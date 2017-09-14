Додано: Пон 19 тра, 2025 17:38

budivelnik написав: Методологічно - Ви праві Методологічно - Ви праві

Щось в лісі здохло!

Якщо люди віком 18-25 років МАЮТЬ право внести свої данні в РЕЗЕРВ+, але не зобовязані цього робити

МАЮТЬ право внести свої данні в РЕЗЕРВ+, але не зобовязані

Чи можна вважати Резерв+ електронним кабінетом військовозобов’язаного?

Так, застосунок Резерв+ є електронним кабінетом військовозобов’язаного.

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Чи можна не оновлювати свою контактну інформацію?

Громадянам України, які перебувають на військовому обліку, необхідно було уточнити адресу проживання, номер телефону, адресу електронної пошти згідно з законодавством України.

Це потрібно було зробити протягом 60 днів з 18 травня 2024 року.

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Чи достатньо оновлення даних через Резерв+ для виконання норми закону про мобілізацію про необхідність оновлення даних протягом 60 днів?

Так. Військовозобов’язані мали до 16 липня 2024 року уточнити:

Адресу проживання

Контактний номер телефону

Адресу електронної пошти (за наявності)

Усе це могли зробити в застосунку Резерв+.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів

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Стаття 143. Електронний кабінет ведення персонального обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів

1. Електронний кабінет ведення персонального обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів - це персональний кабінет (захищений відокремлений веб-сервіс), призначений для ведення персонального обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, передбаченого статтею 34 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про військовий обов'язок і військову службу

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Стаття 14. Взяття громадян України на військовий облік призовників

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3. Щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на військовий облік призовників із внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників , військовозобов'язаних та резервістів шляхом :



проходження електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних засобами електронного кабінету призовника , військовозобов'язаного, резервіста в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;



особистого прибуття до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки з поданням необхідних документів, перелік яких встановлюється Міністерством оборони України.

Кому НЕ потрібно встановлювати застосунок?

- чинним військовослужбовцям;

- жінкам, які не стоять на військовому обліку;

- громадянам віком до 18 та старше 60 років ;

- іншим особам, які не є військовозобов'язаними, призовниками та резервистами.

А от в нормальному життя - ви швидше за все постійно терпите невдачі....

Бо скрупульозність-ворог інтуіції

ПС

це випадково не ви критикували рік-два тому мій підхід визначення наших втрат по кількості поховань на Личаківському цвинтарі? мотивуючи тим що ви працюєте в морзі і на ваш погляд смертей на порядок більше?

Чудо, свершилось чудо - на моей памятивпервые признал, что прав кто-то другой, а не он:Как говорят в таких случаяхПолез в Инет - к сожалению *уйло еще жив.А теперь серьезно. Вы написалиНо вот этопрямо противоречит законодательству Украины:Популярно здесь:Тут вы правы только в том, что они могут не обновлять данные через Резерв+, но в таком случае онисделать это лично придя в ТЦК.Мягко говоря, вы попали пальцем в небо. У меня была любимая работа, на которой я пропадал и в выходные дни, и во время отпуска, были встречи с интереснейшими людьми с которыми я разговривал на равных (к примеру в моей библиотеке хранится книга Дж. Даррелла с его автографом, книгами которого я зачитывался в детстве, которые в определенной мере повлияли на выбор мною профессии, и которому я проводил экскурсию), у меня чудесная семья, даже призыв по повестке на ЛПА на ЧАЭС оказался плюсом - появился круг людей, которые в случае чего всегда придут на помощь.Ответ отрицательный - я никогда не работал в морге.