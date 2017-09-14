Коаліція охочих насправді прокрастинує, — колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс
Одинадцять тижнів тому "коаліція охочих" зібралася разом, щоб обговорити, що вони готові зробити, однак основні результати зараз виглядають так:
▪️Президенту Макрону довелося нагадати колегам, що суверенним країнам не потрібен дозвіл путіна на розгортання військ в Україні; ▪️Польща все одно виступала проти розгортання військ; ▪️Канцлер Мерц сказав, що готовий відправити далекобійні ракети Taurus, а потім припинив про це говорити; ▪️Було прийнято рішення висунути ультиматум щодо припинення вогню, але потім вирішено не виконувати його; ▪️Погрози путіну "руйнівними" санкціями перетворилося на погрозу розпочати підготовку до "руйнівних санкцій", а потім — на звичайний раунд м’яких санкцій проти рф.
"Отже… Наступного разу, коли ми скажемо путіну "приготуйся до того, що ми тебе скалічимо", цілком можливо, що він покалічить себе сам. Від сміху", — заявив він.
але це кажуть, щоб нарешті прокинулися й почали діяти. треба продовжувати дипломатичну роботу. а фраза Макрона взагалі дуже доречна.
АндрейМ написав: Чому Польща, Чехія, Словаччина, Естонія та інші східноєвропейські країни спромоглися обирати нормальну владу, а ми - ні?
Тому що станом на 1990 у нас тотально переважав совок, а у них ні. Вони відразу, в 1991 обрали націоналістів, а у нас з 1991 по 2004 владарювали комуністи. І вже в цей період у нас сформувалась олігархічна систтама(дякуючи в основному Кучмі). Майдан вже не зумів поламати цю систему. Та й успіх майдану був сумнівний - 45% проголосувало проти, а в 2010 совок(скоріше вже вата) знову переміг. А далі 2014 і т.д.
Самий треш, про який чомусь))) лише мимоходь вказав Портніков. Чого добивається Трамп --- Трамп хоче виборів в Україні (після зупинки війни, перемовин). Бо зміниться влада на а-ля проросійську. І погодиться на вимоги пу, потягне країну в азійський союз і т.д. Тобто все це відбудеться не з-за Трампа, а з-за самих українців. Самі українці це зроблять. Це треш трешовий в трешовому кубі... Що через вибори (нормальні демократичні вибори) нова українська влада та український народ забажає отакого.
Хантера выгораживать мне не надо. Что он плохого сделал? Уехал в безопасную страну? Я не буду кого-то за это критиковать. Я не скрываю, что хочу, чтобы все украинцы имели возможность это сделать.
А если он голосовал за Януковича\Тимошенко\Зеенского, а это так и есть, то почему вы ему прощаете, в отличие от тех, кто голосовал также но сейчас несет ответственность за свой выбор под бомбами в Украине или тем более в окопах ? Мне хантер запомнился супер лоялисткими месседжами на начало войны , диаметрально противоположными тому что он пише сейчас. Как плохо за границей, все вернуться, а в Украине вообще налоговый рай 2% айтишникам и прочим фоповцам. А летом уже переменился стал писать примерно то что сейчас. Я спросил в чем дело, повестка что ли пришла . Он - "да повестка, пришла. Украина прощай". А кому стали приходить повестки в первую - розовощеким офицерам запаса. И такие турбопатриоты всегда найдут отмазку своей безотвтственности - "народ не за тех проголоосовал, клоунов. Вот если б за Ганну Гопко или Сергея Притулу, тогда б я конечно".
Хантера выгораживать мне не надо. Что он плохого сделал? Уехал в безопасную страну? Я не буду кого-то за это критиковать. Я не скрываю, что хочу, чтобы все украинцы имели возможность это сделать.
А если он голосовал за Януковича\Тимошенко\Зеенского, а это так и есть, ... Мне хантер запомнился супер лоялисткими месседжами на начало войны , диаметрально противоположными тому что он пише сейчас. Как плохо за границей, все вернуться, а в Украине вообще налоговый рай 2% айтишникам и прочим фоповцам.
А летом уже переменился стал писать примерно то что сейчас. Я спросил в чем дело, повестка что ли пришла .
Брехня
Да, было дело: был уверен, что мигрировать будет гораздо сложнее. На личном опыте оказалось, что это не так.
Снова брехня: повесток до сих пор нет (да, сам в шоке )
АндрейМ написав: Чому Польща, Чехія, Словаччина, Естонія та інші східноєвропейські країни спромоглися обирати нормальну владу, а ми - ні?
