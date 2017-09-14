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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1389813899139001390113902>
Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 20:34

fler
Я не понимаю как "все выедут" после того как будут отменены все эти статусы "беженцев" и начнет действовать стандартно безвиз 180/360, ну если конечно еще будет действовать
как?
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 20:43

може коли депутати стануть людьми?
або хотаб військовим пілота ішака
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 18 тра, 2025 20:46, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 20:44

fler більш уважно перечитай мою відповідь СТМ.
UA
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 20:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Прохожий написав:Я не понимаю как "все выедут" после того как будут отменены все эти статусы "беженцев" и начнет действовать стандартно безвиз 180/360, ну если конечно еще будет действовать
как?
Не існує ймовірності для слова ВСІ....
Для того , щоб була якась визначениість - то варто припустити величину яка з ВИСОКОЮ долею ймовірності буде найближчою до реального стану речей
Отже
Виїхало 5,2 млн
вік__________чоловіків__жінок
45 і вище____520 000___830 000
18-45 років__830 000__1 400 000
до18 років___730 000____730 000

Як бачимо
1 для нас навіть вигідно щоб люди старше 45 років залишились в Європі(а це 1,35 млн осіб)
2 З того 2,23 млн осіб віком в 18-45 років ,менша частина повернеться в Україну, а частина тих хто залишиться забере в Європу батьків...
Тобто тут для нас приблизний нуль....
Бо повернеться 0,5-1 млн осіб , з іншого боку в Європу виїдуть 0,5млн наших пенсіонерів до своїх дітей які залишаться в Європі
3 Залишається 1,5 млн дітей.....
Тут звичайно для нас проблема, бо 1 млн залишиться в Європі....

Але якщо проаналізувати , то військові втрати( адже це не тільки загиблі , а й додатковий 0,5-1 млн інвалідів) для нас будуть більш болючими ніж втрати від еміграції.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 20:58

  UA написав:fler більш уважно перечитай мою відповідь СТМ.

Так, я дійсно розумію що і ви і Бетон праві. Ви більше, тому що кому потрібні ті самотні жінки, це ж не нове для європейця, ось євроремонт - інша справа. Всім потрібен. :) тому всі плиточники одразу виїдуть і ні на послугу в ціні, ні на оренду вартість це ніяк не вплине, не змінна величина залишиться незмінною :)
stm
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 21:00

  stm написав:
  UA написав:fler більш уважно перечитай мою відповідь СТМ.

Так, я дійсно розумію що і ви і Бетон праві. Ви більше, тому що кому потрібні ті самотні жінки, це ж не нове для європейця, ось євроремонт - інша справа. Всім потрібен. :) тому всі плиточники одразу виїдуть і ні на послугу в ціні, ні на оренду вартість це ніяк не вплине, не змінна величина залишиться незмінною :)

спрошу еще у Вас)
КАК выедут после отмены всех статусов "беженцев"?
просто интересно
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 21:01

  andrijk777 написав:...
Щодо інших даних - це 100% зі стелі.

отут звісно дописувач розбирається - в нього всі цифри такі :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 21:08

  Прохожий написав:
  stm написав:
  UA написав:fler більш уважно перечитай мою відповідь СТМ.

Так, я дійсно розумію що і ви і Бетон праві. Ви більше, тому що кому потрібні ті самотні жінки, це ж не нове для європейця, ось євроремонт - інша справа. Всім потрібен. :) тому всі плиточники одразу виїдуть і ні на послугу в ціні, ні на оренду вартість це ніяк не вплине, не змінна величина залишиться незмінною :)

спрошу еще у Вас)
КАК выедут после отмены всех статусов "беженцев"?
просто интересно

Як, як, авто, автобусом чи жд. З портфоліо євроремонтів звісно. І потім європейці - Вау що це таке диво дивне?! Надаємо одразу громадянство! :)
stm
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 21:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Прохожий написав:
  stm написав:
  UA написав:fler більш уважно перечитай мою відповідь СТМ.

Так, я дійсно розумію що і ви і Бетон праві. Ви більше, тому що кому потрібні ті самотні жінки, це ж не нове для європейця, ось євроремонт - інша справа. Всім потрібен. :) тому всі плиточники одразу виїдуть і ні на послугу в ціні, ні на оренду вартість це ніяк не вплине, не змінна величина залишиться незмінною :)

спрошу еще у Вас)
КАК выедут после отмены всех статусов "беженцев"?
просто интересно
На антобусі!
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 21:09

  Прохожий написав:fler
Я не понимаю как "все выедут" после того как будут отменены все эти статусы "беженцев" и начнет действовать стандартно безвиз 180/360, ну если конечно еще будет действовать
как?

То секта забугорных так думает. У них какие-то свои мерки - если он выехал, то значит и "все выедут", не важно как и главное почему. Ежу понятно, что выедут только те, у кого там уже хорошо устроились родные/близкие. Причины, по которым многие не смогут/не захотят выехать забугорные почему-то игнорируют. Видимо им так легче (найти себе оправдание?)
fler
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