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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13891138921389313894
Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 13:47

  Бетон написав:Единственное место где меня реально могут убить сегодня же, это барак на дврз в Киеве. Ты хоть знаешь как там кормят? Никак И бьют?

Моего родственника в воскресенье в 10 вечера вытащили из авто и закрыли там.

У вас є камера онлайн? Як ви дізналися про не годують і б'ють коли телефони дійсно відбирають? Якщо ви маєте доказ того що вашого родича тримають, не годують і фізичне насилля. То нічого не робити це треш, з моєї точки зору, я б так не змогла.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 13:52

  Бетон написав:Я і інші громадяни платили 35 років податки на оборону. їх крали.

Переуступка це не податки державі, ви не можете знати що максимум 7% компанії, не державі, потім не стануть 0% державі.
Ви погано рахуєте. Прям максимально. Але добре орієнтуєтеся в новобудовах. Це цікавий феномен. Мені відомо лише про один такий випадок, коли ми оформлювали угоду купівлі-продажу прийшов молодий накачаний хлопець. Він запитав лише одне "де підписати документи" навіть не глянув що він підписує. Директор )
stm
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 14:05

  АндрейМ написав: Ви тут усі чомусь вважаєте, що українці не можуть жити закордоном без фінансової допомоги. Можуть і живуть, а ось про те, як огидно поводять себе деякі українські жінки, які фінансовим туризмом займаються, я можу багато розповісти...

Отже, ви виїхали за кордон? І живете там без фіндопомоги?
  АндрейМ написав: Якщо Хантер у безпеці, я за нього радий. Можливо, Вам не зрозуміти.

Та давно вже зрозуміли. Хто поводиться як жінка, висловлюється як жінка, мислить як жінка, той є жінка.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 14:15

  Бетон написав:
В интернете тысячи видео с оккупированных территории, где люди живут и радуются жизни.

І тисячі відео про те, як там погано - відбирають житло, катують у підвалах, мобілізують на війну і т.д... але ж треба вірити виключно позитивним відосам. Так?
Чомусь для мене більш авторитетними повідомленнями є пости одного форумчанина, який живе в окупації на Херсонщині.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 14:18

  Hotab написав:yama


Скоріш за все перед нами погранець (льотчик або тцк льотчик :mrgreen: або звичайний тиловий пацюк


Я-я, хрю-хрю)
Перед тобою , Яма, стіл слідчого і шконка. За несплачені роками податки. Отримувач грошей чистим налом, тиловий фронт куєв))
.

Оптимізація податків це самий популярний «злочин» у світі можна посадити всіх починаючи від половини українців які оптимізують свої податки до Трампа. Бо якщо Хтось невідомий не знайомий з статистикою то 50 відсотків ввпе України в тіні .
А 20 відсотків податок Пдв більше ніж достатньо якщо до +овувати сюди ще 17 з половиною відсотків податків на доходи які платять псевдо офіційно влаштовані на мінімалку українці то це вже буде 37 з половиною а там ще військовий збір і таке інше, Як то Акциз на будівництво доріг у бензині і ще купа інших прихованих податків тож якщо я створю ТоВ з ПДВ І займусь Усілякими скрутками І почну купувати все майно на товку щоб не показувати прибуток Та використовувати ще 1000 і 1 спосіб оптимізації виплати податків то це буде прям Good Good замахавшся я з цим голосовим набором від Apple Googleовський працює в рази краще напевно зараз Зроблю кощунство - поставлю Google клавіатуру на iOS
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 14:27

  fler написав:
  Бетон написав:
В интернете тысячи видео с оккупированных территории, где люди живут и радуются жизни.

І тисячі відео про те, як там погано - відбирають житло, катують у підвалах, мобілізують на війну і т.д... але ж треба вірити виключно позитивним відосам. Так?
Чомусь для мене більш авторитетними повідомленнями є пости одного форумчанина, який живе в окупації на Херсонщині.

Это те, где у него третий год квартиру отбирают-отбирают, но никак не отберут? И обманом третий год пенсию платят, о которой он третий год в налоговую сообщить "забывает"? 🤔
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