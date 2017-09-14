Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 18 тра, 2025 11:11
flyman написав: Schmit написав: Печера Дракона:
Трамп заявив, що якби російські танки не застрягли в багнюці, за 5 годин вони дійшли б до Києва.
Трамп нахабно й безсоромно бреше! Не застрягали російські танки ні в якій багнюці. Я під Києвом літав беспілотником і бачив у напрямку кордонів чудові дороги, турботливо полагоджені перед війною в ході "Великого будівництва". Не вірте Трампу!
танкі грязі нє баяцца
В фильме "Рембо 3" Сталлоне прекрасно сражался в Афгане на танке и с танка шмалял по новейшим вертольётам.
Впрочем обратно тоже прилетало.
барабашов
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Додано: Нед 18 тра, 2025 11:22
ЗБИТО 88 ВОРОЖИХ БПЛА, 128 БЕЗПІЛОТНИКІВ-ІМІТАТОРІВ – НЕ ДОСЯГЛИ ЦІЛЕЙ (ЛОКАЦІЙНО ВТРАЧЕНІ)
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
У ніч на 18 травня (із 16.00 17 травня) противник атакував 273-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф.
https://t.me/kpszsu/34546
Черговий рекорд за кількістю.
Рфяни хваляться удосконаленими геранями (бч 90 кг. замість 50) та геранью-3 з бч 300 кг. та турбореактивним двигуном.
Гадаю незабаром буде захоплива історія-відповідь і від нас.
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Додано: Нед 18 тра, 2025 11:24
thenewepic написав: _hunter написав:
Последнее предложение, не?
"Україна не готова"
Schmit написав:
Зе сам собі придумав, що це нам потрібно було Крим визнавати і на цій підсаві відхилив умови.
відповім всім своєю цитатою:
thenewepic написав:
Але, як підтвердив особисто Трамп, від України ніхто і не вимагав цього визнання, а заборонити щось іншим країнам ми не можемо.
Якась дуже дивна реакція в такому разі, чи не так?
тобто відповідь Зе щодо Криму - це не відкидання пропозиції.
Именно: очень странная реакция. Вызывающая серьезные вопросы к среагировавшему.
Нет. Это именно отказ от предложения. Даже после того, как ему "всем миром" пытались объяснить, что делать этого не нужно.
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Додано: Нед 18 тра, 2025 11:26
yama
Скоріш за все перед нами погранець (льотчик або тцк льотчик
або звичайний тиловий пацюк
Я-я, хрю-хрю)
Перед тобою , Яма, стіл слідчого і шконка. За несплачені роками податки. Отримувач грошей чистим налом, тиловий фронт куєв))
присматривающийся к курортам Хорватии
Чорногорії!! На хабарях в ТЦК
А ти коли Дніпро рідне почнеш захищати? Вже біля адмін кордонів!! Холка з салом під загрозою. 120 кг кацапи відправлять штурмувати Варшаву, як так далі піде.
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Додано: Нед 18 тра, 2025 11:32
_hunter написав: thenewepic написав: _hunter написав:
Последнее предложение, не?
"Україна не готова"
Schmit написав:
Зе сам собі придумав, що це нам потрібно було Крим визнавати і на цій підсаві відхилив умови.
відповім всім своєю цитатою:
thenewepic написав:
Але, як підтвердив особисто Трамп, від України ніхто і не вимагав цього визнання, а заборонити щось іншим країнам ми не можемо.
Якась дуже дивна реакція в такому разі, чи не так?
тобто відповідь Зе щодо Криму - це не відкидання пропозиції.
Именно: очень странная реакция. Вызывающая серьезные вопросы к среагировавшему.
Нет. Это именно отказ от предложения. Даже после того, как ему "всем миром" пытались объяснить, что делать этого не нужно.
74% підтримує це рішення. А це референдум як раз. Презедент не вирішує питання територій
stm
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Додано: Нед 18 тра, 2025 11:44
flyman
гендер не має значення..
..сказав Флуман приглядаючись до Ночкіна..
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Додано: Нед 18 тра, 2025 11:46
flyman написав: stm написав: 74% підтримує це рішення.
А це референдум як раз. Презедент не вирішує питання територій
це ж ще скільки ресурсу до останньої верби
Тот соц-опрос вызывает очень большие вопросы: есть подозрение, что результаты чуть подкручены в "правильную сторону".
_hunter
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Додано: Нед 18 тра, 2025 11:55
_hunter написав: flyman написав: stm написав: 74% підтримує це рішення.
А це референдум як раз. Презедент не вирішує питання територій
це ж ще скільки ресурсу до останньої верби
Тот соц-опрос вызывает очень большие вопросы: есть подозрение, что результаты чуть подкручены в "правильную сторону".
Аааа, це досвід що вас всі найобуть по життю? Бува і таке. Ви не вирішуєте нічого і ніде. Окрім статуса в ВК у вас ніяких можливостей ))) ви не хороший руський, ви ось як раз руський )))
stm
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Додано: Нед 18 тра, 2025 11:55
Любопытная цифра
понад 70% військовозобов’язаних оновили свої дані саме через "Резерв+"
Можно интерпретировать двояко. Но, допустим, 2 млн обновили оффлайн.
Итак:
6 млн на учёте, вероятно забронированы, освобождены по закону или негодны 1 млн служит или уволены 3 млн уклоняются, выехали по работе до или сбежали после
Это если считать от 10 млн военнообязанных. При 20 млн картина вырисовывается другая.
Востаннє редагувалось
anduzenko
в Нед 18 тра, 2025 11:58, всього редагувалось 3 разів.
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