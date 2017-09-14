|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 18 тра, 2025 02:31
Бетон написав:
Сьогодні один чел с титановою рукою сказав мені, що війна буде бескінечною. Вже й плацдарм бойових дій на майбутнє визначили.
Війна і ваш улюблений худ рук 95 буде дуууже довго
Сподіваюсь вам всім смішно
Рука у него была с интегрированной лопатой?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5072
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 291 раз.
- Подякували: 355 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 18 тра, 2025 02:56
барабашов
Уже сына у меня нашёл
То будеш ТЦК розказувати «нема і не було», щоб не знайшли в мюнхені. 😅
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15109
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 401 раз.
- Подякували: 2391 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|98713
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|275222
|
|
|6076
|929731
|
|