенсами, вони не надьожні колись даж за комуняк могли голосувати. Ми за прогрєсівну молодьож, яка там допомога була на дитину при янику а яка при потужному? На першу? На другу? Право бикувати до мєнтів? Причина остановкі?? Так то при янику було, тепер нова поліція вона таке не любить) і правильно робить. З тими хто забуває включати поворотніки треба ... ну ти пойняв? Короч жду. По пунктам Де гідність?
Вот читаю и не пойму - таки передумал передумывать?
А так - полностью согласен: есть у меня бывший коллега - так его брат от "таракана" до сих пор не убежал - хотя кордоны открыты. А вот бывший найвплывовишый - все совсем наоборот.
воно звісно можна так говорити за пивом з німецькими ковбасками - ще й на халявні 500 євро : як воно непогано жити в Біларусі. так кордони відкриті - можете поїхати, подивитись... чомусь немає бажання? це як в КНДР - поїхати можна, але наступного разу виїхати вдасться через ...дцать років - якщо вдасться....
методички - это хорошо, жаль к реальности отношения не имеют Один из нынешних знакомых - беларус. Периодически ездит навещать родителей. А у меня - да, был бы билет в один конец - приходится им ко мне ездить.