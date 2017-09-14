_hunter написав:ой как интересно: вы тут какое то противоречие видите? 🤔
тобі 18 не було чи група липова ? чи "інвалідів" батьків одразу додому відправив після перетину кордону? ти ж втік після лютого
вот так вот сходу, без подготовки, написал два варианта, при которых свой бред - таки бред? - молодец, чо
где бред, шмакозяка ? у тебя нет и не было законных оснований на пересечение границы, кроме тех что н я написал. может еще из коммандировки не вернулся, подставив свою фирму, хотя учитывая что ты лох, этот вариант маловероятен
всему миру показана готовность Украины не в бирюльки играться, а действовать и говорить серьезно. А Путин на весь мир выставлен балаболом и полоумным ебанатом, каким он, определенно, и является на самом деле. Да, Трампа переубедить не удалось - но и тут достигнут определенный результат: теперь и с Трампом неопределенность закончена, и окончательно понятно, кто он есть. Вопросов больше не осталось. Отсечение необоснованных надежд - тоже результат.
Главное, что сделали эти «переговоры» - Европа теперь полностью поняла, с чем и она, и Украина, имеют дело.
Навіть у сфері бачення пана Бабченка, який пройшовся по вершкам-обгортці і сховав іншу суть. Маємо:
Це вже не я, не Зе, а Бабченко тугим розжував роль-значення того, що замість "пауза потрібна рфії", "перемовини неможливі", кордони, контрибуції, покарання, українська влада висунула пропозиції РПВ та перемовин.
Але тугі так і продовжують голосити "рпв нема", "перемовини до миру не призвели" тощо.
Тільки через рік нарешті до влади дійшло. Як каже Бабченко "Так что, хоть и под давлением взрослых, но Владимир Александрович принял правильное решение, сделал правильные шаги и все было сработано грамотно."
І як праткичний результат: "Все, пошли разговоры о морских дронах, о совместном проекте Франции-Британии по созданию дальнобойного оружия с радиусом действия 2000 километров, поддержка Украине теперь полная, новые санкции против России - хоть тут, конечно, сомнительно, что Европа в данном направлении может сделать еще, но, по крайней мере, вектор выбран на новую эскалацию, а не возвращение российской нефти - передача Украине всех Цезарей за 2025 год, а это больше сотни, это очень неплохо, и вообще консолидация Европы вокруг осознанной - наконец-то!! - опасности."
Хоча забуто про аргумент від Зе - вибито підстави для обвинувачень України з боку "деяких країн півдня".
_hunter написав:Вот читаю и не пойму - таки передумал передумывать?
А так - полностью согласен: есть у меня бывший коллега - так его брат от "таракана" до сих пор не убежал - хотя кордоны открыты. А вот бывший найвплывовишый - все совсем наоборот.
воно звісно можна так говорити за пивом з німецькими ковбасками - ще й на халявні 500 євро : як воно непогано жити в Біларусі. так кордони відкриті - можете поїхати, подивитись... чомусь немає бажання? це як в КНДР - поїхати можна, але наступного разу виїхати вдасться через ...дцать років - якщо вдасться....
методички - это хорошо, жаль к реальности отношения не имеют Один из нынешних знакомых - беларус. Периодически ездит навещать родителей. А у меня - да, был бы билет в один конец - приходится им ко мне ездить.
їздить й їздить. буде в Біларусі чергова хвиля боротьби з європейськими шпигунами - поїздка може затягнутися на кілька років. чи ви гадаєте, що через кілька днів в СІЗО не визнає, що шпигун ... - аж бігом.
й бачите - до вас батьки їздять. а знаєте чому? бо хтось тримає фронт, доки чийсь син страждає від зустрічей з батьками у Європі. а у багатьох батьки не їздять - бо з окупованої території так просто не виїдеш....
Shaman написав:так ми й поїхали обговорювати й цей план теж. але руські чітко показали, що вони на цей план клали болт й знову висунули свої неадекватні хотілки. це ти в інтернеті не бачиш без чату? є деякі нюанси, але базис для розмови є.
Що ти несеш? Зеленський відхилив план Трампа. Все, крапка.
А може кома? Зеленський відхилив вимогу педераційників звільнити чотири області....
До речі Для тих в кого корінці.... Перемовини були про 30 денне перемирья... під час якого і планувалось проводити перемовини про те що робити далі... Але коли тобі УМОВОЮ для 30-денного перемирья виставляють вимогу звільнити свої території.... То навіщо тоді це перемирья? Адже навіть якщо звільнив і отримав 30 днів передишки - то завершення війни то все одно не отримав. Тому Як би я погано не відносився до Зеленського -але в данному випадку - все правильно і логічно. Педераційники нам - капітулюйте ми їм - фак ю.
Предмет - план Трампа. По буквах - ТРАМПА.
