Додано: Суб 17 тра, 2025 16:34

budivelnik написав: andrijk777 написав: Shaman написав: так ми й поїхали обговорювати й цей план теж. але руські чітко показали, що вони на цей план клали болт й знову висунули свої неадекватні хотілки. це ти в інтернеті не бачиш без чату? є деякі нюанси, але базис для розмови є. так ми й поїхали обговорювати й цей план теж. але руські чітко показали, що вони на цей план клали болт й знову висунули свої неадекватні хотілки. це ти в інтернеті не бачиш без чату?є деякі нюанси, але базис для розмови є. Що ти несеш? Зеленський відхилив план Трампа. Все, крапка. Що ти несеш? Зеленський відхилив план Трампа. Все, крапка. А може кома?

Зеленський відхилив вимогу педераційників звільнити чотири області....



До речі

Для тих в кого корінці....

Перемовини були про 30 денне перемирья... під час якого і планувалось проводити перемовини про те що робити далі...

Але коли тобі УМОВОЮ для 30-денного перемирья виставляють вимогу звільнити свої території....

То навіщо тоді це перемирья?

Адже навіть якщо звільнив і отримав 30 днів передишки - то завершення війни то все одно не отримав.

Тому

Як би я погано не відносився до Зеленського -але в данному випадку - все правильно і логічно.

Педераційники нам - капітулюйте

ми їм - фак ю. А може кома?Зеленський відхилив вимогу педераційників звільнити чотири області....До речіДля тих в кого корінці....Перемовини були про 30 денне перемирья... під час якого і планувалось проводити перемовини про те що робити далі...Але коли тобі УМОВОЮ для 30-денного перемирья виставляють вимогу звільнити свої території....То навіщо тоді це перемирья?Адже навіть якщо звільнив і отримав 30 днів передишки - то завершення війни то все одно не отримав.ТомуЯк би я погано не відносився до Зеленського -але в данному випадку - все правильно і логічно.Педераційники нам - капітулюйтеми їм - фак ю.

Предмет - план Трампа.По буквах - ТРАМПА.Залишилось знайти в плані Трампа звільнити-залишити 4 області:*Агенція Reuters опублікувала текст документа з пропозиціями, які Віткофф, за даними агенції, надав європейським чиновникам на переговорах у Парижі 17 квітня. Ось, про що там йдеться:Припинення вогнюПостійне припинення вогню.Обидві сторони негайно вступають у переговори щодо технічної реалізації угоди.Гарантії безпеки УкраїниУкраїна отримує надійні гарантії безпеки.Країни-гаранти створюють спеціальну групу за участі європейських і неєвропейських держав.Україна не буде прагнути вступу до НАТО.Україна може прагнути членства в ЄС.ТериторіїСША де-юре визнають російський контроль над Кримом.США де-факто визнають російський контроль над Луганською областю.США де-факто визнають, що Росія контролює частини Запорізької, Донецької та Херсонської областей.Україна повертає собі території в Харківській області.Україна відновлює контроль над Запорізькою атомною електростанцією. Станцією управляють США. Електроенергія йде обом сторонам.Україна має безперешкодний прохід по річці Дніпро та контроль над Кінбурнською косою.ЕкономікаСША та Україна реалізовують економічне співробітництво у сфері корисних копалин.Україна буде повністю відновлена та отримає фінансову компенсацію.З Росії знімають всі санкції, запроваджені з 2014 року.Економічне співробітництво США та Росії в енергетиці та в інших сферах відновлюється.*По буквах звідти ж:*Однак, до британської столиці приїхав лише Келлог, а за день до переговорів президент України Володимир Зеленський відкинув можливість визнання Криму. За що його гнівно розкритикував Дональд Трамп.24 квітня Володимир Зеленський повідомив, що Україна підготувала інший документ, який зараз "лежить на столі президента Трампа"._____________________________Тобто замість плану Трампа свій.А все що потім, то вже не грало ніякої ролі.Бо тільки план від Трампа має хоч якісь шанси на погодження та завершення війни._____________________________Я не даю оцінки цьому плану.Я констатую факти.Які наведені в статті ВВС.І що там хоче оркостан теж не має значення, якщо у Трампа з'явилися підстави побачити, що Зе цьому завадив.