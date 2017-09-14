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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1389013891138921389313894>
Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 11:56

  budivelnik написав:

Всього чоловіків _____________________________________________-21 000 000+/-

Твій довідник стеля гірший від мого , бо по моєму довіднику все не так....
де тоді у Вашому довіднику знаходяться ті 6 млн., які не оновили свої дані :?:
Звідки цифра у 21млн. чоловіків?[/quote]Станом на 2014 - населення України -42 млн осіб
Приблизно половина-це мужчини
Статева структура
загалом 0.86[2] чол./жін.
при народженні 1.06 чол./жін.
до 15 років 1.06 чол./жін.
15–64 років 0.94 чол./жін.,
42/2=21 млн. - з цим як я розумію розібрались.
Тепер на рахунок 6 млн які НЕ зареєструвались в Резерв+
21 млн - 6 млн до 25 років - 6 млн після 60 років - 4 млн в резерв+=5млн які не зареєстровані.
  барабашов написав:Судя по второй строчке это данные на начало 14года
Но тогда в Крыму и Донбассе жило явно больше 2млн М18-60, и многие из них чухнули далеко не обратно на неньку девал и крах банков спасать.
Так я в окремій графі
Ордло+Крим - 2 млн осіб-врахував тільки тих хто ЗАЛИШИВСЯ, а ті хто переїхали на підконтрольні Україні території врахував в інших категоріях.[/quote]



Ви помиляєтесь 8)
Останні розрахунки: населення України-25,5-27млн. людей-літо 24р., зараз певно ще менше-вбиті/виїхали/померли.
З них чоловіків певно менше половини, оскільки смертність вища.
Можна припустити-у межах-10+млн.
Тоді 4млн, зафіксовані у резерві це броня/інваліди/догляд/усі інші відтермінування/до 25р./невелика частка тих, що побоявся штрафів, засвітився у резерві, сподіваючись, що не дістануть, хіба бусифікують.

6млн, не зафіксованих: ті, які вирішили будь-яким чином не потрапити на утилізацію, не побоялись штрафів/закрили рах/переписали майно/виїхали закордон.

Ось і сходяться 10+лямів чоловіків
У пресі фіксували цифру в 11,1 млн чол.
ось такі розрахунки :roll:
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 12:02

  _hunter написав:
  thenewepic написав:
  _hunter написав:Последнее предложение, не?
"Україна не готова"

  Schmit написав:Зе сам собі придумав, що це нам потрібно було Крим визнавати і на цій підсаві відхилив умови.

відповім всім своєю цитатою:
  thenewepic написав:Але, як підтвердив особисто Трамп, від України ніхто і не вимагав цього визнання, а заборонити щось іншим країнам ми не можемо.
Якась дуже дивна реакція в такому разі, чи не так?

тобто відповідь Зе щодо Криму - це не відкидання пропозиції.

Именно: очень странная реакция. Вызывающая серьезные вопросы к среагировавшему.

Нет. Это именно отказ от предложения. Даже после того, как ему "всем миром" пытались объяснить, что делать этого не нужно.

може ви прокоментуєте відмову Рашу й від перемовин, й від перемир'я. задрали ці російськомовні бігунці, вишукуючи, щоб Україна не так зробила, й закриваючи очі на реальний стан речей.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 12:07

  jump написав:Ви помиляєтесь 8)
Останні розрахунки: населення України-25,5-27млн. людей-літо 24р., зараз певно ще менше-вбиті/виїхали/померли.
З них чоловіків певно менше половини, оскільки смертність вища.
Можна припустити-у межах-10+млн.
Тоді 4млн, зафіксовані у резерві це броня/інваліди/догляд/усі інші відтермінування/до 25р./невелика частка тих, що побоявся штрафів, засвітився у резерві, сподіваючись, що не дістануть, хіба бусифікують.

6млн, не зафіксованих: ті, які вирішили будь-яким чином не потрапити на утилізацію, не побоялись штрафів/закрили рах/переписали майно/виїхали закордон.

Ось і сходяться 10+лямів чоловіків
У пресі фіксували цифру в 11,1 млн чол.
ось такі розрахунки :roll:

ти краще цитуй, не додаючи нічого від себе - може вважатимуть розумним... де в твоїх 25 млн населення діти та пенсіонери? забув? чи просто не подумав? (друге скоріше).

