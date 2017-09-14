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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 17 тра, 2025 20:45
budivelnik написав: detroytred написав:
Є план Трампа. Про зупинку війни, оновлення України.
Є реакція Зе.
Є план
мінуси для нас
1 США відповідальності за безпеку - не несе
2 Крим -російський
3 Санкції зняти....
4 Якщо педераційники порушать -хай віддувається Європа
плюси для нас
5 Запоріжську АЕС Україні віддадуть( повністю виведенну з ладу, але в плані що віддадуть робочу-ні слова)
Ти особисто б це вважав -ПЛАНОМ
чи все таки
вважав би себе ЛОХОМ щоб таке підписати?
Лохом я вважаю тебе.
Якщо тебе так цікавить це питання.
Бо більшої дурні, ніж перелічити тільки мінуси і на цій підставі дати загальну оцінку, я не уявляю.
І ти знов вносиш інший предмет.
Предметом не було підходить чи не підходить Україні отой план Трампа.
Згадай про який предмет мова))
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 17 тра, 2025 20:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 17 тра, 2025 20:46
Schmit написав: budivelnik написав: detroytred написав:
де в плані Трампа вивести війська з 4 областей?
ДЛе в педерації тоді узгодження з планом трампа
якщо в плані трампа нема вивести війська
а в педерації є вивести війська
То це узгоджений план - чи хто в ліс хто по дрова...
А якщо план не узгоджений - то що таке порушення плану?
якщо виконати фантазій трампа і не виводити війська - то це порушує вимоги педерації
а якщо погодитись з вимогами педерації - то це не є планом трампа..
Та яка нам різниця, узгоджений був план Трампа з москалями чи ні. Наша справа була погоджуватись і нехай потім би у чиновників Трампа голова боліла, як викручуватись.
Нам викотили чіткі умови, прозорі, публічні і досить прийнятні.
Ви згодні? "Нє", бо Конституція, кордони 95, репарації..." і приїхали.
Ми вже підписали Будапештський меморандум...
Щось в Заходу і Росії голова не болить як виконати те що вони обіцяли...
Там і про територіальну цілісність і про взаємодопомогу у випадку нападу НАПИСАНО.
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Додано: Суб 17 тра, 2025 20:47
thenewepic написав: Schmit написав:
Ви згодні? "Нє", бо Конституція
, кордони 95, репарації..." і приїхали
тобто Конституція це хер собачий? На неї можна плювати спокійно?
Тільки що буде з президентом, який забʼє на Конституцію? Опозиція його просто пошматує за таке. І даю гарантію, що ти будеш в перших рядах кричати "ганьба, президент порушив Конституцію, здав Україну!!".
Ненавиджу лицемірів.
Конституція на паузі.
Яка така опозиція? Парламентська? Там 75 відсотків зелених)
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Додано: Суб 17 тра, 2025 20:49
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Є план Трампа. Про зупинку війни, оновлення України.
Є реакція Зе.
Є планмінуси для нас
1 США відповідальності за безпеку - не несе
2 Крим -російський
3 Санкції зняти....
4 Якщо педераційники порушать -хай віддувається Європаплюси для нас
5 Запоріжську АЕС Україні віддадуть( повністю виведенну з ладу, але в плані що віддадуть робочу-ні слова)
Ти особисто б це вважав -ПЛАНОМ
чи все таки
вважав би себе ЛОХОМ щоб таке підписати?
Лохом я вважаю тебе.
Якщо тебе так цікавить це питання.
Бо більшої дурні, ніж перелічити тільки мінуси і на цій підставі дати загальну оцінку, я не уявляю.
І ти знов вносиш інший предмет.
1 Навіщо брешеш?
Плюси я також перечислив
2 Тим практик від фантазера і відрізняється що може плюси з мінусами зважити( при чому як плюси так і мінуси -бере ті що більш менш реальні).
Може тому що ти не вмієш побачити де з тебе лоха ліплять - виявився ще й лузером по житті?
detroytred написав:
Предметом не було підходить чи не підходить Україні отой план Трампа.
Згадай про який предмет мова))
мене на відміну від лузерів - теоретичні питання не цікавлять
все що стосується України і мене як громадянина України я розглядаю виключно крізь призму доцільності для України( що автоматично покращує для мене доцільність як громадянина України)
Востаннє редагувалось budivelnik
в Суб 17 тра, 2025 20:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 17 тра, 2025 20:49
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
де в плані Трампа вивести війська з 4 областей?
ДЛе в педерації тоді узгодження з планом трампа
якщо в плані трампа нема вивести війська
а в педерації є вивести війська
То це узгоджений план - чи хто в ліс хто по дрова...
Спробуй дописувати плану (Трампа, України, рфії), а не просто плану.
Мова йде про план ТРАМПА.
Який узгоджується з Зе та пу.
Якщо з Зе виник затик (про що Трамп сам заголосив), то що там далі буде по узгодженням з пу не має вже ніякого значення.
Спробуй.
І про підстави, що путло міг відмовитися від вимог про 4 області, я посилання надав.
Є план Трампа...Є.
Від тебе про 4 області отам досі нема. То в кого забористий?
