Letusrock написав:друге питання - якщо такі і існують то чому ви тут з шаманом, флер та будівельником руки потираєте, "ага, більшість повернуться"? для чого вам в Україні такі тунеядці, неможу доперти
Ненавість до співгромадян це - те, що не припиняє мене шокувати. Тут стільки бажають зла іншим, і я не можу це зрозуміти. Ось, флер написала, що я - жінка, тому що бажаю добра Хантеру. Я так і не зрозумів чи це якась образа, бо флер - жінка, але використала це слово з явним наміром мене образити. В її уявленні чоловік не може позитивно ставитись до інших чоловіків. Коли тебе так відверто ненавидять співгромадяни, виникає питання що з ними не так. Як, як у цих людей виникло стільки ненависті до інших? А про рівень лицемірства я взагалі промовчу.
І правильно написав UA - неспроможність уявити, що інші здатні чогось досягти в цьому житті і не розраховувати на соціалку.
fox767676 написав:Такі як ви розвалили Україну своїм безвідповідальним псевдорадикалізмом, і нічому вас життя не навчило
Ні, ні, ні, ні, ні. Країну розвалили ЛАДи, Хотаби, Шамани та інші, які дружили з росією і голосували за Януковичей, Тимошенок та інших популістів. Вони спокійно споглядали як держава втрачає армію, як вона перетворюється у корупційного дно. Вони зробили напад росіі можливим, а тепер мені та іншим розповідають про борги і обовʼязки. І те, що їм не дають спокій соціальні виплати в інших державах, лише підтверджує, що для них держава - корова, яка має щось давати, і вони не уявляють як жити самостійно без подачок. Саме вони зруйнували життя мільйонів українців своєю бездарністю і голосуванням за пенсії та інші подачки, а не побудову нормальної держави,, і вони мають нести за це відповідальність.
Росія провалила пуск міжконтинентальної ракети "Ярс", - Defence Express
Зазначається, що в ніч на 19 травня Росія планувала здійснити навчально-бойовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс". Втім, запуск так і не відбувся.
"У РФ не змогли запустити "Ярс": все вказує на те, що пуску просто не було", - пише видання.
За інформацією Головного управління розвідки МО України, пусковий район був нетиповим — у Свердловській області, поблизу населеного пункту Свободний, де дислокується 433-й полк 42-ї дивізії 31-ї армії ракетних військ стратегічного призначення. Враховуючи близькість до міста Нижній Тагіл (лише 25 км), будь-який пуск мав би потрапити в об'єктиви місцевих жителів. Проте жодного фото- чи відеодоказу не з’явилося.
населений пункт Свободний 25 км від Нижнього Тагілу і 10км від Верхня Салда батько мій служив у тої дивізії у 1965-1968 (три роки), 42 я Тагільска дивізія РВСН
АндрейМ написав:Ні, ні, ні, ні, ні. Країну розвалили ЛАДи, Хотаби, Шамани та інші, які дружили з росією і голосували за Януковичей, Тимошенок та інших популістів. Вони спокійно споглядали як держава втрачає армію, як вона перетворюється у корупційного дно. Вони зробили напад росіі можливим, а тепер мені та іншим розповідають про борги і обовʼязки. І те, що їм не дають спокій соціальні виплати в інших державах, лише підтверджує, що для них держава - корова, яка має щось давати, і вони не уявляють як жити самостійно без подачок. Саме вони зруйнували життя мільйонів українців своєю бездарністю і голосуванням за пенсії та інші подачки, а не побудову нормальної держави,, і вони мають нести за це відповідальність.
Я вимагаю конкретики не торкаючись політичних вподобаннь Бо не голосували у 2010 за Тимошенко чи Януковича одиниці інтелектуалів, і серед них точно нема тих, хто за звичкою пробує далі вішати відверту туфту на вуха про 50 тис українців у лавах усташів (яких всього було 100 тис, і геноцидили вони навіть значно ближчі ло себе етноси ніж українці) Мене такі диванні російськомовні бандерівці-усташі "ua" у 2013 намагалися переконати що поляки не мають нічого проти УПА, а спогади мого батька - то я "киселя обївся" Оці узагальнення де 90% українців винні, а не ви, бо голосували не так як вам (і мені) подобається, не зважаючи що зараз вони роблять для Ураїни, це антиукраїнський ресентимент. Ви не хочете розбиратись у деталях, вам треба огульно охаяти всю країну вцілому щоб виправдати себе, а не докопатись до істини, зробити аналіз, і спробувати щось виправити Так, я глибоко презираю людей з ніби-то "націонал-патриотичним" досвідом, що зараз поза межами України, тим більш продовжують щось співати з ЄС
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 19 тра, 2025 13:34, всього редагувалось 1 раз.
