RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 138951389613897138981389913900>
Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 11:40

  Hotab написав:АндрейМ
Я не знаю жодної країни ЄС, де можна жити за рахунок виплат.

Німеччина. При наявності (наданні) соціального житла. Хантер підтвердить.

перше питання - який сенс чоловікам в німеччині сидіти на соціалці?
друге питання - якщо такі і існують то чому ви тут з шаманом, флер та будівельником руки потираєте, "ага, більшість повернуться"? для чого вам в Україні такі тунеядці, неможу доперти
P.S. Мого кума шовгор в Німеччині робить 4-й рік на будівництві. По витратам дружини дома видно що питання нехватки грошей взагалі нестоїть. То розкажіть йому як він бідує і як його виженуть додому як тільки війна закінчиться. Думаю він там буде працювати ще довго (в дружини апетит та плани ростуть на очах)
Letusrock
 
Повідомлень: 2305
З нами з: 03.05.22
Подякував: 15 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 11:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:В Польше тоже все спокойно... побеждает правильный кандидат и по прогнозам во втором туре тоже...

Другий, третій та четвертий неправильні і більша імовірність, що електорат від 3-го та 4-го перейде до 2-гого.
  BIGor написав:Ну як вам вибори президента в Польщі?
В першому турі антиукраїнські кандидати загалом набрали 55%, шанс виграшу проросійського кандидата в другому турі дуже величезний.

В Івано-Франківську випустилися перші медичні капелани https://firtka.if.ua/blog/view/v-ivano- ... i-kapelani

Варто би ввести спеціалізацію капеланів для ТЦК.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6932
З нами з: 19.04.12
Подякував: 108 раз.
Подякували: 1102 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 11:50

  detroytred написав:*Антанта не сдала Румынию... иначе шкереберть полетело бы все по Северному Причерноморью... и теперь с уверенностью можно сказать, что "разрыва тактов" не будет...

Еще с вечера "воинственный" Симеон, заявлявший о победе "румынского народа" и о готовности защищать свою победу и в судах и на Майдане... ближе к утру признал поражение и всех утешил: "Мы были одни против всех. Я горжусь вами и поздравляю своего соперника с победой"...

В Польше тоже все спокойно... побеждает правильный кандидат и по прогнозам во втором туре тоже... В Португалии и Испании - точно так же...

Правого поворота нигде не случилось... ни во Франции ни в ЕП ни в РП ни в Румынии ни в ФРГ ни в Австрии ни в Бельгии ни на юге Европы... НИ Г ДЕ...

Перенос поворота на следующий электоральный цикл - это по сути крах нерожденного... А Трамп, успевший за 100 дней показать всем, что такое этот "поворот", за следующие года навсегда отобьет желание у публики голосовать за правых...* (С)

то "не правий поворот" а "націонал-шапіто-популістичний". Щось-небудь "праве" там не те що не стояло, а й поряд не проходило
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39541
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1600 раз.
Подякували: 2830 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 12:01

  Letusrock написав:
  Hotab написав:АндрейМ
Я не знаю жодної країни ЄС, де можна жити за рахунок виплат.

Німеччина. При наявності (наданні) соціального житла. Хантер підтвердить.

перше питання - який сенс чоловікам в німеччині сидіти на соціалці?
друге питання - якщо такі і існують то чому ви тут з шаманом, флер та будівельником руки потираєте, "ага, більшість повернуться"? для чого вам в Україні такі тунеядці, неможу доперти
P.S. Мого кума шовгор в Німеччині робить 4-й рік на будівництві. По витратам дружини дома видно що питання нехватки грошей взагалі нестоїть. То розкажіть йому як він бідує і як його виженуть додому як тільки війна закінчиться. Думаю він там буде працювати ще довго (в дружини апетит та плани ростуть на очах)


....зараз ви дуже напоминаєте "бетона" .
він теж розповідає про то який він качок , гантеля постійно в руці , відпрацювати удар ,то що ... а сам обсираєтся від дзоника у хату ...
а ви постійно висмикуєте з неіснуючей пам,яті шовгорів з жінками у Хірманії....та будь яких знаймих , тільки не просебе й допомогу ЗСУ .
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5256
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4141 раз.
Подякували: 4538 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 12:13

  Banderlog написав:
  katso написав:
  Shaman написав:з приводу виїдуть - після війни всі ці пільги та допомоги при в'їзді для українців відмінять, й на цьому масова еміграція закінчиться...


Ну как то сирийцам отсутствие льгот не помешало массовой миграции.
щемлять алавітів і православних.
християн з 1,5 млн лишилось 300т. Но демократичний єс того не помічає.

"Сирія впаде до ніг переможця, але переможець буде не той"
Все згідно плану Ванги
UA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9377
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1875 раз.
Подякували: 2323 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 12:14

UA

Чому ви обрали саме флаг хорватських фашистів?
Такі як ви розвалили Україну своїм безвідповідальним псевдорадикалізмом, і нічому вас життя не навчило
Гадаєте що встигли змитися то самий хитрий ?
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3653
З нами з: 13.06.20
Подякував: 403 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 12:18

  fox767676 написав:UA

Чому ви обрали саме флаг хорватських фашистів?

Яких ще фашистів? Звичайний визвольний рух.
Тут їх вважають хоробрими борцями з комуністичною чумою та евроінтеграторами.
50 000 українців були в їх рядах
Характерні чорні шапочки навіть дівчата на свята одягають...
UA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9377
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1875 раз.
Подякували: 2323 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 12:32

UA
ви не майдані, щоб дурням чухню впарювати

Усташі (хорв. Ustaše «повстанці», «бунтарі») — хорватське початково сепаратистське, націоналістичне[1] і терористичне[2] таємне товариство, яке згодом переросло у фашистський політичний рух[3][4] у 1920—1940-х роках.

Після поновлення держави Югославія 1945 р. більшість членів організації усташів емігрували до США та Аргентини, частину — стратили, деяких — через самосуди.[7]


ви там потихіше себе ведіть, а то теж під "самосуд" підпадете
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 19 тра, 2025 12:34, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3653
З нами з: 13.06.20
Подякував: 403 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 12:34

холява
А яка допомога треба ЗСУ?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5073
З нами з: 16.06.15
Подякував: 291 раз.
Подякували: 355 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 12:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:50 000 українців були в їх рядах


брехло катрюльне

Окрім цього, у тих хорватських регіонах, куди прибували по війні переселенці з Боснії,
українці зазнали значних людських, матеріальних та моральних втрат. Так, із
260 осіб, загиблих переважно у концтаборі в Ясеновац від режиму усташів, 70
були українці. Майже кожна українська родина в Липовлянах та Новій Суботиці залишилася без годувальника.


Навіть поляки, які недолюбллють УПА, пишуть що порівнювати УПА з усташами, то аж занадто суворо і несправедливо щодо УПА
https://www.historians.in.ua/index.php/ ... i-politiki
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3653
З нами з: 13.06.20
Подякував: 403 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 138951389613897138981389913900>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, Shaman і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 98833
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 275418
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 930122
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4795)
19.05.2025 16:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.