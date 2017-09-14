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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13877138781387913880>
Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 14:54

  Schmit написав:Для Зе, який неодноразово публічно називав пуйла долбо***, інших умов не буде. Ці принизливі та неможливі до виконання умови - ексклюзив для Зе. А так як Зе - наш вирок і його 5 років ніколи не закінчаться, то "покиньте всі надії...", не буде ніякої зупинки бойових дій, війна буде до повної руїни.


Я теж тієї самої думки.
Зразу коли почув оце "що за бутафорська делегація" подумав що коли ти справді хочеш замирення то ти не бикуєш на того з ким й так зараз вже б`єшся "делегація нета, стол не той, ручка підписувати мірну угоду не того кольору, росія в мирної угоди не з маленької букви написана".
katso
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 15:03

  Banderlog написав:
  stm написав:У якому році ви отримали громадянство Румунії? Мені щось каже що ви максимально недооцінюєте ліберальні цінності )
) яка різниця коли я лічно? Десь
При пізному Кучмі в нас почали роздавати, напевно при плівках мельниченко, якщо мені память не зраджує,
при янику стало масово, раз в 10 напевно.

після революції гідності десь в 2015 вже румуни почали вставляти палки в ... кольоса) і косити капусту

При Кучмі 2 термін це до 2004 року. Потім був не яник, а Ющ, і ось тоді віра в ЄС була найбільша, інвестиції і ціна нерухомості були на рівні Канади ) я впевнена якщо кількість паспортів розкласти по роках, то ви програєте :)
До 2004 року вам було 22 роки і без дорослих ви би не отримували паспорт Румунії. Воно вважається немає чого робити але якщо людина отримує як норма, що неможливо відмотати взад то займає роки )
stm
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 15:41

  Shaman написав:воно звісно можна так говорити за пивом з німецькими ковбасками - ще й на халявні 500 євро :lol: як воно непогано жити в Біларусі. так кордони відкриті - можете поїхати, подивитись... чомусь немає бажання? це як в КНДР - поїхати можна, але наступного разу виїхати вдасться через ...дцать років - якщо вдасться....

Вибачте, а Вам не набридло писати про ці «500 євро»? Це - заздрість? У Вас навіть припущення немає, що людина може жити і без якихось дотацій від іноземної держави? Головне - жити, а не бути кріпаком. Так, Ви праві - у Білорусі нічого доброго. Молодь виїжджає, боїться повертатися навіть батьків відвідати, оскільки невпевнені, що знову виїдуть. А чим Україна краще? Сотні тисяч чоловіків навіть на похорон батьків не можуть приїхати, бо назад до сімʼї і життя їх не відпустять. Так, в Білорусі погано, але і в Україні не краще, якщо ти - не тієї статі або соціального статусу. Будьте чесні.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 15:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  АндрейМ написав:Вибачте, а Вам не набридло писати про ці «500 євро»? Це - заздрість?


Не заздрість , а щира, обгрунтована зневага
тут Шаман прав
воно продажне брехло
не полінуйтеся, почитайте які воно дифирамби зеленій владі співало, до того як втекло. аж песикіт лайкав
а потім писав що "виїхав законно", зараз "що квиток в один кінець"
вибір соціально лояльної Німеччини не просто так
оцю гидоту треба буде викорчувавати, як усередині країни, так і за межами
fox767676
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 15:54

  fox767676 написав:
  АндрейМ написав:Вибачте, а Вам не набридло писати про ці «500 євро»? Це - заздрість?

а потім писав що "виїхав законно", зараз "що квиток в один кінець"

ой как интересно: вы тут какое то противоречие видите? 🤔
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 15:56

  _hunter написав:
  fox767676 написав:
  АндрейМ написав:Вибачте, а Вам не набридло писати про ці «500 євро»? Це - заздрість?

а потім писав що "виїхав законно", зараз "що квиток в один кінець"

ой как интересно: вы тут какое то противоречие видите? 🤔


тобі 18 не було чи група липова ?
чи "інвалідів" батьків одразу додому відправив після перетину кордону?
ти ж втік після лютого
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 17 тра, 2025 15:59, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 15:58

  АндрейМ написав:
  Shaman написав:воно звісно можна так говорити за пивом з німецькими ковбасками - ще й на халявні 500 євро :lol: як воно непогано жити в Біларусі. так кордони відкриті - можете поїхати, подивитись... чомусь немає бажання? це як в КНДР - поїхати можна, але наступного разу виїхати вдасться через ...дцать років - якщо вдасться....

Вибачте, а Вам не набридло писати про ці «500 євро»? Це - заздрість? У Вас навіть припущення немає, що людина може жити і без якихось дотацій від іноземної держави? Головне - жити, а не бути кріпаком. Так, Ви праві - у Білорусі нічого доброго. Молодь виїжджає, боїться повертатися навіть батьків відвідати, оскільки невпевнені, що знову виїдуть. А чим Україна краще? Сотні тисяч чоловіків навіть на похорон батьків не можуть приїхати, бо назад до сімʼї і життя їх не відпустять. Так, в Білорусі погано, але і в Україні не краще, якщо ти - не тієї статі або соціального статусу. Будьте чесні.