Залишилось знайти в плані Трампа звільнити-залишити 4 області: *Агенція Reuters опублікувала текст документа з пропозиціями, які Віткофф, за даними агенції, надав європейським чиновникам на переговорах у Парижі 17 квітня. Ось, про що там йдеться:
Припинення вогню
Постійне припинення вогню. Обидві сторони негайно вступають у переговори щодо технічної реалізації угоди. Гарантії безпеки України
Україна отримує надійні гарантії безпеки. Країни-гаранти створюють спеціальну групу за участі європейських і неєвропейських держав. Україна не буде прагнути вступу до НАТО. Україна може прагнути членства в ЄС. Території
США де-юре визнають російський контроль над Кримом. США де-факто визнають російський контроль над Луганською областю. США де-факто визнають, що Росія контролює частини Запорізької, Донецької та Херсонської областей. Україна повертає собі території в Харківській області. Україна відновлює контроль над Запорізькою атомною електростанцією. Станцією управляють США. Електроенергія йде обом сторонам. Україна має безперешкодний прохід по річці Дніпро та контроль над Кінбурнською косою. Економіка
США та Україна реалізовують економічне співробітництво у сфері корисних копалин. Україна буде повністю відновлена та отримає фінансову компенсацію. З Росії знімають всі санкції, запроваджені з 2014 року. Економічне співробітництво США та Росії в енергетиці та в інших сферах відновлюється.* https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c93g77n2pdpo
По буквах звідти ж: *Однак, до британської столиці приїхав лише Келлог, а за день до переговорів президент України Володимир Зеленський відкинув можливість визнання Криму. За що його гнівно розкритикував Дональд Трамп. 24 квітня Володимир Зеленський повідомив, що Україна підготувала інший документ, який зараз "лежить на столі президента Трампа". _____________________________ Тобто замість плану Трампа свій.
А все що потім, то вже не грало ніякої ролі. Бо тільки план від Трампа має хоч якісь шанси на погодження та завершення війни. _____________________________ Я не даю оцінки цьому плану. Я констатую факти. Які наведені в статті ВВС.
І що там хоче оркостан теж не має значення, якщо у Трампа з'явилися підстави побачити, що Зе цьому завадив.
Shaman написав:воно звісно можна так говорити за пивом з німецькими ковбасками - ще й на халявні 500 євро як воно непогано жити в Біларусі. так кордони відкриті - можете поїхати, подивитись... чомусь немає бажання? це як в КНДР - поїхати можна, але наступного разу виїхати вдасться через ...дцать років - якщо вдасться....
Вибачте, а Вам не набридло писати про ці «500 євро»? Це - заздрість? У Вас навіть припущення немає, що людина може жити і без якихось дотацій від іноземної держави? Головне - жити, а не бути кріпаком. Так, Ви праві - у Білорусі нічого доброго. Молодь виїжджає, боїться повертатися навіть батьків відвідати, оскільки невпевнені, що знову виїдуть. А чим Україна краще? Сотні тисяч чоловіків навіть на похорон батьків не можуть приїхати, бо назад до сімʼї і життя їх не відпустять. Так, в Білорусі погано, але і в Україні не краще, якщо ти - не тієї статі або соціального статусу. Будьте чесні.
вже написали, що ви порівнюєте випадок, коли у нас війна, а в Біларусі - лише диктатура. й то звідти ідуть, хто при пам'яті...
так, зараз у нашій країні такий період - щоб не бути кріпаком, треба поборотися. а то багато хто вільне життя сприймає як данність. з'їздить на окуповані території - побачите, що таке не вільне життя.
а про 500 євро. наш дружок ху.нтер з тих, хто не буде платити комуналку, бо бач, вона неправильна нарахована. гадаєте, він відмовиться від 500 євро? не смішить... він ще буде потім доводити, що його необгрунтовано позбавили цієї допомоги
8 травня російські високопоставлені чиновники повідомили спеціальному посланнику президента США Дональда Трампа Стіву Віткоффу, що російський диктатор Володимир Путін не хоче обговорювати мирний план із 22 пунктів, який Віткофф розробив за участю України та Європи, повідомили Financial Times три особи, поінформовані про обговорення.
fox767676 написав: тобі 18 не було чи група липова ? чи "інвалідів" батьків одразу додому відправив після перетину кордону? ти ж втік після лютого
вот так вот сходу, без подготовки, написал два варианта, при которых свой бред - таки бред? - молодец, чо
где бред, шмакозяка ? у тебя нет и не было законных оснований на пересечение границы, кроме тех что н я написал. может еще из коммандировки не вернулся, подставив свою фирму, хотя учитывая что ты лох, этот вариант маловероятен
ты, ну что бы совсем валенком не выглядеть - открой список оснований для выезда - попытайся понять о чем пишешь