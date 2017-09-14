budivelnik написав:1 для нас навіть вигідно щоб люди старше 45 років залишились в Європі(а це 1,35 млн осіб)
Але ж вони в більшості повернуться. Якби комусь не хотілось щоб вони не повернулись.
budivelnik написав:2 З того 2,23 млн осіб віком в 18-45 років ,менша частина повернеться в Україну, а частина тих хто залишиться забере в Європу батьків...
Так спробують забрати батьків. Але чи надовго?
budivelnik написав:3 Залишається 1,5 млн дітей..... Тут звичайно для нас проблема, бо 1 млн залишиться в Європі....
Родини які мають фінансову можливість будуть відправляти своїх дітей в ВУЗи за кордон. Це буде новою українською мрією. Трендом...
budivelnik написав:Але якщо проаналізувати , то військові втрати( адже це не тільки загиблі , а й додатковий 0,5-1 млн інвалідів) для нас будуть більш болючими ніж втрати від еміграції.
Так інваліди війни це справжні інваліди якім потрібна підтримка, а не як там в Україні прийнято давати інвалідність здорованям які просто не бажають працювати.. Можно додати полонених (кажуть співвідношення українських до хуйлостанських полонених 5 до 1 чи 10 до 1. Різні є оцінки. Психічні проблеми через систематичный перегляд Помета Рудольфовича дадуть про себе знати. Виплати пропавшим без вісті яких офіційно в рази більше ніж загиблих... Тут скорішь за все здешевшать курс гривні, щоб за 15 млн можна було купити лише ящик пива...
fler написав:Та давно вже зрозуміли. Хто поводиться як жінка, висловлюється як жінка, мислить як жінка, той є жінка.
Вибачте, а бути жінкою - принизливо? Я у Вас особисто питав про Вашого чоловіка. Він воювати боїться. Ви його жінкою вважаєте? Сина свого теж? Я не можу зрозуміти як це працює у Вашій голові. Я не знаю як мислить «жінка». Я мислю як людина, яка не вважає, що моє життя є ціннішим за життя інших. У моєму пості Ви не знайшли питання чим Ви та інші жінки заслужили права громадянина України. Ви не відповіли які обовʼязки у Вас особисто є перед державою. Ні, Ви написали, що я - жінка. І що? Є щось погане в тому, щоб бути жінкою? Я жінок, які не геніталіями живуть, а особистістю, поважаю, а «я же жінка» зневажаю. Називайте мене жінкою. Я не ображаюсь.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Нед 18 тра, 2025 21:12, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Нііі, треба розібратись 1) з категорією 55+. Шо їм робити за кордоном? Вчити мову і шукати роботу? Та ні, синку, це - фантастика (с). 2) з чиновниками, які на високих зарплатах і хабарях. Вони кинуть "золоту жилу" і поїдуть міняти статус "поважна людина" на "ніхто і звать тебе ніяк"? Вже бачу як судді та прокурори пішли працювати за кордоном на завод разнорабочими))).
а тут що, животіти на мінзар чекаючи виходу на пенсію, якої не буде? читати коменти до відео:
Прохожий написав:fler Я не понимаю как "все выедут" после того как будут отменены все эти статусы "беженцев" и начнет действовать стандартно безвиз 180/360, ну если конечно еще будет действовать как?
То секта забугорных так думает. У них какие-то свои мерки - если он выехал, то значит и "все выедут", не важно как и главное почему. Ежу понятно, что выедут только те, у кого там уже хорошо устроились родные/близкие. Причины, по которым многие не смогут/не захотят выехать забугорные почему-то игнорируют. Видимо им так легче (найти себе оправдание?)
та да) думаю что как анулирует Мерц _ху.нтеру_ оплату_ жилья и бонусные 500ойро_ на баварское так тело помычит...помычит и двинется...лучше конечно в сторону передации...
Прохожий написав:fler Я не понимаю как "все выедут" после того как будут отменены все эти статусы "беженцев" и начнет действовать стандартно безвиз 180/360, ну если конечно еще будет действовать как?
То секта забугорных так думает. У них какие-то свои мерки - если он выехал, то значит и "все выедут", не важно как и главное почему. Ежу понятно, что выедут только те, у кого там уже хорошо устроились родные/близкие. Причины, по которым многие не смогут/не захотят выехать забугорные почему-то игнорируют. Видимо им так легче (найти себе оправдание?)