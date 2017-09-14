Додано: Нед 18 тра, 2025 13:13

холява написав: Ви щось плутаєте ...

Хіба в Белорусі є війна ?



А в нас чимало чоловіків , замість того щоб захищати країну від нападу, дриснули у прямому і в переносному значені вислову .

"Біженьці "- не забули що вони з України й получають гроші , але коли тут починають писати про Україну , то тільки погане .

При тому майже усі мобілізаційного віку .( ви теж)

Так що не нервуйте....



Україна -КРАЩЕ ! Ви щось плутаєте ...Хіба в Белорусі є війна ?А в нас чимало чоловіків , замість того щоб захищати країну від нападу, дриснули у прямому і в переносному значені вислову ."Біженьці "- не забули що вони з України й получають гроші , але коли тут починають писати про Україну , то тільки погане .При тому майже усі мобілізаційного віку .( ви теж)Так що не нервуйте....Україна -КРАЩЕ !

Тут майже усі на форумі здриснули і відмовляються захищати країну. Хтось ховається за статтю, хтось - за відстрочкою або бронею, але усі вони воювати не поспішаєте. Ні, краще обговорювати як хтось інший неправильно любить Україну і неправильно її захищає, а справжні «патріоти» хочуть чужими життями дожити до того, що вони вважають перемогою.Ви пишете, що про Україну пишуть погано. По-перше, не про Україну, а про українську владу. По-друге, громадяни України мають право критикувати дії влади, і на війну все списати неможна. Ми цю владу утримуємо. Ми її наймаємо і платим їй гроші. Ми і є влада, а не Зеленський чи хтось інший, хто тимчасово займає якусь посаду. Можливо, Вам подобається, що деяким чоловікам вигадали якісь борги і обовʼязки, яких немає в інших громадян, але мені це не подобається.Ви пишете, що Хантер не забув, що він з України і отримує якісь гроші в Німеччині. Не знаю що він там отримує, але чому він має забути про те, що він - громадянин України? Чому він не може користуватися усіма правами, які іноземні держави надали громадянам України? Він - така ж сама людина, як і усі інші громадяни України. Мабуть, Ви вважаєте український паспорт привілеєм? Ок, але тоді поясніть мені звідки і за які заслуги ці права і привілеї є у тих, хто воювати не зобовʼязаний. Хантер за паспорт має воювати, а мільйони інших громадян - ні? Це так працює?Усі ці згадування про «500 євро» є просто намаганням принизити людину. Все. Ви тут усі чомусь вважаєте, що українці не можуть жити закордоном без фінансової допомоги. Можуть і живуть, а ось про те, як огидно поводять себе деякі українські жінки, які фінансовим туризмом займаються, я можу багато розповісти, але у Вас же претензії є лише до чоловіків.Якщо Хантер у безпеці, я за нього радий. Можливо, Вам не зрозуміти.