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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13887138881388913890
Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 02:31

  Бетон написав:Сьогодні один чел с титановою рукою сказав мені, що війна буде бескінечною. Вже й плацдарм бойових дій на майбутнє визначили.
Війна і ваш улюблений худ рук 95 буде дуууже довго

Сподіваюсь вам всім смішно

Рука у него была с интегрированной лопатой?
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 02:56

барабашов

Уже сына у меня нашёл


То будеш ТЦК розказувати «нема і не було», щоб не знайшли в мюнхені. 😅
Hotab
 
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