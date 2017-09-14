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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 18 тра, 2025 12:44
jump написав:
42/2=21 млн. - з цим як я розумію розібрались.
Тепер на рахунок 6 млн які НЕ зареєструвались в Резерв+
21 млн - 6 млн до 25 років - 6 млн після 60 років - 4 млн в резерв+=5млн які не зареєстровані.
зараз певно ще менше-вбиті/виїхали/померли.
З них чоловіків певно менше половини, оскільки смертність вища.
Можна припустити-у межах-10+млн.
Тоді 4млн, зафіксовані у резерві це броня/інваліди/догляд/усі інші відтермінування/до 25р./невелика частка тих, що побоявся штрафів, засвітився у резерві, сподіваючись, що не дістануть, хіба бусифікують.
6млн, не зафіксованих: ті, які вирішили будь-яким чином не потрапити на утилізацію, не побоялись штрафів/закрили рах/переписали майно/виїхали закордон.
Ось і сходяться 10+лямів чоловіків
У пресі фіксували цифру в 11,1 млн чол.
ось такі розрахунки
такий варіант розкладів більш-мнеш відповідає теорії множин, логіці, здоровому глузду та реальності, чим будівельникові дані та розрахунки згідно довідника "Стеля"
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Додано: Нед 18 тра, 2025 13:13
холява написав:
Ви щось плутаєте ...
Хіба в Белорусі є війна ?
А в нас чимало чоловіків , замість того щоб захищати країну від нападу, дриснули у прямому і в переносному значені вислову .
"Біженьці "- не забули що вони з України й получають гроші , але коли тут починають писати про Україну , то тільки погане .
При тому майже усі мобілізаційного віку .( ви теж)
Так що не нервуйте....
Україна -КРАЩЕ !
Тут майже усі на форумі здриснули і відмовляються захищати країну. Хтось ховається за статтю, хтось - за відстрочкою або бронею, але усі вони воювати не поспішаєте. Ні, краще обговорювати як хтось інший неправильно любить Україну і неправильно її захищає, а справжні «патріоти» хочуть чужими життями дожити до того, що вони вважають перемогою.
Ви пишете, що про Україну пишуть погано. По-перше, не про Україну, а про українську владу. По-друге, громадяни України мають право критикувати дії влади, і на війну все списати неможна. Ми цю владу утримуємо. Ми її наймаємо і платим їй гроші. Ми і є влада, а не Зеленський чи хтось інший, хто тимчасово займає якусь посаду. Можливо, Вам подобається, що деяким чоловікам вигадали якісь борги і обовʼязки, яких немає в інших громадян, але мені це не подобається.
Ви пишете, що Хантер не забув, що він з України і отримує якісь гроші в Німеччині. Не знаю що він там отримує, але чому він має забути про те, що він - громадянин України? Чому він не може користуватися усіма правами, які іноземні держави надали громадянам України? Він - така ж сама людина, як і усі інші громадяни України. Мабуть, Ви вважаєте український паспорт привілеєм? Ок, але тоді поясніть мені звідки і за які заслуги ці права і привілеї є у тих, хто воювати не зобовʼязаний. Хантер за паспорт має воювати, а мільйони інших громадян - ні? Це так працює?
Усі ці згадування про «500 євро» є просто намаганням принизити людину. Все. Ви тут усі чомусь вважаєте, що українці не можуть жити закордоном без фінансової допомоги. Можуть і живуть, а ось про те, як огидно поводять себе деякі українські жінки, які фінансовим туризмом займаються, я можу багато розповісти, але у Вас же претензії є лише до чоловіків.
Якщо Хантер у безпеці, я за нього радий. Можливо, Вам не зрозуміти.
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Додано: Нед 18 тра, 2025 13:17
Звісно.
Нормальна жінка не піде на панель.
Я не буду продавати наркотики, навіть якщо мене засиплять грошима.
Мій старший товариш, пропрацювавши в гаі дуже давно, не витримав морально і здав всі схеми, виїхавши за кордон в політичний притулок.
Я не буду продавати гроби або зброю.
У кожного є вибір і він його робить свідомо, коли тягне як скот на убой замість себе хлопця або відбиває селезінку вчителю
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Бетон
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Додано: Нед 18 тра, 2025 13:17
Бетон написав: Shaman написав:
втомили ці зрадофіли - Раша злилася з перемовин, так вони давай знову свою маячню про мобілізацію. чи в них прямий зв'язок - коли очко стискається, то перетискає мозок...
Кто тебя утомил бедного??
Ну дальше годами будут убивать твоих сограждан и жечь территории, превращая в щебень здания.
Тебе то что??
Ты дальше будешь победоносно клацать по клаве, делов то
А коли у камері тихо уб'ють колаборанти, то норм?
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stm
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Додано: Нед 18 тра, 2025 13:22
Единственное место где меня реально могут убить сегодня же, это барак на дврз в Киеве. Ты хоть знаешь как там кормят? Никак И бьют?
