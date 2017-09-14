Додано: Нед 18 тра, 2025 21:11

fler написав: Та давно вже зрозуміли. Хто поводиться як жінка, висловлюється як жінка, мислить як жінка, той є жінка. Та давно вже зрозуміли. Хто поводиться як жінка, висловлюється як жінка, мислить як жінка, той є жінка.

Вибачте, а бути жінкою - принизливо? Я у Вас особисто питав про Вашого чоловіка. Він воювати боїться. Ви його жінкою вважаєте? Сина свого теж? Я не можу зрозуміти як це працює у Вашій голові. Я не знаю як мислить «жінка». Я мислю як людина, яка не вважає, що моє життя є ціннішим за життя інших. У моєму пості Ви не знайшли питання чим Ви та інші жінки заслужили права громадянина України. Ви не відповіли які обовʼязки у Вас особисто є перед державою. Ні, Ви написали, що я - жінка. І що? Є щось погане в тому, щоб бути жінкою? Я жінок, які не геніталіями живуть, а особистістю, поважаю, а «я же жінка» зневажаю. Називайте мене жінкою. Я не ображаюсь.