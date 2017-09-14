Я не знаю жодної країни ЄС, де можна жити за рахунок виплат.
Німеччина. При наявності (наданні) соціального житла. Хантер підтвердить.
перше питання - який сенс чоловікам в німеччині сидіти на соціалці? друге питання - якщо такі і існують то чому ви тут з шаманом, флер та будівельником руки потираєте, "ага, більшість повернуться"? для чого вам в Україні такі тунеядці, неможу доперти P.S. Мого кума шовгор в Німеччині робить 4-й рік на будівництві. По витратам дружини дома видно що питання нехватки грошей взагалі нестоїть. То розкажіть йому як він бідує і як його виженуть додому як тільки війна закінчиться. Думаю він там буде працювати ще довго (в дружини апетит та плани ростуть на очах)
detroytred написав:*Антанта не сдала Румынию... иначе шкереберть полетело бы все по Северному Причерноморью... и теперь с уверенностью можно сказать, что "разрыва тактов" не будет...
Еще с вечера "воинственный" Симеон, заявлявший о победе "румынского народа" и о готовности защищать свою победу и в судах и на Майдане... ближе к утру признал поражение и всех утешил: "Мы были одни против всех. Я горжусь вами и поздравляю своего соперника с победой"...
В Польше тоже все спокойно... побеждает правильный кандидат и по прогнозам во втором туре тоже... В Португалии и Испании - точно так же...
Правого поворота нигде не случилось... ни во Франции ни в ЕП ни в РП ни в Румынии ни в ФРГ ни в Австрии ни в Бельгии ни на юге Европы... НИ Г ДЕ...
Перенос поворота на следующий электоральный цикл - это по сути крах нерожденного... А Трамп, успевший за 100 дней показать всем, что такое этот "поворот", за следующие года навсегда отобьет желание у публики голосовать за правых...* (С)
то "не правий поворот" а "націонал-шапіто-популістичний". Щось-небудь "праве" там не те що не стояло, а й поряд не проходило
Я не знаю жодної країни ЄС, де можна жити за рахунок виплат.
Німеччина. При наявності (наданні) соціального житла. Хантер підтвердить.
перше питання - який сенс чоловікам в німеччині сидіти на соціалці? друге питання - якщо такі і існують то чому ви тут з шаманом, флер та будівельником руки потираєте, "ага, більшість повернуться"? для чого вам в Україні такі тунеядці, неможу доперти P.S. Мого кума шовгор в Німеччині робить 4-й рік на будівництві. По витратам дружини дома видно що питання нехватки грошей взагалі нестоїть. То розкажіть йому як він бідує і як його виженуть додому як тільки війна закінчиться. Думаю він там буде працювати ще довго (в дружини апетит та плани ростуть на очах)
....зараз ви дуже напоминаєте "бетона" . він теж розповідає про то який він качок , гантеля постійно в руці , відпрацювати удар ,то що ... а сам обсираєтся від дзоника у хату ... а ви постійно висмикуєте з неіснуючей пам,яті шовгорів з жінками у Хірманії....та будь яких знаймих , тільки не просебе й допомогу ЗСУ .
Яких ще фашистів? Звичайний визвольний рух. Тут їх вважають хоробрими борцями з комуністичною чумою та евроінтеграторами. 50 000 українців були в їх рядах Характерні чорні шапочки навіть дівчата на свята одягають...
Усташі (хорв. Ustaše «повстанці», «бунтарі») — хорватське початково сепаратистське, націоналістичне[1] і терористичне[2] таємне товариство, яке згодом переросло у фашистський політичний рух[3][4] у 1920—1940-х роках.
Після поновлення держави Югославія 1945 р. більшість членів організації усташів емігрували до США та Аргентини, частину — стратили, деяких — через самосуди.[7]
ви там потихіше себе ведіть, а то теж під "самосуд" підпадете
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 19 тра, 2025 12:34, всього редагувалось 1 раз.
Окрім цього, у тих хорватських регіонах, куди прибували по війні переселенці з Боснії, українці зазнали значних людських, матеріальних та моральних втрат. Так, із 260 осіб, загиблих переважно у концтаборі в Ясеновац від режиму усташів, 70 були українці. Майже кожна українська родина в Липовлянах та Новій Суботиці залишилася без годувальника.