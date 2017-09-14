Додано: Суб 17 тра, 2025 23:46

detroytred написав: Тобто замість одного плюса шість.

В рази більше вказаного тобою одного. Тобто замість одного плюса шість.В рази більше вказаного тобою одного.

США де-юре визнають російський контроль над Кримом.

США де-факто визнають російський контроль над Луганською областю.

США де-факто визнають, що Росія контролює частини Запорізької, Донецької та Херсонської областей.

Україна повертає собі території в Харківській області.

Економічне співробітництво США та Росії в енергетиці та в інших сферах відновлюється

Україна відновлює контроль над Запорізькою атомною електростанцією. Станцією управляють США. Електроенергія йде обом сторонам.

З Росії знімають всі санкції, запроваджені з 2014 року.

США та Україна реалізовують економічне співробітництво у сфері корисних копалин.

Україна буде повністю відновлена та отримає фінансову компенсацію.

Лох -це призвання...А давай згрупуємо, щоб не тільки лузер а-ля ти зміг побачити як вас дурятьОтжеВіддаємо Крим , всю Донецьку, всю Луганську, пів Запоріжської і 70% ХерсонськоїОтримуємо лісний масив на Харківщині..Якби по лоховському то все вірно ?Але виявляється щопо розміру у 8 разів більше від одного плюса?І чого це мене не дивує що ти дійсно був розумним- а став тим ким став...Тут якби такожВиграш педерації - бачуВиграш США два рази-бачуМи програли ПІВ СТАНЦІЇ...Ніби по рахунку один - одинпо факту 3-1 не в нашу користьТут зновувиграш педерації - бачувиграш США - бачуГарантій Україні - не бачу...Тому ще раз для таких як ти...1 Спочатку визнач ВАГОВИЙ коефіцієнт пропозиції2 Не залежно від кількості пропозицій- врахування вагового коефіцієнта може привести до висновку щодесять плюсів мають меншу вагу ніж один мінус.ПСдля тих хто заточений на кінцевий результат, визначення цього коефіцієнту -смертельно важливе і заточене до інстинктів...Для тебея програв 70% того що робив, але 30% того що ЗРОБИВ переважило програші як мінімум на порядок.Це стандартна стратегія1 Визначаєш ідею2 Розраховуєш загальну вартість реалізації і можливий прибуток3 Ставиш реперні точки і вкладаєш 5-10% від загальної суми4 Робиш корекцію по реально досягнутому і приймаєш рішенняпродовжувати чи списати вкладене на збитки...ППСпамятаєш я недавно дискутував з Бандерлогом по питанню СЕС і надавав розрахунок...Так отТа ідея, загальною вартістю проекту в 5 млн грн, після безповоротних вкладень в розмірі 50 000 грн - була признана важкореалізованою....Бо просте сільське дівчисько задало всього одне питанняТак трактор потрібен тільки весною і осінню( а весь розрахунок базувався на тому що буде переобладнаний трактор за мій кошт і він буде працювати на полі 9 місяців... в які найбільше сонця, а виявилось що 4 і то не в найсонячніші...) , а в інші періоди треба іншу техніку яку на базі трактора не зробиш....От і вийшловсі технічні деталі робочіфінанси заакамульовані... а реалізацію прийшлось заморозити , бо віддача( термін самоокупності) зростала в 2 рази( з трьох до шести років).