Ви щось плутаєте ...
Хіба в Белорусі є війна ?

А в нас чимало чоловіків , замість того щоб захищати країну від нападу, дриснули у прямому і в переносному значені вислову .
"Біженьці "- не забули що вони з України й получають гроші , але коли тут починають писати про Україну , то тільки погане .
При тому майже усі мобілізаційного віку .( ви теж)
Так що не нервуйте....

Україна -КРАЩЕ !
Востаннє редагувалось холява в Суб 17 тра, 2025 16:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 16:01

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Скажи що "Україна готова воювати 21 рік." Сциш?
А путін це сказав(устами Мединського). А ти не можеш. І Зеленський не може.
Пацан сказав-пацан зробив...
не зробив - знову сказав.....
Я в свої59+ можу сказати що готовий воювати хоч СТО років....
і чим це моє СКАЗАВ буде відрізнятись від СКАЗАВ 70+річного пердуна?

Тому
вірити педераційникам на слово-себе не поважати.
Так він не сказав "21 рік". Це я приукрасив. Він натякнув на 21 рік.
Він сказав рік, два, три. Можуть вони воювати рік, два, три? Я впевнений що можуть. Якщо ви не вірите вони можуть воювати рік, два, три - напишіть це прямо. Я вірю.

Тому закінчуємо ці всі "перемовини" і воюємо рік, два, три.
Зеленський не хоче приймати план Трмпа, значить воюємо ще рік, два, три. Керманич Зеленський веде нас в світле майбутнє!

Навіщо все ще переливання з пустого в порожнє? путін не поступиться - це вже очевидно.
А мені подобається пропозиція Луценка
Було б добре, щоб у складі нашої переговорної групи були грамотні історики. Найкраще - з числа тих, які воюють в ЗСУ.
Вони б мали відбивати брехню та маніпуляцію московитів, котрі давно зробили псевдоісторію своєю зброєю.
Тоді б вигадані цитати Бісмарка відразу б стали посміховищем.
А страшилка про готовність Росії до 21 року війни (як в часи Північної війни 1700-21) одразу б отримали адекватну відповідь.
По- перше, якщо ви, московити, берете за взірець Північну війну, то вже в цьому липні вам треба готуватися до аналогу повного оточення царя і його армії вторгнення турецько-козацьким військом у 1711 році.
З наступним принизливим проникненням вашої цариці у шатро візиря Мехмеда-паші, де вона залишила і честь і всі свої дорогоцінності.
Це була ціна для того, щоб Петро зміг уникнути полону та вшився у рідні болота.
По- друге, ми, українці, памʼятаємо і довшу війну - Ливонську 1558-1583 рр.
Тоді ще одна гордість московитів, цар Іван Грозний вирішив захапати балтійські землі.
В результаті 35 річної війни цей кривавий тиран отримав підсрачника від польсько-литовсько-козацького війська Стефана Баторія, здав усе раніше захоплене і під настрій убив свого ж сина. Далі була опричнина і Смутноє врємя.
Ну, як смутне - нормальне время. Наш хлопець став царем, якому на колінах присягнула Боярська дума, а козаки сиділи в Кремлі…
Так що, як казав Бісмарк Цезарю: не забувай, сьогодні ти Імператор, а завтра - салат:)

Тому хотілось би що тутешні дописувачі не лякались відразу в свої штанці, а й згадували інші варіанти
ПС
До речі Поляки і Прибалти - і зараз наші союзники
А те що вони не виставили своїх солдат -частково компенсується фінансами Німців/Бритів/Французів/Шведів/Фінів/Норвежців/Датчан/Голландців/Іспанців.... порядок довільний.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 16:03

  fox767676 написав:
  _hunter написав:
  fox767676 написав:а потім писав що "виїхав законно", зараз "що квиток в один кінець"

ой как интересно: вы тут какое то противоречие видите? 🤔


тобі 18 не було чи група липова ?
чи "інвалідів" батьків одразу додому відправив після перетину кордону?
ти ж втік після лютого

вот так вот сходу, без подготовки, написал два варианта, при которых свой бред - таки бред? - молодец, чо :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 16:07

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:так ми й поїхали обговорювати й цей план теж. але руські чітко показали, що вони на цей план клали болт й знову висунули свої неадекватні хотілки. це ти в інтернеті не бачиш без чату? ;) є деякі нюанси, але базис для розмови є.
Що ти несеш? Зеленський відхилив план Трампа. Все, крапка.
А може кома?
Зеленський відхилив вимогу педераційників звільнити чотири області....

До речі
Для тих в кого корінці....
Перемовини були про 30 денне перемирья... під час якого і планувалось проводити перемовини про те що робити далі...
Але коли тобі УМОВОЮ для 30-денного перемирья виставляють вимогу звільнити свої території....
То навіщо тоді це перемирья?
Адже навіть якщо звільнив і отримав 30 днів передишки - то завершення війни то все одно не отримав.
Тому
Як би я погано не відносився до Зеленського -але в данному випадку - все правильно і логічно.
Педераційники нам - капітулюйте
ми їм - фак ю.
budivelnik
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