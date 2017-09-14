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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 17 тра, 2025 22:59
Hotab написав:
Я лікар-нарколог.
Ти х уй ло
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Vadim_
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Додано: Суб 17 тра, 2025 23:04
budivelnik написав: detroytred написав:
Бо плюсів там в рази більше.
І головний -- припинення війни та оновлення України.
Давай з твоєї цитати кольором
Плюси - сині
мінуси -червоніСША де-юре визнають російський контроль над Кримом.
США де-факто визнають російський контроль над Луганською областю.
США де-факто визнають, що Росія контролює частини Запорізької, Донецької та Херсонської областей.
З Росії знімають всі санкції, запроваджені з 2014 року.
Економічне співробітництво США та Росії в енергетиці та в інших сферах відновлюєтьсяУкраїна повертає собі території в Харківській області.
Україна відновлює контроль над Запорізькою атомною електростанцією. Станцією управляють США. Електроенергія йде обом сторонам.
Україна має безперешкодний прохід по річці Дніпро та контроль над Кінбурнською косою.
Економіка
США та Україна реалізовують економічне співробітництво у сфері корисних копалин.
Україна буде повністю відновлена та отримає фінансову компенсацію.
Де тут про БЕЗПЕКУ і гарантії що педерація не нападе на ДРУГИЙ день після того як отримає те що для нас мінуси?
Про безпеку не було, нема і не буде, і кращих умов вже не буде.
Все, проїхали, Зеленський проїхав.
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Додано: Суб 17 тра, 2025 23:46
detroytred написав:
Тобто замість одного плюса шість.
В рази більше вказаного тобою одного.
Лох -це призвання...
А давай згрупуємо, щоб не тільки лузер а-ля ти зміг побачити як вас дурятьСША де-юре визнають російський контроль над Кримом.
США де-факто визнають російський контроль над Луганською областю.
США де-факто визнають, що Росія контролює частини Запорізької, Донецької та Херсонської областей.Україна повертає собі території в Харківській області.
Отже
Віддаємо Крим , всю Донецьку, всю Луганську, пів Запоріжської і 70% Херсонської
Отримуємо лісний масив на Харківщині..
Якби по лоховському то все вірно ?
Але виявляється що Чотири мінуса
по розміру у 8 разів більше від одного плюса?
І чого це мене не дивує що ти дійсно був розумним- а став тим ким став...Економічне співробітництво США та Росії в енергетиці та в інших сферах відновлюєтьсяУкраїна відновлює контроль над Запорізькою атомною електростанцією. Станцією управляють США. Електроенергія йде обом сторонам.
Тут якби також
Виграш педерації - бачу
Виграш США два рази-бачу
Ми програли ПІВ СТАНЦІЇ...
Ніби по рахунку один - один
по факту 3-1 не в нашу користьЗ Росії знімають всі санкції, запроваджені з 2014 року.США та Україна реалізовують економічне співробітництво у сфері корисних копалин.
Україна буде повністю відновлена та отримає фінансову компенсацію.
Тут знову
виграш педерації - бачу
виграш США - бачу
Гарантій Україні - не бачу...
Тому ще раз для таких як ти...
1 Спочатку визнач ВАГОВИЙ коефіцієнт пропозиції
2 Не залежно від кількості пропозицій- врахування вагового коефіцієнта може привести до висновку що
десять плюсів мають меншу вагу ніж один мінус.
ПС
для тих хто заточений на кінцевий результат, визначення цього коефіцієнту -смертельно важливе і заточене до інстинктів...
Для тебе
я програв 70% того що робив, але 30% того що ЗРОБИВ переважило програші як мінімум на порядок.
Це стандартна стратегія
1 Визначаєш ідею
2 Розраховуєш загальну вартість реалізації і можливий прибуток
3 Ставиш реперні точки і вкладаєш 5-10% від загальної суми
4 Робиш корекцію по реально досягнутому і приймаєш рішення
продовжувати чи списати вкладене на збитки...
ППС
памятаєш я недавно дискутував з Бандерлогом по питанню СЕС і надавав розрахунок...
Так от
Та ідея, загальною вартістю проекту в 5 млн грн, після безповоротних вкладень в розмірі 50 000 грн - була признана важкореалізованою....
Бо просте сільське дівчисько задало всього одне питання
Так трактор потрібен тільки весною і осінню( а весь розрахунок базувався на тому що буде переобладнаний трактор за мій кошт і він буде працювати на полі 9 місяців... в які найбільше сонця, а виявилось що 4 і то не в найсонячніші...) , а в інші періоди треба іншу техніку яку на базі трактора не зробиш....