й може все-таки трохи почнемо за дурний язик карати. бо захист держави - це утилізація? нічого не переплутав? м'ясні штурми Раші - оце утилізація руського непотрібу. а тобі треба потрапити десь на фільтрацію до руських - там швидко все зрозумієш...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 12:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:Ви помиляєтесь 8)
Останні розрахунки: населення України-25,5-27млн. людей-літо 24р., зараз певно ще менше-вбиті/виїхали/померли.
З них чоловіків певно менше половини, оскільки смертність вища.
Можна припустити-у межах-10+млн.
Тоді 4млн, зафіксовані у резерві це броня/інваліди/догляд/усі інші відтермінування/до 25р./невелика частка тих, що побоявся штрафів, засвітився у резерві, сподіваючись, що не дістануть, хіба бусифікують.

6млн, не зафіксованих: ті, які вирішили будь-яким чином не потрапити на утилізацію, не побоялись штрафів/закрили рах/переписали майно/виїхали закордон.

Ось і сходяться 10+лямів чоловіків
У пресі фіксували цифру в 11,1 млн чол.
ось такі розрахунки :roll:
Це ви підганяєте цифри під ті що хочете бачити.
1 В резерв+ не повинні потрапляти молодші 25 і старші 60 років.....
2 В мене враховано 800 000 осіб мобпридатного віку які згідно ОФІЦІЙНОЇ статистики Євросоюзу знаходяться в Євросоюзі
3 В мене враховано 2 млн чоловіків мобпридатного віку які ЗАЛИШИЛИСЬ в ОРДЛО+КРИМ
4 В мене враховано 6 млн до 18 років і 6 млн після 60 років -які не повинні реєструватись в Резерв+... але які є мужчинами громадянами України
Тому ще раз
Якщо приводите СВОЮ цифру - то скорегуйте її до тих ДАННИХ які у Вашу цифру не входять.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 12:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

втомили ці зрадофіли - Раша злилася з перемовин, так вони давай знову свою маячню про мобілізацію. чи в них прямий зв'язок - коли очко стискається, то перетискає мозок...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 12:12

[quote="5856731:detroytred"]ЗБИТО 88 ВОРОЖИХ БПЛА, 128 БЕЗПІЛОТНИКІВ-ІМІТАТОРІВ – НЕ ДОСЯГЛИ ЦІЛЕЙ (ЛОКАЦІЙНО ВТРАЧЕНІ)
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
У ніч на 18 травня (із 16.00 17 травня) противник атакував 273-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф.
https://t.me/kpszsu/34546
Черговий рекорд за кількістю.

Рфяни хваляться удосконаленими геранями (бч 90 кг. замість 50) та геранью-3 з бч 300 кг. та турбореактивним двигуном.

Гадаю незабаром буде захоплива історія-відповідь і від нас.[/quote]
Та уже б давно загрузили взрывчаткой по самые помидоры ИЛ76 или даже 22ю ТУшку и со спиртокамикадзе(Медведевым?) за штурвалом приземлились бы точно на Банковую.
Отоб был дрон так дрон.
Там тонн 50 легко гексогена с тротилом войдёт?
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 12:22

  budivelnik написав:Ось і сходяться 10+лямів чоловіків
У пресі фіксували цифру в 11,1 млн чол.
ось такі розрахунки :roll:
Це ви підганяєте цифри під ті що хочете бачити.
1 В резерв+ не повинні потрапляти молодші 25 і старші 60 років.....
2 В мене враховано 800 000 осіб мобпридатного віку які згідно ОФІЦІЙНОЇ статистики Євросоюзу знаходяться в Євросоюзі
3 В мене враховано 2 млн чоловіків мобпридатного віку які ЗАЛИШИЛИСЬ в ОРДЛО+КРИМ
4 В мене враховано 6 млн до 18 років і 6 млн після 60 років -які не повинні реєструватись в Резерв+... але які є мужчинами громадянами України
Тому ще раз
Якщо приводите СВОЮ цифру - то скорегуйте її до тих ДАННИХ які у Вашу цифру не входять.[/quote]


Станом на зиму 2024 року в Україні теоретично є 11,1 мільйона чоловіків, які підлягають мобілізації. Саме стільки чоловіків від 25 до 60 років мають реєстраційний номер платника податків, кажучи простіше – ІПН.

Понад мільйон людей, 11% від усієї кількості, уже зараз служать у різних структурах Сил оборони.
https://www.pravda.com.ua/articles/2024/02/14/7441744/

більш як рік тому...
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 12:22

  Shaman написав:може ви прокоментуєте відмову Рашу й від перемовин, й від перемир'я.

