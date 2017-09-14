Додано: Пон 19 тра, 2025 13:07

Letusrock написав: друге питання - я кщо такі і існують то чому ви тут з шаманом, флер та будівельником руки потираєте, "ага, більшість повернуться"? для чого вам в Україні такі тунеядці , неможу доперти друге питання - ято чому ви тут з шаманом, флер та будівельником руки потираєте, "ага, більшість повернуться"?, неможу доперти

fox767676 написав: Такі як ви розвалили Україну своїм безвідповідальним псевдорадикалізмом, і нічому вас життя не навчило Такі як ви розвалили Україну своїм безвідповідальним псевдорадикалізмом, і нічому вас життя не навчило

Ненавість до співгромадян це - те, що не припиняє мене шокувати. Тут стільки бажають зла іншим, і я не можу це зрозуміти. Ось, флер написала, що я - жінка, тому що бажаю добра Хантеру. Я так і не зрозумів чи це якась образа, бо флер - жінка, але використала це слово з явним наміром мене образити. В її уявленні чоловік не може позитивно ставитись до інших чоловіків. Коли тебе так відверто ненавидять співгромадяни, виникає питання що з ними не так. Як, як у цих людей виникло стільки ненависті до інших? А про рівень лицемірства я взагалі промовчу.І правильно написав UA - неспроможність уявити, що інші здатні чогось досягти в цьому житті і не розраховувати на соціалку.Ні, ні, ні, ні, ні. Країну розвалили ЛАДи, Хотаби, Шамани та інші, які дружили з росією і голосували за Януковичей, Тимошенок та інших популістів. Вони спокійно споглядали як держава втрачає армію, як вона перетворюється у корупційного дно. Вони зробили напад росіі можливим, а тепер мені та іншим розповідають про борги і обовʼязки. І те, що їм не дають спокій соціальні виплати в інших державах, лише підтверджує, що для них держава - корова, яка має щось давати, і вони не уявляють як жити самостійно без подачок. Саме вони зруйнували життя мільйонів українців своєю бездарністю і голосуванням за пенсії та інші подачки, а не побудову нормальної держави,, і вони мають нести за це відповідальність.