От і вийшло
всі технічні деталі робочі
фінанси заакамульовані... а реалізацію прийшлось заморозити , бо віддача( термін самоокупності) зростала в 2 рази( з трьох до шести років).
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budivelnik
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Додано: Нед 18 тра, 2025 00:03
budivelnik написав: detroytred написав:
Тобто замість одного плюса шість.
В рази більше вказаного тобою одного.
Лох -це призвання...
А давай згрупуємо, щоб не тільки лузер а-ля ти зміг побачити як вас дурятьСША де-юре визнають російський контроль над Кримом.
США де-факто визнають російський контроль над Луганською областю.
США де-факто визнають, що Росія контролює частини Запорізької, Донецької та Херсонської областей.Україна повертає собі території в Харківській області.
Отже
Віддаємо Крим , всю Донецьку, всю Луганську, пів Запоріжської і 70% Херсонської
Отримуємо лісний масив на Харківщині..
Якби по лоховському то все вірно ?
Але виявляється що Чотири мінуса
по розміру у 8 разів більше від одного плюса?
І чого це мене не дивує що ти дійсно був розумним- а став тим ким став...Економічне співробітництво США та Росії в енергетиці та в інших сферах відновлюєтьсяУкраїна відновлює контроль над Запорізькою атомною електростанцією. Станцією управляють США. Електроенергія йде обом сторонам.
Тут якби також
Виграш педерації - бачу
Виграш США два рази-бачу
Ми програли ПІВ СТАНЦІЇ...
Ніби по рахунку один - один
по факту 3-1 не в нашу користьЗ Росії знімають всі санкції, запроваджені з 2014 року.США та Україна реалізовують економічне співробітництво у сфері корисних копалин.
Україна буде повністю відновлена та отримає фінансову компенсацію.
Тут знову
виграш педерації - бачу
виграш США - бачу
Гарантій Україні - не бачу...
Тому ще раз для таких як ти...
1 Спочатку визнач ВАГОВИЙ коефіцієнт пропозиції
2 Не залежно від кількості пропозицій- врахування вагового коефіцієнта може привести до висновку що
десять плюсів мають меншу вагу ніж один мінус.
ПС
для тих хто заточений на кінцевий результат, визначення цього коефіцієнту -смертельно важливе і заточене до інстинктів...
Для тебе
я програв 70% того що робив, але 30% того що ЗРОБИВ переважило програші як мінімум на порядок.
Це стандартна стратегія
1 Визначаєш ідею
2 Розраховуєш загальну вартість реалізації і можливий прибуток
3 Ставиш реперні точки і вкладаєш 5-10% від загальної суми
4 Робиш корекцію по реально досягнутому і приймаєш рішення
продовжувати чи списати вкладене на збитки...
ППС
памятаєш я недавно дискутував з Бандерлогом по питанню СЕС і надавав розрахунок...
Так от
Та ідея, загальною вартістю проекту в 5 млн грн, після безповоротних вкладень в розмірі 50 000 грн - була признана важкореалізованою....
Бо просте сільське дівчисько задало всього одне питання
Так трактор потрібен тільки весною і осінню( а весь розрахунок базувався на тому що буде переобладнаний трактор за мій кошт і він буде працювати на полі 9 місяців... в які найбільше сонця, а виявилось що 4 і то не в найсонячніші...) , а в інші періоди треба іншу техніку яку на базі трактора не зробиш....
От і вийшло
всі технічні деталі робочі
фінанси заакамульовані... а реалізацію прийшлось заморозити , бо віддача( термін самоокупності) зростала в 2 рази( з трьох до шести років).
Гадаєш, що чим більше єралашик, тим важче виявити його основу?
Ні, лошара, ні.
В рази більше -- відносилось суто до вказання тобою отоді лише одного плюсу. Що ти вказав лише один плюс отоді. А про 5 інших "забув". Зате про мінуси не забув.
Якщо ж ти хоч про інший предмет, а саме ваговий коефіцієнт, то весь твій єралашик розбивається оцим ЛИШЕ одним найвагомішим плюсом --- зупинка війни та відновлення України переважує всі разом оті мінуси. Навіть отак єралашечно по-твоєму зважені.
Вкотре дивуюсь: на кого розраховані отакі твої кумедні єралашики?! Невже тебе з ними не обламлюють на кожному кроці, макаючи в зерно їх побудови?!
От в чому я впевнений, що ти сам дійсно віриш в них. Бо! Ну просто не здатний розгледіти суть речей.