Тому що станом на 1990 у нас тотально переважав совок, а у них ні. Вони відразу, в 1991 обрали націоналістів, а у нас з 1991 по 2004 владарювали комуністи. І вже в цей період у нас сформувалась олігархічна систтама(дякуючи в основному Кучмі). Майдан вже не зумів поламати цю систему. Та й успіх майдану був сумнівний - 45% проголосувало проти, а в 2010 совок(скоріше вже вата) знову переміг. А далі 2014 і т.д.
видаляють все що нажито непосильним трудом буду краток На початок 90-х У Європі комуністи Бразаускас,Мечіяр,Квасневський У Грузії\Молдові народно-національні фронти зі збройною конфронтаціею з москвою це якось заперешкодило першим\ допомогло другим ?
Чудо, свершилось чудо - на моей памяти budivelnik впервые признал, что прав кто-то другой, а не он:
budivelnik написав:Методологічно - Ви праві
Как говорят в таких случаях
Щось в лісі здохло!
Полез в Инет - к сожалению *уйло еще жив.
А теперь серьезно. Вы написали
Якщо люди віком 18-25 років МАЮТЬ право внести свої данні в РЕЗЕРВ+, але не зобовязані цього робити
Но вот это
МАЮТЬ право внести свої данні в РЕЗЕРВ+, але не зобовязані
прямо противоречит законодательству Украины:
Чи можна вважати Резерв+ електронним кабінетом військовозобов’язаного? Так, застосунок Резерв+ є електронним кабінетом військовозобов’язаного. ... Чи можна не оновлювати свою контактну інформацію? Громадянам України, які перебувають на військовому обліку, необхідно було уточнити адресу проживання, номер телефону, адресу електронної пошти згідно з законодавством України. Це потрібно було зробити протягом 60 днів з 18 травня 2024 року. ... Чи достатньо оновлення даних через Резерв+ для виконання норми закону про мобілізацію про необхідність оновлення даних протягом 60 днів? Так. Військовозобов’язані мали до 16 липня 2024 року уточнити: Адресу проживання Контактний номер телефону Адресу електронної пошти (за наявності) Усе це могли зробити в застосунку Резерв+.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів ... Стаття 143. Електронний кабінет ведення персонального обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів 1. Електронний кабінет ведення персонального обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів - це персональний кабінет (захищений відокремлений веб-сервіс), призначений для ведення персонального обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, передбаченого статтею 34 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".
ЗАКОН УКРАЇНИ Про військовий обов'язок і військову службу ... Стаття 14. Взяття громадян України на військовий облік призовників ... 3. Щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на військовий облік призовників із внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів шляхом:
проходження електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних засобами електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного, резервіста в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
особистого прибуття до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки з поданням необхідних документів, перелік яких встановлюється Міністерством оборони України.
Кому НЕ потрібно встановлювати застосунок? - чинним військовослужбовцям; - жінкам, які не стоять на військовому обліку; - громадянам віком до 18 та старше 60 років; - іншим особам, які не є військовозобов'язаними, призовниками та резервистами.
Тут вы правы только в том, что они могут не обновлять данные через Резерв+, но в таком случае они ОБЯЗАНЫ сделать это лично придя в ТЦК.
А от в нормальному життя - ви швидше за все постійно терпите невдачі.... Бо скрупульозність-ворог інтуіції
Мягко говоря, вы попали пальцем в небо. У меня была любимая работа, на которой я пропадал и в выходные дни, и во время отпуска, были встречи с интереснейшими людьми с которыми я разговривал на равных (к примеру в моей библиотеке хранится книга Дж. Даррелла с его автографом, книгами которого я зачитывался в детстве, которые в определенной мере повлияли на выбор мною профессии, и которому я проводил экскурсию), у меня чудесная семья, даже призыв по повестке на ЛПА на ЧАЭС оказался плюсом - появился круг людей, которые в случае чего всегда придут на помощь.
ПС це випадково не ви критикували рік-два тому мій підхід визначення наших втрат по кількості поховань на Личаківському цвинтарі? мотивуючи тим що ви працюєте в морзі і на ваш погляд смертей на порядок більше?
Ответ отрицательный - я никогда не работал в морге.
fox767676 *я прочитав 1 пост Ну почнемо з того що при владі в Україні була "Комуністична партія України", за яку голосували люди. В інших країнах також при владі була Комуністична партія? Квасневський - ніякий не комуніст. Те що він був в комуністичній партії не робить його комуністом. Після 1990 він кардинально змінився Кучма був класичним радянським управлінцем і таким і лишився будучи президентом. Про Кравчука взагалі мови немає - цей так і лишився "1 секретарем ЦК КПУ". В усіх цих країнах змінилась влада після незалежності - у нас ні. І т.д. Можна таке питання: А що таке "сфера впливу РФ" і як це виражається на практиці? Як це виражалось практично в 1991-2000?