Имевших маленьких детей(до трёх лет) в Союзе не призывали до данного возраста младшего ребёнка. Инфа от тьмы знакомых 59-69г.р. которые и служили при Союзе, и часто детей заводили в подростковом(16-18лет) возрасте.
АндрейМ написав:Ненавість до співгромадян це - те, що не припиняє мене шокувати ... .....Як, як у цих людей виникло стільки ненависті до інших? А про рівень лицемірства я взагалі промовчу.
....Вони зробили напад росіі можливим, а тепер мені та іншим розповідають про борги і обовʼязки. І те, що їм не дають спокій соціальні виплати в інших державах, лише підтверджує, що для них держава - корова, яка має щось давати, і вони не уявляють як жити самостійно без подачок. Саме вони зруйнували життя мільйонів українців своєю бездарністю і голосуванням за пенсії та інші подачки, а не побудову нормальної держави,, і вони мають нести за це відповідальність.
Це просто звичайні українські бюджнтніки - менти, чиновники, освітяни, військові мирного часу, держслужбовці.. Вся та тупа ... яка вважає що на їх плечах тримається держава. Як якийся освітянин, який обурювався тут на єдиноразову тисячу зеленського всім, при цьому вже отримувавший щомісячну тисячу освітянам ... від Зеленського. Всі вони сракою відчувають, що їх халява може закінчитися після війни. Саме тому що у людей з'явилася додаткова можливість послати їх "найкращу" для життя (їх життя) країну.
fox767676 написав:Такі як ви розвалили Україну своїм безвідповідальним псевдорадикалізмом, і нічому вас життя не навчило
Ні, ні, ні, ні, ні. Країну розвалили ЛАДи, Хотаби, Шамани та інші, які дружили з росією і голосували за Януковичей, Тимошенок та інших популістів. Вони спокійно споглядали як держава втрачає армію, як вона перетворюється у корупційного дно. Вони зробили напад росіі можливим, а тепер мені та іншим розповідають про борги і обовʼязки. І те, що їм не дають спокій соціальні виплати в інших державах, лише підтверджує, що для них держава - корова, яка має щось давати, і вони не уявляють як жити самостійно без подачок. Саме вони зруйнували життя мільйонів українців своєю бездарністю і голосуванням за пенсії та інші подачки, а не побудову нормальної держави,, і вони мають нести за це відповідальність.
fler ошиблась. Вы не женщина, а базарная баба. Да ещё и без мозгов. Интересно, за кого голосовали вы "та інші". Почему-то мне кажется, что за популистов голосовали именно вы. И именно такие, как вы требовали контрактную армию и сокращение армии. И были за уничтожение оборонпрома.
budivelnik написав:Підсумовуємо підмножина чоловіки25-60=2+0,8+1+1+0,3+0,2+0,7+4=10млн осіб Тепер підмножина 4 млн осіб зареєстрованих в Резерв+ складається з підмножини 1 млн заброньовані підмножини 1 млн відстрочка (обмежено годні) підмножини 1 млн відстрочка( сімейні обставини або навчання) підмножини 1 млн типу воєнпенс(годні але немає куди всунути)
найсвіжіше із розрахунків від В. Кевлюка стаття 19.05.2025р. детально розписано по категоріях
Битва мобілізаційних ресурсів
Якщо врахувати дані ООН, згідно з котрими з України виїхали 6,2 млн осіб, і припустити, що третина з них — чоловіки, то їх кількість в Україні знизиться до 12,1 млн осіб. Водночас на військовому обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) ЗС України станом на 16 липня 2024 року перебували лише 4 690 496 військовозобов'язаних, які оновили свої військово-облікові дані. Тобто місце перебування і стан здоров’я близько 7–7,5 млн чоловіків достеменно не відомі.
