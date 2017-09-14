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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13899139001390113902>
Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 09:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вы не внимательны.
Без "ОРДОЛО+крим" по данным Госстата было 41,13 млн., а вы считаете 41,4млн - в Ордло+крим 7 млн = 34,4 млн.
Це Ви неуважні
Без Криму....
Адже фраза
1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.
Не стосується ОРДЛО
Вона стосується тільки Криму...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 09:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:з приводу виїдуть - після війни всі ці пільги та допомоги при в'їзді для українців відмінять, й на цьому масова еміграція закінчиться...

вам сильно полєгчає якшо пенсіонери повернуться?
Якщо відкинути пропагандитські емоції то умовним бідним (водію маршрутки чи складальнику жгутів на конвеєрі) який сенс тут жити, арендувати житло, чекаючи другу серію прокручування фаршу? Наприклад їдеш в Словаччину, будь який автомобільний завод бере на роботу без питань, prechodny pobyt оформляють на 2 роки, через 5 років можна подаватись на dlhodoby pobyt. Єдине що може завадити то вроджена пасивність чи якийсь якір у виді немічних батьків і т.д.
Або якомусь ІТ-шнику / лікарю (середньої руки) / далекобійнику, який сенс тут ризикувати, якщо ти немаєш кума начальника райвідділку чи тітки у МСЕКу/ОДА/прокуратурі.
Дурних нема чекати шашлики, ще можна спрогнозувати після війни шалений бум "непридатності" (на всякий случай + ціни впадуть) та румуно-угорських паспортів
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 09:35

Letusrock
займись зранку роботою, фантазер.
Тобі ж бронь дали за роботу (дуже соціально потрібну), а не флуд
Дуже невеликий відсоток людей відчувши полегшення , думає «воно все повернеться знову».
Люди починають жити, полегшено зітхнувши, і не докладаючи зайвих зусиль на те, що «не на часі».
А тримає багатьох наявність власного житла
Як мінімум безкоштовне спадкове є майже у всіх. Хай локація (село) не дуже бажана, але на старості підійде. І краще, ніж за це треба стояти біля фасовочного конвеєра в Чехії.,
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 10:07


13.50-14.50
22.00-24.00
Хоч Портніков і маніпулює по деякільком моментам, але суть розкриває.

Чергова спроба від Трампа буде. Тепер по припиненню вогню і в корейський варіант.
Може й остання.

Ні, так ні. І до Перемоги. З вербою.
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 10:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:а ще у всіх є $500 пенсія поізносівшєгося воєнпєнса мірного врємієні знетимвосом, дійсно, до чого той чеський конвейор
Тобі з підвалу погано видно реалії життя за кордоном в розрізі відсутності житла...
Толку з тої пенсії в 500 євро в Європі. якщо оренда найдешевшого житла - 450 євро.
От і виходить
Наявність власного житла+пенсія у 80 доларів в Україні - це краще ніж пенсія в 500 євро і відсутність власного житла в Європі.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 10:29

  yanyura написав:
  _hunter написав:А вы не обращали внимания - сколько сотен человек "чёрные воронки" увезли? И сколько десятков квартир/домов владельцев на бурятов поменяли?

"сотен человек" это слишком много для моего поселка, в котором до начала полномасштабной проживало порядка 3 тыс. чел. включая новорожденных. Сколько увозили и сколько вернулось (и сколько не вернулось) известно.

Так сколько? Можно в процентах.


  yanyura написав:
  _hunter написав:А вы не обращали внимания - сколько сотен человек "чёрные воронки" увезли? И сколько десятков квартир/домов владельцев на бурятов поменяли?

"владельцев на бурятов поменяло" - не меняло ни одной квартиры, т.к. относительно близко до ЛБД

ОК, спасибо.
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 10:39

flyman

а ще у всіх є $500 пенсія


По-перше не дол, а євро (тим більше що ми говоримо про Чехію).
По-друге , має бути десь під 1 кує, але це треба судитись, а проти воюючої країни судитись - релігія не дозволяє.
По -третє, убогому підвальному куракалпаку з не тою сітківкою , який жодного дня з 14-го року не захищав державу, не слід заглядати в дупу фронтовикам. Там ти не знайдеш собі плюшок. Вони у Ночкіна всі. Там в штанях шукай, може квиток тобі безкоштовний перепаде на філіпінську електричку. Викличе халамидника.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 10:43

  Shaman написав:з приводу виїдуть - після війни всі ці пільги та допомоги при в'їзді для українців відмінять, й на цьому масова еміграція закінчиться...

Ви колись приймете факт, що мільйони українців живуть закордоном без будь-якої допомоги? Українці виїжджають не за соціальними виплатами. Я не знаю жодної країни ЄС, де можна жити за рахунок виплат. Чоловіки точно усі працюють. Масова еміграція почалася ще задовго до початку війни, але Ви думаєте не про те, як зробити Україну привабливою для життя, а про те як там щось скасувати для українців в інших країнах.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 10:54

АндрейМ

Я не знаю жодної країни ЄС, де можна жити за рахунок виплат.


Німеччина. При наявності (наданні) соціального житла. Хантер підтвердить.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 10:55

  Hotab написав:А тримає багатьох наявність власного житла
Як мінімум безкоштовне спадкове є майже у всіх. Хай локація (село) не дуже бажана, але на старості підійде. І краще, ніж за це треба стояти біля фасовочного конвеєра в Чехії.,

Но это жильне можно же будет сдавать вернувшимся пенсам? 🤔 При этом зарабатывать евро-пенсию "стоячи біля фасовочного конвеєра в Чехії". А заработав - на старості - вернуться на Родину.
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