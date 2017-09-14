Додано: Нед 18 тра, 2025 23:50

yanyura написав: Если у вас нет допуска к полным данным Резерв+ (а я уверен, что его у вас нет), все ваши расчеты основаны на ваших допущениях и к реальности не имеют отношения от слова "совсем", точнее они из "довідника 'Стеля' ". Если у вас нет допуска к полным данным Резерв+ (а я уверен, что его у вас нет), все ваши расчеты основаны на ваших допущениях и к реальности не имеют отношения от слова "совсем", точнее они из "довідника 'Стеля' ".

Можна бути рафінованим сухарем...Але яякби я приймав рішення маючи тільки на 100% повний набір данних - то в кращому випадку-підмітав би вулиці.Тому для таких як виПідприємець приймає рішення маючи максимум 70% необхідних данних....Все інше це змінні, які можуть вплинути в плюс, а можуть і в мінус.Тому в мене ще раз ПИТАННЯЯкщо люди віком 18-25 років МАЮТЬ право внести свої данні в РЕЗЕРВ+, але не зобовязані цього робити + ми маємо інформацію що 8700 хлопців/дівчат віком до 25 років підписали контракт з ЗСУ і ще 12000 проходять консультації з рекрутинговими центрами...То скільки людей віком 18-25 років САМОСТІЙНО захотіли зареєструватись в РЕЗЕРВ+Так щоМетодологічно - Ви правіФактично - ваша правота підходить для докторської по математиці, чи програмування(там люблять точність 99% і десять ссилок які пояснюють що 2+2=4А от в нормальному життя - ви швидше за все постійно терпите невдачі....Бо скрупульозність-ворог інтуіціїа інтуіція виникає тільки після ста не вірно прийнятих рішень... якщо ці рішення не привели до смерті.ПСце випадково не ви критикували рік-два тому мій підхід визначення наших втрат по кількості поховань на Личаківському цвинтарі? мотивуючи тим що ви працюєте в морзі і на ваш погляд смертей на порядок більше?