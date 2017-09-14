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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13897138981389913900
Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 16:16

  _hunter написав:Ой какие интересные заявы пошли
Червоні лінії України на переговорах — це армія, мова, віра, а НЕ території, — надзвичайний і повноважний посол України Зеркаль

ждем, пока этот подтвердит...


ну якщо за армовір почне топити найвеличніший то це буде номер.
tester3373
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 16:23

  tester3373 написав:
  _hunter написав:Ой какие интересные заявы пошли
Червоні лінії України на переговорах — це армія, мова, віра, а НЕ території, — надзвичайний і повноважний посол України Зеркаль

ждем, пока этот подтвердит...


ну якщо за армовір почне топити найвеличніший то це буде номер.

Тоже удивился :)
Возможно дело в этом:
Переговори щодо України зайшли в глухий кут, — Венс
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 16:30

  _hunter написав:...
Возможно дело в этом:
Переговори щодо України зайшли в глухий кут, — Венс

та ти що. :shock: а як так сталося? невже Раша не хоче вести перемовини, як про це неодноразово казали? 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 16:31

  ЛАД написав:
  АндрейМ написав:...........
  fox767676 написав:Такі як ви розвалили Україну своїм безвідповідальним псевдорадикалізмом, і нічому вас життя не навчило

Ні, ні, ні, ні, ні. Країну розвалили ЛАДи, Хотаби, Шамани та інші, які дружили з росією і голосували за Януковичей, Тимошенок та інших популістів. Вони спокійно споглядали як держава втрачає армію, як вона перетворюється у корупційного дно. Вони зробили напад росіі можливим, а тепер мені та іншим розповідають про борги і обовʼязки. І те, що їм не дають спокій соціальні виплати в інших державах, лише підтверджує, що для них держава - корова, яка має щось давати, і вони не уявляють як жити самостійно без подачок. Саме вони зруйнували життя мільйонів українців своєю бездарністю і голосуванням за пенсії та інші подачки, а не побудову нормальної держави,, і вони мають нести за це відповідальність.

fler ошиблась.
Вы не женщина, а базарная баба.
Да ещё и без мозгов.
Интересно, за кого голосовали вы "та інші". Почему-то мне кажется, что за популистов голосовали именно вы. И именно такие, как вы требовали контрактную армию и сокращение армии. И были за уничтожение оборонпрома.

Да, помню этот аккаунт. Он как раз активно очень выступал за сепаратизм, маскируя его за попытками выдать это за патологическую любовь ко всему украинскому. При этом естественно он говорил почему-то в 2013 году исключительно на русском. :mrgreen:

Сейчас то, в связи с определением причины войны - газовый конфликт между Газпромом и Украиной, уже стало понятно что майданы были нужны именно Газпрому и поэтому была предпринята массированная промывка мозгов пересичных украинцев, в результате которой были осуществлены:
- первый майдан для попытки прописать старые долги в новом газовом договоре,
- второй майдан как инструмент фактического отжатия первых территорий Украины желательно без боя в счет старых долговю
- полномасштабная война как средство придания юридической законности включения отжатых территорий в состав росии.

Полный ответ находится в документе, который является газовым договором, заключенным еще при Кучме и который Газпром очень сильно хотел похерить.

Кем в этой схеме был АндрейМ? Да пофиг. Может кремлебот, а может полезный идиот. В любом случае надо признать, что он еще не разобрался в ситуации.
Востаннє редагувалось buratinyo в Пон 19 тра, 2025 16:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 16:32

  _hunter написав:Про потужную потужность
Коаліція охочих насправді прокрастинує, — колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс

Одинадцять тижнів тому "коаліція охочих" зібралася разом, щоб обговорити, що вони готові зробити, однак основні результати зараз виглядають так:

▪️Президенту Макрону довелося нагадати колегам, що суверенним країнам не потрібен дозвіл путіна на розгортання військ в Україні;
▪️Польща все одно виступала проти розгортання військ;
▪️Канцлер Мерц сказав, що готовий відправити далекобійні ракети Taurus, а потім припинив про це говорити;
▪️Було прийнято рішення висунути ультиматум щодо припинення вогню, але потім вирішено не виконувати його;
▪️Погрози путіну "руйнівними" санкціями перетворилося на погрозу розпочати підготовку до "руйнівних санкцій", а потім — на звичайний раунд м’яких санкцій проти рф.

