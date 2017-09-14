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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 138891389013891138921389313894>
Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 11:11

  flyman написав:
  Schmit написав:Печера Дракона:
Трамп заявив, що якби російські танки не застрягли в багнюці, за 5 годин вони дійшли б до Києва.
Трамп нахабно й безсоромно бреше! Не застрягали російські танки ні в якій багнюці. Я під Києвом літав беспілотником і бачив у напрямку кордонів чудові дороги, турботливо полагоджені перед війною в ході "Великого будівництва".
Не вірте Трампу!

танкі грязі нє баяцца

В фильме "Рембо 3" Сталлоне прекрасно сражался в Афгане на танке и с танка шмалял по новейшим вертольётам.
Впрочем обратно тоже прилетало.
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 11:22

ЗБИТО 88 ВОРОЖИХ БПЛА, 128 БЕЗПІЛОТНИКІВ-ІМІТАТОРІВ – НЕ ДОСЯГЛИ ЦІЛЕЙ (ЛОКАЦІЙНО ВТРАЧЕНІ)
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
У ніч на 18 травня (із 16.00 17 травня) противник атакував 273-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф.
https://t.me/kpszsu/34546
Черговий рекорд за кількістю.

Рфяни хваляться удосконаленими геранями (бч 90 кг. замість 50) та геранью-3 з бч 300 кг. та турбореактивним двигуном.

Гадаю незабаром буде захоплива історія-відповідь і від нас.
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 11:24

  thenewepic написав:
  _hunter написав:Последнее предложение, не?
"Україна не готова"

  Schmit написав:Зе сам собі придумав, що це нам потрібно було Крим визнавати і на цій підсаві відхилив умови.

відповім всім своєю цитатою:
  thenewepic написав:Але, як підтвердив особисто Трамп, від України ніхто і не вимагав цього визнання, а заборонити щось іншим країнам ми не можемо.
Якась дуже дивна реакція в такому разі, чи не так?

тобто відповідь Зе щодо Криму - це не відкидання пропозиції.

Именно: очень странная реакция. Вызывающая серьезные вопросы к среагировавшему.

Нет. Это именно отказ от предложения. Даже после того, как ему "всем миром" пытались объяснить, что делать этого не нужно.
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 11:26

yama


Скоріш за все перед нами погранець (льотчик або тцк льотчик :mrgreen: або звичайний тиловий пацюк


Я-я, хрю-хрю)
Перед тобою , Яма, стіл слідчого і шконка. За несплачені роками податки. Отримувач грошей чистим налом, тиловий фронт куєв))

присматривающийся к курортам Хорватии


Чорногорії!! На хабарях в ТЦК
А ти коли Дніпро рідне почнеш захищати? Вже біля адмін кордонів!! Холка з салом під загрозою. 120 кг кацапи відправлять штурмувати Варшаву, як так далі піде.
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 11:32

  _hunter написав:
  thenewepic написав:
  _hunter написав:Последнее предложение, не?
"Україна не готова"

  Schmit написав:Зе сам собі придумав, що це нам потрібно було Крим визнавати і на цій підсаві відхилив умови.

відповім всім своєю цитатою:
  thenewepic написав:Але, як підтвердив особисто Трамп, від України ніхто і не вимагав цього визнання, а заборонити щось іншим країнам ми не можемо.
Якась дуже дивна реакція в такому разі, чи не так?

тобто відповідь Зе щодо Криму - це не відкидання пропозиції.

Именно: очень странная реакция. Вызывающая серьезные вопросы к среагировавшему.

Нет. Это именно отказ от предложения. Даже после того, как ему "всем миром" пытались объяснить, что делать этого не нужно.

74% підтримує це рішення. А це референдум як раз. Презедент не вирішує питання територій ;)
stm
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 11:38

  flyman написав:
  stm написав:74% підтримує це рішення. А це референдум як раз. Презедент не вирішує питання територій ;)

це ж ще скільки ресурсу до останньої верби

Так останній орківській дід буде раніше ніж ви вийдете на захист з підвалу при любих варіантах. Це 100%
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 11:44

flyman

гендер не має значення..


..сказав Флуман приглядаючись до Ночкіна..
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 11:46

  flyman написав:
  stm написав:74% підтримує це рішення. А це референдум як раз. Презедент не вирішує питання територій ;)

це ж ще скільки ресурсу до останньої верби

Тот соц-опрос вызывает очень большие вопросы: есть подозрение, что результаты чуть подкручены в "правильную сторону".
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 11:55

  _hunter написав:
  flyman написав:
  stm написав:74% підтримує це рішення. А це референдум як раз. Презедент не вирішує питання територій ;)

це ж ще скільки ресурсу до останньої верби

Тот соц-опрос вызывает очень большие вопросы: есть подозрение, что результаты чуть подкручены в "правильную сторону".

Аааа, це досвід що вас всі найобуть по життю? Бува і таке. Ви не вирішуєте нічого і ніде. Окрім статуса в ВК у вас ніяких можливостей ))) ви не хороший руський, ви ось як раз руський )))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 11:55

  jump написав:Кількість користувачів "Резерв+" становить майже 4 млн – Міноборони
https://epravda.com.ua/oborona/kilkist- ... ni-806808/
ті ж цифри, що з липня 2024р 8)

Любопытная цифра
понад 70% військовозобов’язаних оновили свої дані саме через "Резерв+"

Можно интерпретировать двояко. Но, допустим, 2 млн обновили оффлайн.
Итак:
  • 6 млн на учёте, вероятно забронированы, освобождены по закону или негодны
  • 1 млн служит или уволены
  • 3 млн уклоняются, выехали по работе до или сбежали после
Это если считать от 10 млн военнообязанных. При 20 млн картина вырисовывается другая.
Востаннє редагувалось anduzenko в Нед 18 тра, 2025 11:58, всього редагувалось 3 разів.
anduzenko
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