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Додано: Суб 17 тра, 2025 20:51
Хер зна где наш успишный успих водочнотабачного бизнесу учил математику, но в последних 4млн тех, кто реально работает, и бронь хер оформит - и он, и я, и писекот(снять бронь и нехай дохнет за родину), и Вадик, и многие другие бывшие комсомольцы.
Пидкажыть - у какой войне вояки за 50 и НЕ в штабных лампасах котировались та аж бегом?
И где корректировка расчётов на правильное ВЛК с выявлением возрастных и хронических болячек, а не на то блядство, что за 15мин проходят щас все бусифицированные?
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Додано: Суб 17 тра, 2025 20:55
барабашов написав:
Хер зна где наш успишный успих водочнотабачного бизнесу учил математику, но в последних 4млн тех, кто реально работает, и бронь хер оформит,аса и он, и я.
Я ж не винуватий що ти хером думаєш замість голови..
Хоча й голова для тебе це те чим ти їсиш...
Ще раз прочитай розяснення для мухи
4 млн резерв(2 млн+0,8млн освіта+1млн заброньовані+0,2млн ДФТГ)
як бачиш
1 млн заброньованих економічно
0,8 млн відстрочка по освіті
2 млн тих хто зареєструвався і в когось з них є вістрочка по здоровью, в когось немає - просто по якимось причинах їх не призивають(наприклад той самий воєнпенс...)
ПС
наприклад я як такий що мав відстрочку по здоровью до 5 червня повинен був пройти повторно ВЛК і отримати або годний або не годний...
Коли дав запит на проходження ВЛК отримав відповідь
Ви не військовозобовязані , тому проходити ВЛК не повинні.
Хоча до 60 мені ще пів року...
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Додано: Суб 17 тра, 2025 20:58
budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав:
Є планмінуси для нас
1 США відповідальності за безпеку - не несе
2 Крим -російський
3 Санкції зняти....
4 Якщо педераційники порушать -хай віддувається Європаплюси для нас
5 Запоріжську АЕС Україні віддадуть( повністю виведенну з ладу, але в плані що віддадуть робочу-ні слова)
Ти особисто б це вважав -ПЛАНОМ
чи все таки
вважав би себе ЛОХОМ щоб таке підписати?
Лохом я вважаю тебе.
Якщо тебе так цікавить це питання.
Бо більшої дурні, ніж перелічити тільки мінуси і на цій підставі дати загальну оцінку, я не уявляю.
І ти знов вносиш інший предмет.
Предметом не було підходить чи не підходить Україні отой план Трампа.
Згадай про який предмет мова))
1 Навіщо брешеш?
Плюси я також перечислив
2 Тим практик від фантазера і відрізняється що може плюси з мінусами зважити( при чому як плюси так і мінуси -бере ті що більш менш реальні).
Може тому що ти не вмієш побачити де з тебе лоха ліплять - виявився ще й лузером по житті?
Да без проблем. Коли я помилився, то визнаю. Да, не помітив, отой один плюс проти 4 мінусів.
Вибачаюсь. Ніяких проблем.
Але оця помилка не міняє сказаного.
Його залишаю.
Бо плюсів там в рази більше.
І головний -- припинення війни та оновлення України.
І нагадую: предмет був інший. Ти тупо підмінив на новий. Тим паче по цьому новому можна мати саме різне бачення. А для об'єктивності необхідно вказати критерії оцінки.
Тобто, що лохом вважаю тебе, ніяк не змінилося.
Предмет був суто практичний -- план Трампа на мир-оновленння, який мав якісь шанси на реалізацію, замінено на план України-Європи-США про 30-денне перемир'я з суттєво меншими шансами на кінцевий результат у вигляді миру-оновлення.
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Додано: Суб 17 тра, 2025 21:07
detroytred написав:
Бо плюсів там в рази більше.
І головний -- припинення війни та оновлення України.
Давай з твоєї цитати кольором
Плюси - сині
мінуси -червоніСША де-юре визнають російський контроль над Кримом.
США де-факто визнають російський контроль над Луганською областю.
США де-факто визнають, що Росія контролює частини Запорізької, Донецької та Херсонської областей.
З Росії знімають всі санкції, запроваджені з 2014 року.
Економічне співробітництво США та Росії в енергетиці та в інших сферах відновлюєтьсяУкраїна повертає собі території в Харківській області.
Україна відновлює контроль над Запорізькою атомною електростанцією. Станцією управляють США. Електроенергія йде обом сторонам.
Україна має безперешкодний прохід по річці Дніпро та контроль над Кінбурнською косою.
Економіка
США та Україна реалізовують економічне співробітництво у сфері корисних копалин.
Україна буде повністю відновлена та отримає фінансову компенсацію.
Де тут про БЕЗПЕКУ і гарантії що педерація не нападе на ДРУГИЙ день після того як отримає те що для нас мінуси?
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Додано: Суб 17 тра, 2025 21:08
budivelnik написав:
От цих 0,2 млн можеш приписати в будь-яку групу...
Але як бачиш з математикою в мене на відміну від тебе-все нормально.
у будівельника знання із теорії множин, скоріше за все з довідника "стеля"
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