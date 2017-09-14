Banderlog написав:

харашо, а де ми живем? Яких прав не має в білорусії які є у нас?)Тіко не надо співати свою голубую луну) мені воно якось неінтересно ані права геїв, ані права жінок, ані дітей і права животних мені тож побокуПраво обирати презедента? Так я голосувати не ходжу, за шоколадного зайця б не голосував, а потужний мені б і в брєду не приснився. То який мені плюс од тих демократичних механізмів вибору? І вони вродь тойво? На паузі?За шо там ще стояв майдан? За дешеві бу авто з європи?)Потом канєшно європейські пенсії щоб наші пенсіонери гідно могли мандрувати.Та хрін з ним з пенсами, вони не надьожні колись даж за комуняк могли голосувати.Ми за прогрєсівну молодьож, яка там допомога була на дитину при янику а яка при потужному? На першу? На другу?Право бикувати до мєнтів? Причина остановкі??Так то при янику було, тепер нова поліція вона таке не любить) і правильно робить. З тими хто забуває включати поворотніки треба ... ну ти пойняв?Короч жду. По пунктамДе гідність?