Бронювання: пріоритетні професійні групи (заброньовані за органами державної влади, місцевого самоврядування, національною економікою): станом на березень 2023 року в Україні мали бронь 528 тисяч осіб. Станом на 10 січня 2025 року — 900–950 тисяч осіб.
у будь-якому випадку прийшли до цифри 6 млн. неоновлених, про що й заявляли експерти. п.с. ресурс звучить надзвичайно огидно... як і його поставки на нарадах тцкунів. ніби йдеться про худобу, а не про людські життя. та й худобу шкода, відверто... п.с.2.середньомісячні втрати Сил оборони 2025 року становлять 18 100 осіб
Кевлюк відверто заявляє про набагато більші втрати ЗСУ-щомісячні, ніж брехлива зелена шмаркля-46тис. загалом.
знайомі, які воюють уже кілька років постійно розповідають про велику кількість тіл, їх шматків, які неможливо забрати з поля бою, через дії кацапні.
про курщину/бєлгорощину годі щось й казати-нереально порахувати, на американських мілітаристських ресурсах були фото спалених та розірваних танків/бойових машин із тілами хлопців довкола, цілі колони, загнані у пастку підривами мостів
Востаннє редагувалось jump в Пон 19 тра, 2025 15:04, всього редагувалось 1 раз.
fox767676 написав: Я вимагаю конкретики не торкаючись політичних вподобаннь
Так, політичні вподобання формують державу. Вони впливають і на мою реальність. Чому Польща, Чехія, Словаччина, Естонія та інші східноєвропейські країни спромоглися обирати нормальну владу, а ми - ні? Оці слова про «соціальні виплати» і є дзеркалом українського суспільства. 90 відсотків умовні Януковичи і Тимошенки, і різниці між ними не було жодної, просто одна крала у вишиванці, а інший з росією дружив. Мені прізвища політиків нецікаві. Мені цікаві ідеї, але я впевнений, що навіть виборці Зеленського не зможуть мені пояснити за що саме вони голосували, бо програми в нього ніякої не було. Тому, так, я маю право скаржитись на тих, хто обирає мені жах. Проблема в тому, що багатьом усе це подобається, а мені - ні. Я не вважаю себе «ура-патріотом», не є мовною поліцією і мені взагалі все одно хто як живе, якщо людина щаслива.. Я хочу бачити іншу Україну, але я розумію все більше, що з такими співгромадянами я ніколи її не побачу. Після війни все буде так само. Будемо голосувати за нову «тисячу від ***». І люди навіть не будуть думати, що це держава спочатку залізла в їхній карман, а потім «з барського плеча» щось дає.
fox767676 написав:Такі як ви розвалили Україну своїм безвідповідальним псевдорадикалізмом, і нічому вас життя не навчило
Ні, ні, ні, ні, ні. Країну розвалили ЛАДи, Хотаби, Шамани та інші, які дружили з росією і голосували за Януковичей, Тимошенок та інших популістів. Вони спокійно споглядали як держава втрачає армію, як вона перетворюється у корупційного дно. Вони зробили напад росіі можливим, а тепер мені та іншим розповідають про борги і обовʼязки. І те, що їм не дають спокій соціальні виплати в інших державах, лише підтверджує, що для них держава - корова, яка має щось давати, і вони не уявляють як жити самостійно без подачок. Саме вони зруйнували життя мільйонів українців своєю бездарністю і голосуванням за пенсії та інші подачки, а не побудову нормальної держави,, і вони мають нести за це відповідальність.
fler ошиблась. Вы не женщина, а базарная баба. Да ещё и без мозгов. Интересно, за кого голосовали вы "та інші". Почему-то мне кажется, что за популистов голосовали именно вы. И именно такие, как вы требовали контрактную армию и сокращение армии. И были за уничтожение оборонпрома.
чувак по сути упрекает весь украинский народ, за неправильное с его т.з голосование "за популистов" При этом выгораживает ситуативных единомышленников, которые несут сладкую для его ушей критику Украины. Невзирая на замечания что эта критика ситуативна и коньюктурна, и ранее они всецело поддерживали ход событий. Это типа не "популизм"
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 19 тра, 2025 14:43, всього редагувалось 1 раз.