"Крепитесь, заграница нам поможет, запад с нами!"
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Додано: Пон 19 тра, 2025 08:25
Бізнес на "бойових" виплатах і масове СЗЧ. Як нове командування "піднімає з колін" 155-ту механізовану бригаду
ну й мордяки у цих усіх ряжених комбатів: полканів і підполканів
ще й пенсії з доплатами за вислугу мають... злодійня.
Додано: Пон 19 тра, 2025 09:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Це Ви неуважні
Без Криму....
Адже фраза
Не стосується ОРДЛО
Вона стосується тільки Криму...
Додано: Пон 19 тра, 2025 09:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
вам сильно полєгчає якшо пенсіонери повернуться?
Якщо відкинути пропагандитські емоції то умовним бідним (водію маршрутки чи складальнику жгутів на конвеєрі) який сенс тут жити, арендувати житло, чекаючи другу серію прокручування фаршу? Наприклад їдеш в Словаччину, будь який автомобільний завод бере на роботу без питань, prechodny pobyt оформляють на 2 роки, через 5 років можна подаватись на dlhodoby pobyt. Єдине що може завадити то вроджена пасивність чи якийсь якір у виді немічних батьків і т.д.
Або якомусь ІТ-шнику / лікарю (середньої руки) / далекобійнику, який сенс тут ризикувати, якщо ти немаєш кума начальника райвідділку чи тітки у МСЕКу/ОДА/прокуратурі.
Дурних нема чекати шашлики, ще можна спрогнозувати після війни шалений бум "непридатності" (на всякий случай + ціни впадуть) та румуно-угорських паспортів
Додано: Пон 19 тра, 2025 09:35
Letusrock
займись зранку роботою, фантазер.
Тобі ж бронь дали за роботу (дуже соціально потрібну), а не флуд
Дуже невеликий відсоток людей відчувши полегшення , думає «воно все повернеться знову».
Люди починають жити, полегшено зітхнувши, і не докладаючи зайвих зусиль на те, що «не на часі».
А тримає багатьох наявність власного житла
Як мінімум безкоштовне спадкове є майже у всіх. Хай локація (село) не дуже бажана, але на старості підійде. І краще, ніж за це треба стояти біля фасовочного конвеєра в Чехії.,
Додано: Пон 19 тра, 2025 10:07
13.50-14.50
22.00-24.00
Хоч Портніков і маніпулює по деякільком моментам, але суть розкриває.
Чергова спроба від Трампа буде. Тепер по припиненню вогню і в корейський варіант.
Може й остання.
Ні, так ні. І до Перемоги. З вербою.
Додано: Пон 19 тра, 2025 10:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Тобі з підвалу погано видно реалії життя за кордоном в розрізі відсутності житла...
Толку з тої пенсії в 500 євро в Європі. якщо оренда найдешевшого житла - 450 євро.
От і виходить
Наявність власного житла+пенсія у 80 доларів в Україні - це краще ніж пенсія в 500 євро і відсутність власного житла в Європі.
Додано: Пон 19 тра, 2025 10:29
Так сколько? Можно в процентах.
ОК, спасибо.
Додано: Пон 19 тра, 2025 10:39
flyman
По-перше не дол, а євро (тим більше що ми говоримо про Чехію).
По-друге , має бути десь під 1 кує, але це треба судитись, а проти воюючої країни судитись - релігія не дозволяє.
По -третє, убогому підвальному куракалпаку з не тою сітківкою , який жодного дня з 14-го року не захищав державу, не слід заглядати в дупу фронтовикам. Там ти не знайдеш собі плюшок. Вони у Ночкіна всі. Там в штанях шукай, може квиток тобі безкоштовний перепаде на філіпінську електричку. Викличе халамидника.
Додано: Пон 19 тра, 2025 10:43
Ви колись приймете факт, що мільйони українців живуть закордоном без будь-якої допомоги? Українці виїжджають не за соціальними виплатами. Я не знаю жодної країни ЄС, де можна жити за рахунок виплат. Чоловіки точно усі працюють. Масова еміграція почалася ще задовго до початку війни, але Ви думаєте не про те, як зробити Україну привабливою для життя, а про те як там щось скасувати для українців в інших країнах.
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