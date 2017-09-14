fler
Я не понимаю как "все выедут" после того как будут отменены все эти статусы "беженцев" и начнет действовать стандартно безвиз 180/360, ну если конечно еще будет действовать
как?
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Додано: Нед 18 тра, 2025 20:34
fler
Я не понимаю как "все выедут" после того как будут отменены все эти статусы "беженцев" и начнет действовать стандартно безвиз 180/360, ну если конечно еще будет действовать
как?
Додано: Нед 18 тра, 2025 20:43
може коли депутати стануть людьми?
або хотаб військовим пілота ішака
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 18 тра, 2025 20:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 18 тра, 2025 20:45
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Не існує ймовірності для слова ВСІ....
Для того , щоб була якась визначениість - то варто припустити величину яка з ВИСОКОЮ долею ймовірності буде найближчою до реального стану речей
Отже
Виїхало 5,2 млн
вік__________чоловіків__жінок
45 і вище____520 000___830 000
18-45 років__830 000__1 400 000
до18 років___730 000____730 000
Як бачимо
1 для нас навіть вигідно щоб люди старше 45 років залишились в Європі(а це 1,35 млн осіб)
2 З того 2,23 млн осіб віком в 18-45 років ,менша частина повернеться в Україну, а частина тих хто залишиться забере в Європу батьків...
Тобто тут для нас приблизний нуль....
Бо повернеться 0,5-1 млн осіб , з іншого боку в Європу виїдуть 0,5млн наших пенсіонерів до своїх дітей які залишаться в Європі
3 Залишається 1,5 млн дітей.....
Тут звичайно для нас проблема, бо 1 млн залишиться в Європі....
Але якщо проаналізувати , то військові втрати( адже це не тільки загиблі , а й додатковий 0,5-1 млн інвалідів) для нас будуть більш болючими ніж втрати від еміграції.
Додано: Нед 18 тра, 2025 20:58
Так, я дійсно розумію що і ви і Бетон праві. Ви більше, тому що кому потрібні ті самотні жінки, це ж не нове для європейця, ось євроремонт - інша справа. Всім потрібен. тому всі плиточники одразу виїдуть і ні на послугу в ціні, ні на оренду вартість це ніяк не вплине, не змінна величина залишиться незмінною
Додано: Нед 18 тра, 2025 21:00
спрошу еще у Вас)
КАК выедут после отмены всех статусов "беженцев"?
просто интересно
Додано: Нед 18 тра, 2025 21:01
Додано: Нед 18 тра, 2025 21:08
Як, як, авто, автобусом чи жд. З портфоліо євроремонтів звісно. І потім європейці - Вау що це таке диво дивне?! Надаємо одразу громадянство!
Додано: Нед 18 тра, 2025 21:08
Re: Напад росії і білорусі на Україну
На антобусі!
Додано: Нед 18 тра, 2025 21:09
То секта забугорных так думает. У них какие-то свои мерки - если он выехал, то значит и "все выедут", не важно как и главное почему. Ежу понятно, что выедут только те, у кого там уже хорошо устроились родные/близкие. Причины, по которым многие не смогут/не захотят выехать забугорные почему-то игнорируют. Видимо им так легче (найти себе оправдание?)
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