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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13899139001390113902
Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 21:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Одессе женщины встали против полиции на защиту мужчин. Молодцы
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 21:36

  UA написав:З забугра гірше видно як воно там забугром буде.

ЮА, при таких перспективах нахер вам орендарі в Україні? Що за мазохізм розумних: то машину продати, до вторгнення; то квартири залишити апокаліпсис людей описуючи )
Ви ж не Мухарський в кінці то кінців! Хоча Бетону би натяк міг би бути. Мухарський це законно. Абсолютно.
ПС: авто і плиткоріз це гарно, підтримую, можна в авто спати, 185 днів якщо правильно пам'ятаю :)
Востаннє редагувалось stm в Нед 18 тра, 2025 21:45, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 21:41

  flyman написав:
  UA написав:https://life.nv.ua/ukr/znamenitosti/ant ... 31195.html
Хер там
Зарах правити на удалеці можна. Технології.

В людини сімейна драма зі Сніжаною. Обняти і поплакати. Непридатний.

Пророк Антін
А я не москаль
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И не буду я в армії служить...
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 21:52

  UA написав:
  flyman написав:
  UA написав:https://life.nv.ua/ukr/znamenitosti/ant ... 31195.html
Хер там
Зарах правити на удалеці можна. Технології.

В людини сімейна драма зі Сніжаною. Обняти і поплакати. Непридатний.

Пророк Антін
А я не москаль
А я не москаль
И не буду я в армії служить...
В граніт
https://www.youtube.com/live/1euHQ8SDHCo

щось ви не те дивитесь 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 21:55

  stm написав:
  UA написав:З забугра гірше видно як воно там забугром буде.

ЮА, при таких перспективах нахер вам орендарі в Україні? Що за мазохізм розумних: то машину продати, до вторгнення; то квартири залишити апокаліпсис людей описуючи )
Ви ж не Мухарський в кінці то кінців! Хоча Бетону би натяк міг би бути. Мухарський це законно. Абсолютно.
ПС: авто і плиткоріз це гарно, підтримую, можна в авто спати, 185 днів якщо правильно пам'ятаю :)

Парасольку я розкриваю лише коли починає крапати дощ, а не за пару годин до дощу.
А от наявність парасольки в дощовий день, то вже здатність сприймати інформацію... особисті спостереження.
Є люди які в 21 сторіччі опиняються під дощем без парасольки. Чому так?
Самовпевненість?
Чують лише себе?
Як думаешь?
UA
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 22:07

  UA написав:
  stm написав:
  UA написав:З забугра гірше видно як воно там забугром буде.

ЮА, при таких перспективах нахер вам орендарі в Україні? Що за мазохізм розумних: то машину продати, до вторгнення; то квартири залишити апокаліпсис людей описуючи )
Ви ж не Мухарський в кінці то кінців! Хоча Бетону би натяк міг би бути. Мухарський це законно. Абсолютно.
ПС: авто і плиткоріз це гарно, підтримую, можна в авто спати, 185 днів якщо правильно пам'ятаю :)

Парасольку я розкриваю лише коли починає крапати дощ, а не за пару годин до дощу.
А от наявність парасольки в дощовий день, то вже здатність сприймати інформацію... особисті спостереження.
Є люди які в 21 сторіччі опиняються під дощем без парасольки. Чому так?
Самовпевненість?
Чують лише себе?
Як думаешь?

То квартири в країні без населення молоді, тіки пенси, і курсом гривні 55? Чи скільки? це така супер стратегія, розумію. Ви страшаєте щоб парасолька на дощ міцнішою була, продовжуйте, навіть цікаво )
stm
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 22:12

  Hotab написав:ВНЖ за нерухомість отримає нє только лішь всє. Особливо коли нерухомість стартує з 100 кує.

Там де я працюю над цім питанням, можешь все узбережжя скупити і не отираешь ВНЖ.
Треба створити постійні робочі місця для мінімум трьох громадян з зп не нижче ХХХХ евро. Ну і море, гори любити та смачну паштицаду вміти готувати. За несмачну депортують...
UA
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 22:22

  stm написав:
  UA написав:Парасольку я розкриваю лише коли починає крапати дощ, а не за пару годин до дощу.
А от наявність парасольки в дощовий день, то вже здатність сприймати інформацію... особисті спостереження.
Є люди які в 21 сторіччі опиняються під дощем без парасольки. Чому так?
Самовпевненість?
Чують лише себе?
Як думаешь?

То квартири в країні без населення молоді, тіки пенси, і курсом гривні 55? Чи скільки? це така супер стратегія, розумію. Ви страшаєте щоб парасолька на дощ міцнішою була, продовжуйте, навіть цікаво )

Зараз в Україні період витрат військових заробітків, окремі біженці мають статки.
Трамп доллар відмінить...
З продажем народного сегменту проблем взагалі немає. Ціни вже значно вищі довоєнних.
Але так буде не завжди. Дощ піде.
Подробиці на платному особистому прийомі.
Оренда в Україні це скоро буде не бізнес, а фетиш мазохіста.
Бангладешці більш детально пояснять хто кому кіт, а хто собака....
UA
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 22:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Со слов очевидцев:
Сегодня в Одессе патрульные с ТЦК «паковали» мужчину, избили его, а когда у мужчины начался приступ, просто бросили на улице и уехали.



Бедный пацан, лежит в луже крови в конвульсиях

Меня тут какими-то бурятами пугают
Бетон
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  #<1 ... 13899139001390113902
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