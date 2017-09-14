Додано: Нед 18 тра, 2025 12:31

anduzenko написав: jump написав: Кількість користувачів "Резерв+" становить майже 4 млн – Міноборони

https://epravda.com.ua/oborona/kilkist- ... ni-806808/

ті ж цифри, що з липня 2024р Кількість користувачів "Резерв+" становить майже 4 млн – Міноборониті ж цифри, що з липня 2024р Любопытная цифра

понад 70% військовозобов’язаних оновили свої дані саме через "Резерв+"

Можно интерпретировать двояко. Но, допустим, 2 млн обновили оффлайн.

Итак:

6 млн на учёте, вероятно забронированы, освобождены по закону или негодны

1 млн служит или уволены

3 млн уклоняются, выехали по работе до или сбежали после Это если считать от 10 млн военнообязанных. При 20 млн картина вырисовывается другая. Любопытная цифраМожно интерпретировать двояко. Но, допустим, 2 млн обновили оффлайн.Итак:Это если считать от 10 млн военнообязанных. При 20 млн картина вырисовывается другая.

Ще разЄ абсолютна цифра у 4млн осіб які зареєстровані в Резерв+ ( те що 70% реєструвалось через смартфон, а 30% через Цнап+ТЦК) - саму цифру не міняє.Тепер є ОФІЦІЙНА статистика від французів станом на 2022 рік, коли вони моніторили ковідвік_____ ________чоловіків ________жінок0-9 ________ 2056030 ________ 193103410-19 ________ 2158184 ________ 203594920-29 ________ 2353159 ________ 222578230-39 ________ 3464173 ________ 338568240-49 ________ 2954681 ________ 312527450-59 ________ 2555394 ________ 305175160-69 ________ 2147021 ________ 313969470-79 ________ 979569 ________ 193083380-89 ________ 449732 ________ 118285390+ ________ 77433 ________ 214489Всього _____ 19195376 ________ 22223341Звідси видно що чоловіків мобпридатного віку приблизно 10 млн осіб( не можу визначити точно бо там є група 20-29 років=2+млн, а нас цікавить 25+ років , тому припускаємо що в цій групі всього 1 млн 25Тепер даліОфіційна статистика ЄС - 800 000+ чоловіків мобпридатного віку знаходиться в ЄС4млн в Резерв1 млн в ЗСУЄ силовики які не відносяться до ЗСУ але не зобовязані реєструватись в Резерв+це ще десь 300 000 осібЄ чоловіки мобпридатного віку які виключені з списків тих хто зобовязаний служити по здоровью ( значить вони відсутні в резерв+ і відстутні в тій кількості яка має отримувати бронювання( це ще десь 1 млн осіб ( в 2021 році було 2,7+млн загальної кількості інвалідів в Україні)Що виходитьВсього_______________ 10 млнСлужить 1+0,3=_________1,3 млн_____________В резерв+_____________ 4 млнЗа межами України_____0,8млнІнваліди_______________1млнДіти загинувших_______0,2млнСтуденти/викладачі25+__0,8млн( в цю категорію входять загинувші під час війни(як військовослужбовці так і цивільні мобпридатного віку, а таких припускаю що 200000+)Але при цьомуНе ясно де- нехай 1,8 млн мобпридатних+нехай 3 млн (з 4 млн) мобпридатних в резерв+...ОтжеБільша половина від мобпридатних 10млн-1млн інваліди=9млн які були на початок війни- в Україні НАЯВНА.