Моего родственника в воскресенье в 10 вечера вытащили из авто и закрыли там.
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Бетон
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Додано: Нед 18 тра, 2025 13:23
Бетон написав:
Ипсо.
Должно быть направлено на врага а не своих граждан.
В интернете тысячи видео с оккупированных территории, где люди живут и радуются жизни.
Я просто выеду, потому что рфия не закрывает границы
Прикольно, да?
Тисячі тіктоків як американці люблять трампа, але це не змінює що ВВП пішов донизу і вперше в історії облігації США мають проблеми з розміщенням, поки невеликі, але це дзвоник рецесії.
Ваше життя для мене повинно важити більше ніж людей які не виїдуть?
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stm
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Додано: Нед 18 тра, 2025 13:30
Бетон написав: stm написав: Бетон написав:
Кто тебя утомил бедного??
Ну дальше годами будут убивать твоих сограждан и жечь территории, превращая в щебень здания.
Тебе то что??
Ты дальше будешь победоносно клацать по клаве, делов то
А коли у камері тихо уб'ють колаборанти, то норм?
Ипсо.
Должно быть направлено на врага а не своих граждан.
В интернете тысячи видео с оккупированных территории, где люди живут и радуются жизни. Я просто выеду
, потому что рфия не закрывает границы
Прикольно, да?
оце по-чесному. для людини головне - втекти самому. що там буде з іншими, йому начхати - добре, що хоч почали це визнавати.
й це він в теорії такий сміливий. я б подивився, як би він зі своїм умовним мульйоном би виїздив з окупації... скоріш обідрали б як липку, ще б дякував, що живий... й теж би радів, що живе...
й де ти бачив купу відео, що люди щасливо живуть в окупації? живуть, так... не більше.
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Додано: Нед 18 тра, 2025 13:32
У Львові працівники ТЦК викрали 23-річного ветерана, нанісши йому удари
Трапилось це 16 травня близько 23:30, коли ветеран війни Андрій Баглай (звільнився по стану здоровʼя, має 3 групу) йшов вулицею Кульпарківською в сторону Південного.
З його слів, з буса вискочили 5 осіб, нанесли удари зі спини (тепер потерпілий має гематому), не запитавши нічого, запхали в бус і нанесли ще ударів по голові.
Лише за годину вони запитали ветерана про його дані. Весь цей час возили по Залізничному районі і «оповіщували» інших. В результаті викинули ветерана на Городоцькій. Він встиг зафіксувати на відео номерні знаки буса (в кінці відео).
такі у нас "оповіщення"
зграя гієн вискакує із бусів/з-за кущів, куярить і до своєї скотовозки закидає...
а ще з 15.05 по 18.05 навезли купу чужих людоловів і проводять фільтраційні заходи
на вулицях різко поменшало людей та машин...
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Додано: Нед 18 тра, 2025 13:34
Бетон написав: Shaman написав:
втомили ці зрадофіли - Раша злилася з перемовин, так вони давай знову свою маячню про мобілізацію. чи в них прямий зв'язок - коли очко стискається, то перетискає мозок...
Кто тебя утомил бедного??
Ну дальше годами будут убивать твоих сограждан и жечь территории, превращая в щебень здания.
Тебе то что??
Ты дальше будешь победоносно клацать по клаве, делов то
людина, якій штанга неодноразова падала на голову - а хто винен в цих вбивствах? ми самі вбиваємо себе??? ти гадаєш, якщо здашся, то всі будуть живі та здорові? особисто ти може й будеш, лише статки свої віддаш. а кількість вбитих та відфільтрованих буде в кілька разів більша - але тобі ж все одно - головне, щоб не я.
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Додано: Нед 18 тра, 2025 13:42
Shaman написав: Бетон написав: Shaman написав:
втомили ці зрадофіли - Раша злилася з перемовин, так вони давай знову свою маячню про мобілізацію. чи в них прямий зв'язок - коли очко стискається, то перетискає мозок...
Кто тебя утомил бедного??
Ну дальше годами будут убивать твоих сограждан и жечь территории, превращая в щебень здания.
Тебе то что??
Ты дальше будешь победоносно клацать по клаве, делов то
людина, якій штанга неодноразова падала на голову - а хто винен в цих вбивствах? ми самі вбиваємо себе??? ти гадаєш, якщо здашся, то всі будуть живі та здорові? особисто ти може й будеш, лише статки свої віддаш. а кількість вбитих та відфільтрованих буде в кілька разів більша - але тобі ж все одно - головне, щоб не я.
Ти для початку хоч дізнайся що таке та штанга, д..очер ти диванний
Я і інші громадяни платили 35 років податки на оборону. їх крали.
Світ жорстокий. Якщо ти себе не захищаєш тебе обікрадуть, це правда. І винен ти.
Що за дитяча позиція тикать пальчиком на поганих дядь??? Той не дав зброї, той напав, інший перекрив.
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