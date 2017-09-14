budivelnik написав:

detroytred написав: Бо плюсів там в рази більше.

І головний -- припинення війни та оновлення України. Бо плюсів там в рази більше.І головний -- припинення війни та оновлення України.

США де-юре визнають російський контроль над Кримом.

США де-факто визнають російський контроль над Луганською областю.

США де-факто визнають, що Росія контролює частини Запорізької, Донецької та Херсонської областей.

З Росії знімають всі санкції, запроваджені з 2014 року.

Економічне співробітництво США та Росії в енергетиці та в інших сферах відновлюється

Україна повертає собі території в Харківській області.

Україна відновлює контроль над Запорізькою атомною електростанцією. Станцією управляють США. Електроенергія йде обом сторонам.

Україна має безперешкодний прохід по річці Дніпро та контроль над Кінбурнською косою.

Економіка

США та Україна реалізовують економічне співробітництво у сфері корисних копалин.

Україна буде повністю відновлена та отримає фінансову компенсацію.



Давай з твоєї цитати кольоромПлюси - синімінуси -червоніДе тут про БЕЗПЕКУ і гарантії що педерація не нападе на ДРУГИЙ день після того як отримає те що для нас мінуси?