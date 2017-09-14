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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 17 тра, 2025 21:11
flyman написав:
це ж скільки резервістів щоб колоса на глиняних ногах запинати
Лопат не хватит на бусодобровольцев
а если закупить их за границей то опять или сынок очередного Гриневича от передоза в Монте-Карло на яхте больше Титаника сдохнет, или очередь на новый Бугатти вместо года ло пяти лет растянется,
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Додано: Суб 17 тра, 2025 21:13
барабашов
Пидкажыть - у какой войне вояки за 50 и НЕ в штабных лампасах котировались та аж бегом?
Це ти зараз вигороджуючи себе 50-річного віддаєш під танки вже призивного свого сина?
Чи ти б хотів, хай беруть молодих, але не свого? «это другое?»
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Додано: Суб 17 тра, 2025 21:16
flyman
Он не ответил на мой вопрос о категории "пока таскаю ноги"
Наверно каждое утро дед(???) подтягивается раз 50 и пробегает марафон держа в вытянутой руке штангу Бетона.
А через полгода - свобода и здравствуй Варшава!
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барабашов
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Додано: Суб 17 тра, 2025 21:19
budivelnik написав: detroytred написав:
Бо плюсів там в рази більше.
І головний -- припинення війни та оновлення України.
Давай з твоєї цитати кольором
Плюси - сині
мінуси -червоніСША де-юре визнають російський контроль над Кримом.
США де-факто визнають російський контроль над Луганською областю.
США де-факто визнають, що Росія контролює частини Запорізької, Донецької та Херсонської областей.
З Росії знімають всі санкції, запроваджені з 2014 року.
Економічне співробітництво США та Росії в енергетиці та в інших сферах відновлюєтьсяУкраїна повертає собі території в Харківській області.
Україна відновлює контроль над Запорізькою атомною електростанцією. Станцією управляють США. Електроенергія йде обом сторонам.
Україна має безперешкодний прохід по річці Дніпро та контроль над Кінбурнською косою.
Економіка
США та Україна реалізовують економічне співробітництво у сфері корисних копалин.
Україна буде повністю відновлена та отримає фінансову компенсацію.
Де тут про БЕЗПЕКУ і гарантії що педерація не нападе на ДРУГИЙ день після того як отримає те що для нас мінуси?
Тобто замість одного плюса шість.
В рази більше вказаного тобою одного.
Гарантій Україні, що рфія не нападе, коли схоче, апріорі не дасть ніхто.
Ввести санкції можна в разі нападу знов. Навіть оті, що зара за Крим, потім ввести при нападі на Суми.
Але ти знов про інший предмет.
Про вигідний-невигідний Україні план Трампа можна мати саме різне бачення.
То що цими кольорами сказати-то хотів?
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Додано: Суб 17 тра, 2025 21:49
барабашов написав:flyman
Он не ответил на мой вопрос о категории "пока таскаю ноги"
Наверно каждое утро дед(???) подтягивается раз 50 и пробегает марафон держа в вытянутой руке штангу Бетона.
А через полгода - свобода и здравствуй Варшава!
до 65 може йти добровольцем
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Додано: Суб 17 тра, 2025 22:34
в Шевченковском ТЦК убили мужчину и списали смерть на самоубийство
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Додано: Суб 17 тра, 2025 22:45
Hotab написав:барабашов
Пидкажыть - у какой войне вояки за 50 и НЕ в штабных лампасах котировались та аж бегом?
Це ти зараз вигороджуючи себе 50-річного віддаєш під танки вже призивного свого сина?
Чи ти б хотів, хай беруть молодих, але не свого? «это другое?»
Подизносившийся раньше времени , не придатний в Україні а в африці пройшов ВЛК і придатний і распузырился , теперь тут учит людей жизни, паскуда чі патриот?
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Додано: Суб 17 тра, 2025 22:51
Vadim_ написав: Hotab написав:барабашов
Пидкажыть - у какой войне вояки за 50 и НЕ в штабных лампасах котировались та аж бегом?
Це ти зараз вигороджуючи себе 50-річного віддаєш під танки вже призивного свого сина?
Чи ти б хотів, хай беруть молодих, але не свого? «это другое?»
Подизносившийся раньше времени , не придатний в Україні а в африці пройшов ВЛК і придатний і распузырился , теперь тут учит людей жизни, паскуда чі патриот?
Я лікар-нарколог.
Але у мене особливий метод: засовую алкоголіку вадіку в дупло недопиту пляшку , фотографую, і кажу «не припиниш пити - покажу всім».
Не хочеш спробувати цей метод?
Недорого!
Але вазелін треба ще заслужити.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 17 тра, 2025 22:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 17 тра, 2025 22:51
Hotab написав:барабашов
Пидкажыть - у какой войне вояки за 50 и НЕ в штабных лампасах котировались та аж бегом?
Це ти зараз вигороджуючи себе 50-річного віддаєш під танки вже призивного свого сина?
Чи ти б хотів, хай беруть молодих, але не свого? «это другое?»
Как военній по образованию и профессии , ві наразі на каком участке фронта с рф?
ілі уволился и меня єто не касаєтся ? хай трактористи боронять Державу у них довічний контракт
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Додано: Суб 17 тра, 2025 22:53
Vadim_
хай трактористи
Тракторист, ти на фронті? 😅
Кендел, ти не переплутав засади?))
Сидиш вичікуєш, щоб скаржитись))
Марш засаду на кацапів ставити!))
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