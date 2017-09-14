Так понятно? Все остальное в том вашем посте "вода", никакого отношения не имеющая к этой ошибке.
Добре Для впертого перефразую На яку цифру змінилась моя цифра в 4млн тих хто зареєструвався в Резерв+ - від приведеної вами моєї помилки? Тобто Скільки в Резерв+ зареєстровано громадян у віці 18-25 років? Даю підказку в рази менше 1% (40000 осіб)....
Тепер розумієте що колупання в деталях, які не змінюють загальної картини- це те саме що на смак визначати тип лайна перед тим як розсипати його полем.
_hunter написав:А вы не обращали внимания - сколько сотен человек "чёрные воронки" увезли? И сколько десятков квартир/домов владельцев на бурятов поменяли?
"сотен человек" это слишком много для моего поселка, в котором до начала полномасштабной проживало порядка 3 тыс. чел. включая новорожденных. Сколько увозили и сколько вернулось (и сколько не вернулось) известно.
"владельцев на бурятов поменяло" - не меняло ни одной квартиры, т.к. относительно близко до ЛБД, а вот в квартиры выехавших они вселились, т.к. там цивилизация - бойлеры, стиралки, холодильники, микроволновки, индивидуальное отопление, ковры и пр., пр., пр. В часть квартир после ротаций они не вселяются, т.к. скорее всего "все украдено до нас!". Что и когда вывезено неизвестно, т.к. в эти квартиры без взлома дверей не войти, днем не вывозилось, а с вечера действует комендантский час, ходить и смотреть опасно для здоровья и жизни.
Прохожий написав:ху.нтер так_ты_можешь сам поехать посмотреть "на месте" так сказать ситуацию думаю ув.yanyura в личку даст координаты потом доложишь как там "живут и радуются жизни"...
Это не тот человек, которому можно дать координаты человека проживающего на ТОТ. Сдаст даже не за 30 евро, а всего лишь за 30 фублей - "дело принципа!"
Зачем дети в форме сталинских солдат колбасят из автоматов девочек, до конца не ясно. Вероятно, девочки -это украинки, полячки или англичанки. Тогда все становится понятнее: традиции расстрелов в Буче надо сохранять и передавать поколениям.
Кадри дійсно жуть , хлопчики віком до 5 років у формі стріляють в дівчаток вдягнутих в білі платтячка.... Батьки знімають на телефони і радісно повизгують Фоном якась пропогандонська пісенька стилю можем павтарить...
Бетон У Львові працівники ТЦК викрали 23-річного ветерана й побили
Трапився інцидент ще 16 травня близько 23:30, коли ветеран війни Андрій Баглай йшов вулицею Кульпарківською в сторону Південного. З буса вискочили 5 осіб, нанесли удари зі спини й тепер потерпілий має гематому. Не запитавши нічого, запхали в бус і нанесли ще ударів по голові. Лише за годину вони запитали про дані. Весь цей час возили по Залізничному районі і ловили інших.
Врешті викинули ветерана на Городоцькій. На відео вкінці номерні знаки буса.
вы сделали методическую ошибку. Ошибка в методике расчетов приводит к ошибке в конечном результате, что вам должно быть хорошо известно, если вы действительно успешный предприниматель - ошибка в методике расчета цены продажи товара приведет к тому, что вы вместо прибыли получите убытки.
По
Скільки в Резерв+ зареєстровано громадян у віці 18-25 років? Даю підказку в рази менше 1% (40000 осіб)....
Если у вас нет допуска к полным данным Резерв+ (а я уверен, что его у вас нет), все ваши расчеты основаны на ваших допущениях и к реальности не имеют отношения от слова "совсем", точнее они из "довідника 'Стеля' ".
yanyura написав:Если у вас нет допуска к полным данным Резерв+ (а я уверен, что его у вас нет), все ваши расчеты основаны на ваших допущениях и к реальности не имеют отношения от слова "совсем", точнее они из "довідника 'Стеля' ".
Можна бути рафінованим сухарем... Але яякби я приймав рішення маючи тільки на 100% повний набір данних - то в кращому випадку-підмітав би вулиці. Тому для таких як ви Підприємець приймає рішення маючи максимум 70% необхідних данних.... Все інше це змінні, які можуть вплинути в плюс, а можуть і в мінус. Тому в мене ще раз ПИТАННЯ Якщо люди віком 18-25 років МАЮТЬ право внести свої данні в РЕЗЕРВ+, але не зобовязані цього робити + ми маємо інформацію що 8700 хлопців/дівчат віком до 25 років підписали контракт з ЗСУ і ще 12000 проходять консультації з рекрутинговими центрами... То скільки людей віком 18-25 років САМОСТІЙНО захотіли зареєструватись в РЕЗЕРВ+
Так що Методологічно - Ви праві Фактично - ваша правота підходить для докторської по математиці, чи програмування(там люблять точність 99% і десять ссилок які пояснюють що 2+2=4 А от в нормальному життя - ви швидше за все постійно терпите невдачі.... Бо скрупульозність-ворог інтуіції а інтуіція виникає тільки після ста не вірно прийнятих рішень... якщо ці рішення не привели до смерті. Все що нас не вбиває - робить нас СИЛЬНІШИМИ ТМ Народна Мудрість (с)
ПС це випадково не ви критикували рік-два тому мій підхід визначення наших втрат по кількості поховань на Личаківському цвинтарі? мотивуючи тим що ви працюєте в морзі і на ваш погляд смертей на порядок більше?
budivelnik написав:............ Було 41,4млн - виїхало за кордон в Європу 4 млн - залишилось в Ордло+крим 7 млн=30,4млн про які тобі говорять що є СЬОГОДНІ на території України Це якщо ЗАГАЛЬНА кількість населення Якщо ж тільки мужчини 25-60 то Було 11 млн - виїхало в Європу 0,8 млн - залишилось в ОРДОЛО+крим 2 млн-1,3млн ЗСУ+силовики - 1млн інвалідів-4млн в РЕєстр+ - 0,2млн загинуло - 0,7млн не знаємо де(тобто загубились так як ти в підвалі)
Давайте всё-таки аккуратнее. По данным Госстата https://www.ukrstat.gov.ua/ "Чисельність населення та середня чисельність за періоди року Архів за 2022 рік":
Чисельність населення по регіонах (за оцінкою) на 1 лютого 2022 року та середня чисельність у січні 2022 року1 Population by region (by estimate) as of February 1, 2022. Average annual populations in January 20221 Постійне населення/ Resident population "на 1 лютого 2022 року/..." 40960795
Наявне населення/ Present population "на 1 лютого 2022 року/..." 41130432
Единичка в конце "у січні 2022 року1" это сноска, в которой написано:
1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя. Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. Дані попередні./1 Excluding the temporarily occupied territories of the Autonomous Republic of Crimea, and the city of Sevastopol. The number of population (estimation) is calculated according to the available administrative data on the official birth and death registration including changes in registration of the residence. Data can be revised.
Подчёркивание моё.
Ну то підкорегуй мої 41,4 млн з своїми 41,13 млн на
За даними українського перепису 2001 року, який також проводили й у Криму, на півострові проживало 2 мільйони 400 тисяч людей. Восени 2014 року росіяни нарахували на 120 тисяч менше
Тобто в Криму перебувало +/- 2 млн осіб. Це похибка в 5% От на цих 5% і відкорегуй мою табличку.
Вы не внимательны. Без "ОРДОЛО+крим" по данным Госстата было 41,13 млн., а вы считаете 41,4млн - в Ордло+крим 7 млн = 34,4 млн.