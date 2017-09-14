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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13899139001390113902>
Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 21:09

  budivelnik написав:1 для нас навіть вигідно щоб люди старше 45 років залишились в Європі(а це 1,35 млн осіб)

Але ж вони в більшості повернуться. Якби комусь не хотілось щоб вони не повернулись.
  budivelnik написав:2 З того 2,23 млн осіб віком в 18-45 років ,менша частина повернеться в Україну, а частина тих хто залишиться забере в Європу батьків...

Так спробують забрати батьків. Але чи надовго?
  budivelnik написав:3 Залишається 1,5 млн дітей.....
Тут звичайно для нас проблема, бо 1 млн залишиться в Європі....

Родини які мають фінансову можливість будуть відправляти своїх дітей в ВУЗи за кордон.
Це буде новою українською мрією. Трендом...
  budivelnik написав:Але якщо проаналізувати , то військові втрати( адже це не тільки загиблі , а й додатковий 0,5-1 млн інвалідів) для нас будуть більш болючими ніж втрати від еміграції.

Так інваліди війни це справжні інваліди якім потрібна підтримка, а не як там в Україні прийнято давати інвалідність здорованям які просто не бажають працювати..
Можно додати полонених (кажуть співвідношення українських до хуйлостанських полонених 5 до 1 чи 10 до 1. Різні є оцінки.
Психічні проблеми через систематичный перегляд Помета Рудольфовича дадуть про себе знати.
Виплати пропавшим без вісті яких офіційно в рази більше ніж загиблих...
Тут скорішь за все здешевшать курс гривні, щоб за 15 млн можна було купити лише ящик пива...
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 21:11

  fler написав:Та давно вже зрозуміли. Хто поводиться як жінка, висловлюється як жінка, мислить як жінка, той є жінка.

Вибачте, а бути жінкою - принизливо? Я у Вас особисто питав про Вашого чоловіка. Він воювати боїться. Ви його жінкою вважаєте? Сина свого теж? Я не можу зрозуміти як це працює у Вашій голові. Я не знаю як мислить «жінка». Я мислю як людина, яка не вважає, що моє життя є ціннішим за життя інших. У моєму пості Ви не знайшли питання чим Ви та інші жінки заслужили права громадянина України. Ви не відповіли які обовʼязки у Вас особисто є перед державою. Ні, Ви написали, що я - жінка. І що? Є щось погане в тому, щоб бути жінкою? Я жінок, які не геніталіями живуть, а особистістю, поважаю, а «я же жінка» зневажаю. Називайте мене жінкою. Я не ображаюсь.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Нед 18 тра, 2025 21:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 21:12

  fler написав:Нііі, треба розібратись :D 1) з категорією 55+. Шо їм робити за кордоном? Вчити мову і шукати роботу? Та ні, синку, це - фантастика (с). 2) з чиновниками, які на високих зарплатах і хабарях. Вони кинуть "золоту жилу" і поїдуть міняти статус "поважна людина" на "ніхто і звать тебе ніяк"? Вже бачу як судді та прокурори пішли працювати за кордоном на завод разнорабочими))).

а тут що, животіти на мінзар чекаючи виходу на пенсію, якої не буде?
читати коменти до відео:
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 21:17

  Прохожий написав:fler
Я не понимаю как "все выедут" после того как будут отменены все эти статусы "беженцев" и начнет действовать стандартно безвиз 180/360, ну если конечно еще будет действовать
как?

всі не виїдуть, бо залишаться справжні патріоти, а батальони Монако і Крушавель вернуться
Востаннє редагувалось flyman в Нед 18 тра, 2025 21:18, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 21:18

  Faceless написав:
Прохожий написав:спрошу еще у Вас)
КАК выедут после отмены всех статусов "беженцев"?
просто интересно
На антобусі!

На авто. З плиткорізом в автобус не зручно.
Всі плиточники та сантехніки заберутся в Рамштайні де їм колективно та автоматом надуть громадянство країн ЕС.
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 21:19

  fler написав:
  Прохожий написав:fler
Я не понимаю как "все выедут" после того как будут отменены все эти статусы "беженцев" и начнет действовать стандартно безвиз 180/360, ну если конечно еще будет действовать
как?

То секта забугорных так думает. У них какие-то свои мерки - если он выехал, то значит и "все выедут", не важно как и главное почему. Ежу понятно, что выедут только те, у кого там уже хорошо устроились родные/близкие. Причины, по которым многие не смогут/не захотят выехать забугорные почему-то игнорируют. Видимо им так легче (найти себе оправдание?)

та да)
думаю что как анулирует Мерц _ху.нтеру_ оплату_ жилья и бонусные 500ойро_ на баварское так тело помычит...помычит и двинется...лучше конечно в сторону передации...
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 21:21

  flyman написав:
  Прохожий написав:fler
Я не понимаю как "все выедут" после того как будут отменены все эти статусы "беженцев" и начнет действовать стандартно безвиз 180/360, ну если конечно еще будет действовать
как?

всі не виїдуть, бо залишаться справжні патріоти, а батальони Монако і Крушавель вернуться

https://life.nv.ua/ukr/znamenitosti/ant ... 31195.html
Хер там
Зарах правити на удалеці можна. Технології.
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 21:27

  fler написав:
  Прохожий написав:fler
Я не понимаю как "все выедут" после того как будут отменены все эти статусы "беженцев" и начнет действовать стандартно безвиз 180/360, ну если конечно еще будет действовать
как?

То секта забугорных так думает. У них какие-то свои мерки - если он выехал, то значит и "все выедут", не важно как и главное почему. Ежу понятно, что выедут только те, у кого там уже хорошо устроились родные/близкие. Причины, по которым многие не смогут/не захотят выехать забугорные почему-то игнорируют. Видимо им так легче (найти себе оправдание?)

З забугра гірше видно як воно там забугром буде.
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 21:28

  UA написав:
  flyman написав:
  Прохожий написав:fler
Я не понимаю как "все выедут" после того как будут отменены все эти статусы "беженцев" и начнет действовать стандартно безвиз 180/360, ну если конечно еще будет действовать
как?

всі не виїдуть, бо залишаться справжні патріоти, а батальони Монако і Крушавель вернуться

https://life.nv.ua/ukr/znamenitosti/ant ... 31195.html
Хер там
Зарах правити на удалеці можна. Технології.

В людини сімейна драма зі Сніжаною. Обняти і поплакати. Непридатний.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 21:34


Я не понимаю как "все выедут" после того как будут отменены все эти статусы "беженцев" и начнет действовать стандартно безвиз 180/360, ну если конечно еще будет действовать
как?


ВНЖ за нерухомість отримає нє только лішь всє. Особливо коли нерухомість стартує з 100 кує.
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