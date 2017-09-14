Додано: Пон 19 тра, 2025 15:32

jump написав: Якщо врахувати дані ООН, згідно з котрими з України виїхали 6,2 млн осіб, і припустити, що третина з них — чоловіки, то їх кількість в Україні знизиться до 12,1 млн осіб. Водночас на військовому обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) ЗС України станом на 16 липня 2024 року перебували лише 4 690 496 військовозобов'язаних, які оновили свої військово-облікові дані. Тобто місце перебування і стан здоров’я близько 7–7,5 млн чоловіків достеменно не відомі.



Бронювання: пріоритетні професійні групи (заброньовані за органами державної влади, місцевого самоврядування, національною економікою): станом на березень 2023 року в Україні мали бронь 528 тисяч осіб. Станом на 10 січня 2025 року — 900–950 тисяч осіб.



Висновки: залишок вільних людських ресурсів в Україні можна оцінити в 5,5–6 мільйонів осіб.

https://lb.ua/society/2025/05/19/676862 ... ursiv.html



у будь-якому випадку прийшли до цифри 6 млн. неоновлених, про що й заявляли експерти. Якщо врахувати дані ООН, згідно з котрими з України виїхали 6,2 млн осіб, і припустити, що третина з них — чоловіки, то їх кількість в Україні знизиться до 12,1 млн осіб. Водночас на військовому обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) ЗС України станом на 16 липня 2024 року перебували лише 4 690 496 військовозобов'язаних, які оновили свої військово-облікові дані. Тобто місце перебування і стан здоров’я близько 7–7,5 млн чоловіків достеменно не відомі.Бронювання: пріоритетні професійні групи (заброньовані за органами державної влади, місцевого самоврядування, національною економікою): станом на березень 2023 року в Україні мали бронь 528 тисяч осіб. Станом на 10 січня 2025 року — 900–950 тисяч осіб.Висновки: залишок вільних людських ресурсів в Україні можна оцінити в 5,5–6 мільйонів осіб.... ursiv.htmlу будь-якому випадку прийшли до цифри 6 млн. неоновлених, про що й заявляли експерти.

2,5 млн чоловіків віком 25-60 років знаходяться невідомо де

Людина звинувачувала мене в тому що я помилився в написанні фрази, яка не впливає на кількість...І при цьому вірить на слово людині в якої +/- два лікті по карті..Отже ще разБеремо табличку станом на 2022 ріквік_____ ________ чоловіків ________ жінок0-9 ________ 2056030 ________ 193103410-19 ________ 2158184 ________ 203594920-29 ________ 2353159 ________ 2225782___звідси 50% бо від 2530-39 ________ 3464173 ________ 3385682___звідси 100%40-49 ________ 2954681 ________ 3125274___звідси 100%50-59 ________ 2555394 ________ 3051751___звідси 100%60-69 ________ 2147021 ________ 313969470-79 ________ 979569 ________ 193083380-89 ________ 449732 ________ 118285390+ ________ 77433 ________ 214489Всього _____ 19195376 ________ 22223341Рахуємо50% від 2353159 + 3464173 + 2954681 + 2555394=10 150 828 осіб у віці 25-60роківТеперРезерв+ перебуває 4 690 496Отже 10 150 828 - 4 690 496 =5 460 331 особаТеперВ ЗСУ+силовики - 1,3 млн +/- але тут НІХТО не скаже бо це таємниця, тому використовуємо те що доступне5 460 331-1 300 000=4 160 331Тепер згадуємо що є ще статистика Євросоюзу. яка каже що в ЄС перебуває 830 000 чоловіків віком 25-60 років...Тобто Україна ЗНАЄ де ці чоловіки , але не може до них дотягнутись4 160 331 - 830 00= 3 330 331ТеперПеред війною у нас було 2,7 млн інвалідів, так як ми бачимо що з загальної кількості населення приблизно 1/4 це чоловіки віком 25-60 , то можемо ПРИПУСТИТИ з якоюсь точністю що серед інвалідів кількість чоловіків віком 25-60 років - також становить 1/4 , таким чином 2 700 000 /4 =675 0003 330 331 - 675 000 =2 655 331Також нам відомо що з початку війни втрати ЗСУ становлять близько 100 000 осіб2 655 331 - 100 000 = 2 555 331 особа.Висновокстаном на сьогодні тільки приблизноі невідомо який в них стан здоровья.А тепер спробуйте це заперечити не на пальцях, чи без допомоги статті від якогось журналіста.