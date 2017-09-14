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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13899139001390113902
Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 10:58

  Hotab написав:_hunter

Но это жильне можно же будет сдавать вернувшимся пенсам


А у них такого нема в селі, щоб ще за нього платити?

yanura там чуть раньше писал - нету :(
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 11:00

  АндрейМ написав:
  Shaman написав:з приводу виїдуть - після війни всі ці пільги та допомоги при в'їзді для українців відмінять, й на цьому масова еміграція закінчиться...

Ви колись приймете факт, що мільйони українців живуть закордоном без будь-якої допомоги? Українці виїжджають не за соціальними виплатами. Я не знаю жодної країни ЄС, де можна жити за рахунок виплат. Чоловіки точно усі працюють. Масова еміграція почалася ще задовго до початку війни, але Ви думаєте не про те, як зробити Україну привабливою для життя, а про те як там щось скасувати для українців в інших країнах.

Этот факт очень страшно признавать. Потому как возникает очень неприятный вопрос "а что дальше :?: "...
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 11:15

  budivelnik написав:
  flyman написав:а ще у всіх є $500 пенсія поізносівшєгося воєнпєнса мірного врємієні знетимвосом, дійсно, до чого той чеський конвейор
Тобі з підвалу погано видно реалії життя за кордоном в розрізі відсутності житла...
Толку з тої пенсії в 500 євро в Європі. якщо оренда найдешевшого житла - 450 євро.
От і виходить
Наявність власного житла+пенсія у 80 доларів в Україні - це краще ніж пенсія в 500 євро і відсутність власного житла в Європі.

Оно "От і виходить" только если пенсию вслед за баксом пересчитают. И если те же субсидии не отменят.
А так-то с тем, что пенсы в большинстве своем будут на Родину возвращаться (за исключением Бахмута/Мариуполя/...) - никто и не спорит, вроде?
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 11:16

Правий поворот не спрацював в Європі

*Антанта не сдала Румынию... иначе шкереберть полетело бы все по Северному Причерноморью... и теперь с уверенностью можно сказать, что "разрыва тактов" не будет...

Еще с вечера "воинственный" Симеон, заявлявший о победе "румынского народа" и о готовности защищать свою победу и в судах и на Майдане... ближе к утру признал поражение и всех утешил: "Мы были одни против всех. Я горжусь вами и поздравляю своего соперника с победой"...

В Польше тоже все спокойно... побеждает правильный кандидат и по прогнозам во втором туре тоже... В Португалии и Испании - точно так же...

Правого поворота нигде не случилось... ни во Франции ни в ЕП ни в РП ни в Румынии ни в ФРГ ни в Австрии ни в Бельгии ни на юге Европы... НИ Г ДЕ...

Перенос поворота на следующий электоральный цикл - это по сути крах нерожденного... А Трамп, успевший за 100 дней показать всем, что такое этот "поворот", за следующие года навсегда отобьет желание у публики голосовать за правых...* (С)
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