й що, всі виїхали?
й не забувайте, там ще й диктатура була. й після повалення Асада якась кількість населення повернулася.
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Додано: Пон 19 тра, 2025 14:43
й що, всі виїхали?
й не забувайте, там ще й диктатура була. й після повалення Асада якась кількість населення повернулася.
Додано: Пон 19 тра, 2025 14:47
Согласен.
Но вы считали:
Убираем отсюда Крым, получаем:
7 млн. в ОРДЛО точно не залишилось.
Додано: Пон 19 тра, 2025 14:48
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А можна мою цитату де б я потирав руки від того що хтось повернеться/залишиться?
Я ж писав інше..
1 Від того що повернуться/не повернуться 1,5 млн тих хто виїхав у віковій групі 45+...
Україні ні жарко ні холодно.( а мені так взагалі по барабану)
Єдине - в найближчій перспективі виграє ПЕНСІЙНИЙ ФОНД, бо ті хто не повернуться в цій групі більше пенсіонери ніж працівники
2 Більша частина з тих 2,2 млн що виїхали в групі 20-45 - не повернеться, але це частково скомпенсується для України( бо знову ж мені по барабану) тим, що частина з тих хто не повернеться заберуть з України своїх батьків( тут пенсійний програє бо одночасно втратить як 0,5млн пенсіонерів так і 1+млн наповнювачів Пенсійного
3 З тих 1,3 млн хто в грумі 0-25.... - більшість не повернеться....Це погано на протязі майбутніх 25 років....
Але зновуж
Втрати від того що не повернеться 1 млн дітей... на порядок нижчі від втрат які ми понесемо від загибелі і інвалідності на цій війні.
Тому
Летусорк - Коли щось брешеш - то старайся щоб брехня виглядала правдоподібніше
Додано: Пон 19 тра, 2025 14:51
Будь-яка
Від матеріальної до моральної підтримки
Якщо ти качок і багатий буратіно - то зменш витрати на себе і збільш витрати на ЗСУ(добровільно)
Якщо ж з тебе фінансовий гуру як з мене балерина - то хоча б навчись дякувати тим, хто сьогодні в окопах тебе захищає.
Додано: Пон 19 тра, 2025 14:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Так Ви ж уточнили що я на 2 млн я помилився, бо врахував Крим...
Заберіть з цих 7 млн - 2 млн кримських і отримаєте- 5 млн.
Луганська - населення 2,5 млн до війни , практично повністю була окупована
Донецька - населення 4,4 млн до війни...
Тобто 2 млн з Луганської Донецької-виїхало+/-
5 млн залишилось.
Додано: Пон 19 тра, 2025 15:16
Ой какие интересные заявы пошли
ждем, пока этот подтвердит...
Додано: Пон 19 тра, 2025 15:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Людина звинувачувала мене в тому що я помилився в написанні фрази, яка не впливає на кількість...
І при цьому вірить на слово людині в якої +/- два лікті по карті..
Отже ще раз
Беремо табличку станом на 2022 рік
вік_____ ________ чоловіків ________ жінок
0-9 ________ 2056030 ________ 1931034
10-19 ________ 2158184 ________ 2035949
20-29 ________ 2353159 ________ 2225782___звідси 50% бо від 25
30-39 ________ 3464173 ________ 3385682___звідси 100%
40-49 ________ 2954681 ________ 3125274___звідси 100%
50-59 ________ 2555394 ________ 3051751___звідси 100%
60-69 ________ 2147021 ________ 3139694
70-79 ________ 979569 ________ 1930833
80-89 ________ 449732 ________ 1182853
90+ ________ 77433 ________ 214489
Всього _____ 19195376 ________ 22223341
Рахуємо
50% від 2353159 + 3464173 + 2954681 + 2555394=10 150 828 осіб у віці 25-60років
Тепер
Резерв+ перебуває 4 690 496
Отже 10 150 828 - 4 690 496 =5 460 331 особа
Тепер
В ЗСУ+силовики - 1,3 млн +/- але тут НІХТО не скаже бо це таємниця, тому використовуємо те що доступне
5 460 331-1 300 000=4 160 331
Тепер згадуємо що є ще статистика Євросоюзу. яка каже що в ЄС перебуває 830 000 чоловіків віком 25-60 років...
Тобто Україна ЗНАЄ де ці чоловіки , але не може до них дотягнутись
4 160 331 - 830 00= 3 330 331
Тепер
Перед війною у нас було 2,7 млн інвалідів, так як ми бачимо що з загальної кількості населення приблизно 1/4 це чоловіки віком 25-60 , то можемо ПРИПУСТИТИ з якоюсь точністю що серед інвалідів кількість чоловіків віком 25-60 років - також становить 1/4 , таким чином 2 700 000 /4 =675 000
3 330 331 - 675 000 =2 655 331
Також нам відомо що з початку війни втрати ЗСУ становлять близько 100 000 осіб
2 655 331 - 100 000 = 2 555 331 особа.
Висновок
станом на сьогодні тільки приблизно 2,5 млн чоловіків віком 25-60 років знаходяться невідомо де і невідомо який в них стан здоровья.
А тепер спробуйте це заперечити не на пальцях, чи без допомоги статті від якогось журналіста.
Додано: Пон 19 тра, 2025 15:32
Новий закон квантової геополітики : червоні лінії зміщуються в бік пацифізму обернено пропорційно сумі загальної потужності і величині виділених траншів
Додано: Пон 19 тра, 2025 15:37
«Женщина», «баба». Может, хоть, Вы мне объясните почему быть женщиной - плохо? Я спросил у флер, но она отказалась отвечать. Это - ущербность или инвалидность или умственная отсталость? Для человека, у которого есть дочери, употреблять слово «женщина» как оскорбление - низко и чудовищно. Ваши дочери знают какого Вы о них мнения? Они знают, что Вы их считаете недочеловеками? Я не знаю как Вас назвать. Я не против быть женщиной. Мне в жизни встречались много умных, образованных, целеустремленных, которые не живут своим полом. Лучше быть женщиной, чем необразованным быдлом, гордящимся своими яйцами. Находят же люди чем «гордиться».
Я не упрекаю, а констатирую факт - маємо те, що маємо. Как Украина изменится и перестроится, если люди голосуют за одно и тоже? За лёгкие якобы «решения» сложных проблем? В чём именно Ваш упрёк ко мне? Та же самая коррупция начинается с обычных людей, которых устраивает возможность что-то «решать». Да, я считаю, что люди голосуют неправильно. Они против себя, по сути, голосуют. На мне это в какой-то мере отображается - больше в том плане, что мне неприятно за этим всем наблюдать.
Хантера выгораживать мне не надо. Что он плохого сделал? Уехал в безопасную страну? Я не буду кого-то за это критиковать. Я не скрываю, что хочу, чтобы все украинцы имели возможность это сделать.
Додано: Пон 19 тра, 2025 16:10
Про потужную потужность
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