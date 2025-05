Чисельність населення по регіонах (за оцінкою) на 1 лютого 2022 року та середня чисельність у січні 2022 року1 Population by region (by estimate) as of February 1, 2022. Average annual populations in January 20221 Постійне населення/ Resident population "на 1 лютого 2022 року/..." 40960795 Наявне населення/ Present population "на 1 лютого 2022 року/..." 41130432

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя. Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. Дані попередні./1 Excluding the temporarily occupied territories of the Autonomous Republic of Crimea, and the city of Sevastopol. The number of population (estimation) is calculated according to the available administrative data on the official birth and death registration including changes in registration of the residence. Data can be revised.