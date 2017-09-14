До речі, зверну увагу на ще одну деталь. У свіжому зведенні по втратах один скромний танк. Це не тому, що наші протитанкісти стали гірше працювати. А це тому, що, коли війна починалася, на нас перли просто колони танків, і стояло питання, як їх зупинити, як спалити; а зараз російський танк, як якийсь рідкісний звір: щоб [знищити], за ним треба спеціально саме полювати. Його спершу знайти десь треба, а тільки потім вже дроном знищити.



І знайти цього рідкісного звіра, вполювати його, стає чим далі, тим складніше. Просто тому, що вони перевелись, ці звірі. І отак в них перевелась майже вся бронетехніка. Мені прямо цікаво було, чи в цьому свіжому зведенні будуть віслюки згадані. Не повідомили, скільки віслюків знешкоджено за останню добу. Мабуть, або щоб зоозахисників не засмучувати зранку, або так і не вирішили, куди їх відносити — до техніки чи до особового складу ворогу? Це ж насправді складне, філософське питання.