UA написав:З забугра гірше видно як воно там забугром буде.
ЮА, при таких перспективах нахер вам орендарі в Україні? Що за мазохізм розумних: то машину продати, до вторгнення; то квартири залишити апокаліпсис людей описуючи ) Ви ж не Мухарський в кінці то кінців! Хоча Бетону би натяк міг би бути. Мухарський це законно. Абсолютно. ПС: авто і плиткоріз це гарно, підтримую, можна в авто спати, 185 днів якщо правильно пам'ятаю
Востаннє редагувалось stm в Нед 18 тра, 2025 21:45, всього редагувалось 1 раз.
UA написав:З забугра гірше видно як воно там забугром буде.
ЮА, при таких перспективах нахер вам орендарі в Україні? Що за мазохізм розумних: то машину продати, до вторгнення; то квартири залишити апокаліпсис людей описуючи ) Ви ж не Мухарський в кінці то кінців! Хоча Бетону би натяк міг би бути. Мухарський це законно. Абсолютно. ПС: авто і плиткоріз це гарно, підтримую, можна в авто спати, 185 днів якщо правильно пам'ятаю
Парасольку я розкриваю лише коли починає крапати дощ, а не за пару годин до дощу. А от наявність парасольки в дощовий день, то вже здатність сприймати інформацію... особисті спостереження. Є люди які в 21 сторіччі опиняються під дощем без парасольки. Чому так? Самовпевненість? Чують лише себе? Як думаешь?
UA написав:З забугра гірше видно як воно там забугром буде.
ЮА, при таких перспективах нахер вам орендарі в Україні? Що за мазохізм розумних: то машину продати, до вторгнення; то квартири залишити апокаліпсис людей описуючи ) Ви ж не Мухарський в кінці то кінців! Хоча Бетону би натяк міг би бути. Мухарський це законно. Абсолютно. ПС: авто і плиткоріз це гарно, підтримую, можна в авто спати, 185 днів якщо правильно пам'ятаю
Парасольку я розкриваю лише коли починає крапати дощ, а не за пару годин до дощу. А от наявність парасольки в дощовий день, то вже здатність сприймати інформацію... особисті спостереження. Є люди які в 21 сторіччі опиняються під дощем без парасольки. Чому так? Самовпевненість? Чують лише себе? Як думаешь?
То квартири в країні без населення молоді, тіки пенси, і курсом гривні 55? Чи скільки? це така супер стратегія, розумію. Ви страшаєте щоб парасолька на дощ міцнішою була, продовжуйте, навіть цікаво )
Hotab написав:ВНЖ за нерухомість отримає нє только лішь всє. Особливо коли нерухомість стартує з 100 кує.
Там де я працюю над цім питанням, можешь все узбережжя скупити і не отираешь ВНЖ. Треба створити постійні робочі місця для мінімум трьох громадян з зп не нижче ХХХХ евро. Ну і море, гори любити та смачну паштицаду вміти готувати. За несмачну депортують...
UA написав:Парасольку я розкриваю лише коли починає крапати дощ, а не за пару годин до дощу. А от наявність парасольки в дощовий день, то вже здатність сприймати інформацію... особисті спостереження. Є люди які в 21 сторіччі опиняються під дощем без парасольки. Чому так? Самовпевненість? Чують лише себе? Як думаешь?
То квартири в країні без населення молоді, тіки пенси, і курсом гривні 55? Чи скільки? це така супер стратегія, розумію. Ви страшаєте щоб парасолька на дощ міцнішою була, продовжуйте, навіть цікаво )
Зараз в Україні період витрат військових заробітків, окремі біженці мають статки. Трамп доллар відмінить... З продажем народного сегменту проблем взагалі немає. Ціни вже значно вищі довоєнних. Але так буде не завжди. Дощ піде. Подробиці на платному особистому прийомі. Оренда в Україні це скоро буде не бізнес, а фетиш мазохіста. Бангладешці більш детально пояснять хто кому кіт, а хто собака....