Хоч я вже і коментував, але ще раз зверну увагу на два моменти:
- чому саме стосовно отого плану Трампа в пу зникла вимога 4 областей? Відповідь знайдете у Віткоффа, в його коментарі після розмов в хремлі. Підказка -- там мова більше, ніж про Україну...
Тобто саме заради оцього більшого від Трампа пу і дав задню.
- зараз пу відмовляється від перемовин про 30-ти денне РПВ. Бо це не оте велике від Трампа. Це дрібниці... для нього. Він до рпв поки не дозрів.
І умовою висуває припинення постачання зброї та розвданих. Тобто контроль над каналами поставок))
Звісно на це для нього апріорі ніхто не піде.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 12:31

  anduzenko написав:
  jump написав:Кількість користувачів "Резерв+" становить майже 4 млн – Міноборони
https://epravda.com.ua/oborona/kilkist- ... ni-806808/
ті ж цифри, що з липня 2024р 8)
Любопытная цифра
понад 70% військовозобов’язаних оновили свої дані саме через "Резерв+"

Можно интерпретировать двояко. Но, допустим, 2 млн обновили оффлайн.
Итак:
  • 6 млн на учёте, вероятно забронированы, освобождены по закону или негодны
  • 1 млн служит или уволены
  • 3 млн уклоняются, выехали по работе до или сбежали после
Это если считать от 10 млн военнообязанных. При 20 млн картина вырисовывается другая.
Ще раз
Є абсолютна цифра у 4млн осіб які зареєстровані в Резерв+ ( те що 70% реєструвалось через смартфон, а 30% через Цнап+ТЦК) - саму цифру не міняє.
Тепер є ОФІЦІЙНА статистика від французів станом на 2022 рік, коли вони моніторили ковід
вік_____ ________чоловіків ________жінок
0-9 ________ 2056030 ________ 1931034
10-19 ________ 2158184 ________ 2035949
20-29 ________ 2353159 ________ 2225782
30-39 ________ 3464173 ________ 3385682
40-49 ________ 2954681 ________ 3125274
50-59 ________ 2555394 ________ 3051751
60-69 ________ 2147021 ________ 3139694
70-79 ________ 979569 ________ 1930833
80-89 ________ 449732 ________ 1182853
90+ ________ 77433 ________ 214489
Всього _____ 19195376 ________ 22223341
Звідси видно що чоловіків мобпридатного віку приблизно 10 млн осіб( не можу визначити точно бо там є група 20-29 років=2+млн, а нас цікавить 25+ років , тому припускаємо що в цій групі всього 1 млн 25
Тепер далі
Офіційна статистика ЄС - 800 000+ чоловіків мобпридатного віку знаходиться в ЄС
4млн в Резерв
1 млн в ЗСУ
Є силовики які не відносяться до ЗСУ але не зобовязані реєструватись в Резерв+
це ще десь 300 000 осіб
Є чоловіки мобпридатного віку які виключені з списків тих хто зобовязаний служити по здоровью ( значить вони відсутні в резерв+ і відстутні в тій кількості яка має отримувати бронювання( це ще десь 1 млн осіб ( в 2021 році було 2,7+млн загальної кількості інвалідів в Україні)
Що виходить
Всього_______________ 10 млн
Служить 1+0,3=_________1,3 млн_____________
В резерв+_____________ 4 млн
За межами України_____0,8млн
Інваліди_______________1млн
Діти загинувших_______0,2млн
Студенти/викладачі25+__0,8млн
Не ясно де -___________2 млн ( в цю категорію входять загинувші під час війни(як військовослужбовці так і цивільні мобпридатного віку, а таких припускаю що 200000+)

Але при цьому
Не ясно де- нехай 1,8 млн мобпридатних+нехай 3 млн (з 4 млн) мобпридатних в резерв+...
Отже
Більша половина від мобпридатних 10млн-1млн інваліди=9млн які були на початок війни- в Україні НАЯВНА.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 18 тра, 2025 12:37, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 12:31

Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади Маґура Олександр Ширшин заявив, що подав рапорт про відставку через «дебільні задачі», що призвели до втрати людей, імовірно, йдеться про Курський напрямок.
Не сподобалось - подав рапорт.
Кожен військовий так може, у нас же всі рівні перед законом, усі - преЗеденти.
Чи не усі?
Schmit
 
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