Додано: Суб 17 тра, 2025 16:01

andrijk777 написав: budivelnik написав: andrijk777 написав: Скажи що "Україна готова воювати 21 рік." Сциш?

А путін це сказав(устами Мединського). А ти не можеш. І Зеленський не може. Скажи що "Україна готова воювати 21 рік." Сциш?А путін це сказав(устами Мединського). А ти не можеш. І Зеленський не може. Пацан сказав-пацан зробив...

не зробив - знову сказав.....

Я в свої59+ можу сказати що готовий воювати хоч СТО років....

і чим це моє СКАЗАВ буде відрізнятись від СКАЗАВ 70+річного пердуна?



Тому

вірити педераційникам на слово-себе не поважати. Пацан сказав-пацан зробив...не зробив - знову сказав.....Я в свої59+ можу сказати що готовий воювати хоч СТО років....і чим це моє СКАЗАВ буде відрізнятись від СКАЗАВ 70+річного пердуна?Томувірити педераційникам на слово-себе не поважати. Так він не сказав "21 рік". Це я приукрасив. Він натякнув на 21 рік.

Він сказав рік, два, три. Можуть вони воювати рік, два, три? Я впевнений що можуть. Якщо ви не вірите вони можуть воювати рік, два, три - напишіть це прямо. Я вірю.



Тому закінчуємо ці всі "перемовини" і воюємо рік, два, три.

Зеленський не хоче приймати план Трмпа, значить воюємо ще рік, два, три. Керманич Зеленський веде нас в світле майбутнє!



Навіщо все ще переливання з пустого в порожнє? путін не поступиться - це вже очевидно. Так він не сказав "21 рік". Це я приукрасив. Він натякнув на 21 рік.Він сказав рік, два, три. Можуть вони воювати рік, два, три? Я впевнений що можуть. Якщо ви не вірите вони можуть воювати рік, два, три - напишіть це прямо. Я вірю.Тому закінчуємо ці всі "перемовини" і воюємо рік, два, три.Зеленський не хоче приймати план Трмпа, значить воюємо ще рік, два, три. Керманич Зеленський веде нас в світле майбутнє!Навіщо все ще переливання з пустого в порожнє? путін не поступиться - це вже очевидно.

А мені подобається пропозиція ЛуценкаБуло б добре, щоб у складі нашої переговорної групи були грамотні історики. Найкраще - з числа тих, які воюють в ЗСУ.Вони б мали відбивати брехню та маніпуляцію московитів, котрі давно зробили псевдоісторію своєю зброєю.Тоді б вигадані цитати Бісмарка відразу б стали посміховищем.А страшилка про готовність Росії до 21 року війни (як в часи Північної війни 1700-21) одразу б отримали адекватну відповідь.По- перше, якщо ви, московити, берете за взірець Північну війну, то вже в цьому липні вам треба готуватися до аналогу повного оточення царя і його армії вторгнення турецько-козацьким військом у 1711 році.З наступним принизливим проникненням вашої цариці у шатро візиря Мехмеда-паші, де вона залишила і честь і всі свої дорогоцінності.Це була ціна для того, щоб Петро зміг уникнути полону та вшився у рідні болота.По- друге, ми, українці, памʼятаємо і довшу війну - Ливонську 1558-1583 рр.Тоді ще одна гордість московитів, цар Іван Грозний вирішив захапати балтійські землі.В результаті 35 річної війни цей кривавий тиран отримав підсрачника від польсько-литовсько-козацького війська Стефана Баторія, здав усе раніше захоплене і під настрій убив свого ж сина. Далі була опричнина і Смутноє врємя.Ну, як смутне - нормальне время. Наш хлопець став царем, якому на колінах присягнула Боярська дума, а козаки сиділи в Кремлі…Так що, як казав Бісмарк Цезарю: не забувай, сьогодні ти Імператор, а завтра - салат:)Тому хотілось би що тутешні дописувачі не лякались відразу в свої штанці, а й згадували інші варіантиПСДо речі Поляки і Прибалти - і зараз наші союзникиА те що вони не виставили своїх солдат -частково компенсується фінансами Німців/Бритів/Французів/Шведів/Фінів/Норвежців/Датчан/Голландців/Іспанців.... порядок довільний.