Тому лише тупенько вихоплюєш те, що тобі хочеться. Шматочки і ліпиш з них єралашик. Хоча частенько і овсі навіть просто вигадуєш-збрєхуєш)) і вже на цьому будуєш. І постійно перестрибуєш на новий предмет, якщо тебе притисли.
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detroytred
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Додано: Нед 18 тра, 2025 00:23
холява написав:
"Біженьці "- не забули що вони з України й получають гроші
Які гроші біженці отримують з України, можна детальніше?
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katso
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Додано: Нед 18 тра, 2025 00:28
Schmit написав:
і кращих умов вже не буде.
Поки колещатко крутиться все може статися.
Може будуть кращі умови, може ні.
Але точно за ще суттєво більшу ціну.
Справа в ціні...
Вона тільки зростає. І не тільки в грошах.
В напрямку, що і пофіг вже буде наскільки кращими стануть оті умови.
За ціну двох нирок навіть ота Ферарі вже нах не потрібна.
А якщо за цю ціну по ітогу ще й Лайнос, то... Напоркуа було його не взяти раніше ще й за суттєво-значно дешевше.
Змагатися з диктатурою в грі "ми за ціной не постоїмо" то така собі забаганка...
Ризикована.
Тепер надія лише, що Корона та деми все ж таки вставлять Трампа в лижню. Або якийсь лебідь в рфії.
Да і Туреччина може ще вистрибнути.
Інакше всі наші козирі --- то нирки...
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Додано: Нед 18 тра, 2025 01:09
katso написав: холява написав:
"Біженьці "- не забули що вони з України й получають гроші
Які гроші біженці отримують з України, можна детальніше?
Ніякі
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Додано: Нед 18 тра, 2025 01:11
_hunter написав:
Последнее предложение, не?
"Україна не готова"
Schmit написав:
Зе сам собі придумав, що це нам потрібно було Крим визнавати і на цій підсаві відхилив умови.
відповім всім своєю цитатою:
thenewepic написав:
Але, як підтвердив особисто Трамп, від України ніхто і не вимагав цього визнання, а заборонити щось іншим країнам ми не можемо.
Якась дуже дивна реакція в такому разі, чи не так? Або ми чогось не знаємо, або причина не в Україні. Можливо, російська сторона дала зрозуміти, що вона не підтримає такий план, ми можемо лише гадати.
тобто відповідь Зе щодо Криму - це не відкидання пропозиції. Це просто коментар до неї. І дивно було очікувати від нього іншої реакції, насправді. Але те, що нам не подобається, що хтось визнає Крим чи ще щось російським, не значить, що не можна підписати перемирʼя. Головне - не визнавати самим, бо це буде важливий прецедент на майбутнє.
Banderlog написав:
Яка така опозиція? Парламентська? Там 75 відсотків зелених
по-перше, 75% не набирається, навіть якщо не рахувати опзж, по-друге, заставити голосувати всіх "слуг" дуже складно, попри монобільшість.
detroytred написав:
А якщо за цю ціну по ітогу ще й Лайнос, то... Напоркуа було його не взяти раніше ще й за суттєво-значно дешевше.
я вибачаюсь, шо повторююсь, але ланос - мається на увазі капітуляція? Бо інших пропозицій досі не було. Чи хтось думає, що якщо зараз пуйло не згоден безумовно зупинитись по лінії зіткнення, то в кінці 22 року (так званий "найвигідніший" момент для нас) він це хотів? Звісно, ми не можемо цього знати, але доказів цій теорії я не чув.
Якщо нам в результаті світить капітуляція, то так, краще було це зробити ще у 22. Але тут вже питання до "дорогих партнерів", які обіцяли допомогу "скільки буде треба".
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Додано: Нед 18 тра, 2025 01:12
Сьогодні один чел с титановою рукою сказав мені, що війна буде бескінечною. Вже й плацдарм бойових дій на майбутнє визначили.
Війна і ваш улюблений худ рук 95 буде дуууже довго
Сподіваюсь вам всім смішно
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Додано: Нед 18 тра, 2025 02:29
Vadim_ написав: Hotab написав:барабашов
Пидкажыть - у какой войне вояки за 50 и НЕ в штабных лампасах котировались та аж бегом?
Це ти зараз вигороджуючи себе 50-річного віддаєш під танки вже призивного свого сина?
Чи ти б хотів, хай беруть молодих, але не свого? «это другое?»
Подизносившийся раньше времени , не придатний в Україні а в африці пройшов ВЛК і придатний і распузырился , теперь тут учит людей жизни, паскуда чі патриот?
шото чую шо паскуда
Уже сына у меня нашёл
Сортностями детей швыряется
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