"Отже… Наступного разу, коли ми скажемо путіну "приготуйся до того, що ми тебе скалічимо", цілком можливо, що він покалічить себе сам. Від сміху", — заявив він.

але це кажуть, щоб нарешті прокинулися й почали діяти. треба продовжувати дипломатичну роботу. а фраза Макрона взагалі дуже доречна.

щось руські забули про такі моменти в історії, як палала Москва. Франція з Німеччиною можуть нагадати. й ми звісно допоможемо 8)
Востаннє редагувалось Shaman в Пон 19 тра, 2025 16:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 16:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

До речі, зверну увагу на ще одну деталь. У свіжому зведенні по втратах один скромний танк. Це не тому, що наші протитанкісти стали гірше працювати. А це тому, що, коли війна починалася, на нас перли просто колони танків, і стояло питання, як їх зупинити, як спалити; а зараз російський танк, як якийсь рідкісний звір: щоб [знищити], за ним треба спеціально саме полювати. Його спершу знайти десь треба, а тільки потім вже дроном знищити.

І знайти цього рідкісного звіра, вполювати його, стає чим далі, тим складніше. Просто тому, що вони перевелись, ці звірі. І отак в них перевелась майже вся бронетехніка. Мені прямо цікаво було, чи в цьому свіжому зведенні будуть віслюки згадані. Не повідомили, скільки віслюків знешкоджено за останню добу. Мабуть, або щоб зоозахисників не засмучувати зранку, або так і не вирішили, куди їх відносити — до техніки чи до особового складу ворогу? Це ж насправді складне, філософське питання.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 16:36

  jump написав:найсвіжіше із розрахунків від В. Кевлюка
стаття 19.05.2025р.
детально розписано по категоріях

Битва мобілізаційних ресурсів

Якщо врахувати дані ООН, згідно з котрими з України виїхали 6,2 млн осіб, і припустити, що третина з них — чоловіки, то їх кількість в Україні знизиться до 12,1 млн осіб. Водночас на військовому обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) ЗС України станом на 16 липня 2024 року перебували лише 4 690 496 військовозобов'язаних, які оновили свої військово-облікові дані. Тобто місце перебування і стан здоров’я близько 7–7,5 млн чоловіків достеменно не відомі.

Бронювання: пріоритетні професійні групи (заброньовані за органами державної влади, місцевого самоврядування, національною економікою): станом на березень 2023 року в Україні мали бронь 528 тисяч осіб. Станом на 10 січня 2025 року — 900–950 тисяч осіб.

Висновки: залишок вільних людських ресурсів в Україні можна оцінити в 5,5–6 мільйонів осіб.
https://lb.ua/society/2025/05/19/676862 ... ursiv.html

Не зрозуміло звідки взялась цифра 12,1? А це ключова цифра.
Якщо це цифра на 2022 то чому немає категорії "досягли 60 років"?
Дальше - чому в статті ні слова про інші категорії "відмазання": самостійне виховання дитини до 18 років, наявність дитини з інвалідністю до 18 років, виховання дитини з тяжкими захворюваннями, Опіка над дитиною-сиротою, постійний догляд за хворими батьками, опіка над особою з інвалідністю I або II групи, особи, які мають дружину/чоловіка з інвалідністю I чи II групи та інші. По цих категоріях 0 відстрочок? :D :D

Є ще такі дані:
https://d1.ua/skilky-v-ukrayini-zalyshylosya-cholovikiv-yakyh-mozhna-mobilizuvaty?utm_source=chatgpt.com
andrijk777
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