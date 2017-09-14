detroytred написав:Самий треш, про який чомусь))) лише мимоходь вказав Портніков. Чого добивається Трамп --- Трамп хоче виборів в Україні (після зупинки війни, перемовин). Бо зміниться влада на а-ля проросійську. І погодиться на вимоги пу, потягне країну в азійський союз і т.д. Тобто все це відбудеться не з-за Трампа, а з-за самих українців. Самі українці це зроблять. Це треш трешовий в трешовому кубі... Що через вибори (нормальні демократичні вибори) нова українська влада та український народ забажає отакого.
Дивитись Портнікова - це себе не поважати. Трамп хоче виборів - це 100%. Зеленський вже нікому не подобається. Зеленський не хоче йти на конструктивний діалог в питані миру(це я м'яко сказав), а ціль у нього одна - лишитись при владі. Не зрозумів чому влада має мінитись на проросійську? Я точно впевнений що ні. Не дуже слухайте що говорить Трамп. Він меле багато пурги, у нього такий стиль. Трамп робить багато для України і він реально хоче закінчити війну, але українці цього не цінять бо слухають Портникових.
detroytred написав:Самий треш, про який чомусь))) лише мимоходь вказав Портніков. Чого добивається Трамп --- Трамп хоче виборів в Україні (після зупинки війни, перемовин). Бо зміниться влада на а-ля проросійську. І погодиться на вимоги пу, потягне країну в азійський союз і т.д. Тобто все це відбудеться не з-за Трампа, а з-за самих українців. Самі українці це зроблять. Це треш трешовий в трешовому кубі... Що через вибори (нормальні демократичні вибори) нова українська влада та український народ забажає отакого.
Дивитись Портнікова - це себе не поважати. Трамп хоче виборів - це 100%. Зеленський вже нікому не подобається. Зеленський не хоче йти на конструктивний діалог в питані миру(це я м'яко сказав), а ціль у нього одна - лишитись при владі. Не зрозумів чому влада має мінитись на проросійську? Я точно впевнений що ні. Не дуже слухайте що говорить Трамп. Він меле багато пурги, у нього такий стиль. Трамп робить багато для України і він реально хоче закінчити війну, але українці цього не цінять бо слухають Портникових.
Ви не зрозуміли суть повідомлення))
Ну і нехай.
Портніков... На рідкість дуже розумний...
В тому-то і справа, що українці не слухають Портнікова. А якщо і слухають іноді, то роблять з почутого отакі висновки, як ви. Замість побачити, що саме було ключовим в його мові. Наприклад, в даному випадку Трамп взагалі до лампочки. Ключове абсолютно інше.
Пурга в Портнікова саме тому, що він лише підсвічує корінці... Свідомо. А на передньому плані залишає другорядне. Бо розумний. Дуже розумний.
Імхо. Якщо є більш менш добра своя база знань, то достатньо слухати лише Портнікова. На жаль, наприклад, мені він не подобається суто по людські)), тому лише іноді раз-два і не кожен місяць на нього випадково потрапляю та послухають, що розповідає.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 19 тра, 2025 18:15, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:fox767676 *я прочитав 1 пост Ну почнемо з того що при владі в Україні була "Комуністична партія України", за яку голосували люди. В інших країнах також при владі була Комуністична партія? Квасневський - ніякий не комуніст. Те що він був в комуністичній партії не робить його комуністом. Після 1990 він кардинально змінився Кучма був класичним радянським управлінцем і таким і лишився будучи президентом. Про Кравчука взагалі мови немає - цей так і лишився "1 секретарем ЦК КПУ". В усіх цих країнах змінилась влада після незалежності - у нас ні. І т.д. Можна таке питання: А що таке "сфера впливу РФ" і як це виражається на практиці? Як це виражалось практично в 1991-2000?
КПУ не було при владі в незалежній Україні, може епізодично якісь окреми пости при Ющенко\Януковичу. З 1991 (при Крачуку) до літа 1993 взагалі була заборонена. В Грузії, Азербайджані влада змінилася на націонал-радикалів Гамсахурдію та Ельчибея, було розчарування та відкат до радянських Шеварнадзе та Алієва, щось схоже на прикладі Квасневського було по всьому соцтабору. Стосовно настроїв населення - більшість південної Європи долучили до НАТО проти думки населення, налаштованого лівацькі. Сфера впливу - мабуть щось між сучасними Грузіею та Білоруссю. Саме прикре що Захід тоді погодився на це(є достатньо матеріалів дискусій Кісінжера-Метлока, Ніксона-Клінтона, Буша-Байдена які показують справжній стан справ на то час). Вони були безумно раді воз'єднанню Німеччини, та дозволу приєднату східну Німеччину до НАТО, і готові були віддячити москві. Тому багатовекторність Кучми то мабуть найкраще що можно було проводти тоді
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 19 тра, 2025 18:20, всього редагувалось 2 разів.
andrijk777 написав:Не дуже слухайте що говорить Трамп. Він меле багато пурги, у нього такий стиль. Трамп робить багато для України і він реально хоче закінчити війну, але українці
Трамп нагадує хірурга який вірвався у палату з криками "спасайте паціента поки не пізно, ви шо не бачите що там гангрена", а навколо ліжка консиліум психологів та патологоанатомів бурмотять про "скільки потрібно" і колють глюкозу в почорнівшу ногу
Зокрема, Офіс президента пропонує ввести талони на їжу і роздавати їх через додаток «Дія». Про це розповів у коментарі агентству Interfax радник президента України Олег Устенко. "В офісі президента позиція більш ніж чітка: перш за все, повинні отримати підтримку найбільш вразливі і незахищені верстви населення. Як-варіанти будуть розглядатися. Це можуть бути і додаткові виплати для компенсації зростання цін, і введення food stamp в системі "Дія" - так званих "продуктових чеків", як це практикується в США. Але це антикризові заходи, які можуть впроваджуватися за необхідності", - зазначає Устенко.
Які думки , мій прогноз що прямо всіх на талони переведуть, так і боротимуться з тіньовою економікою та з ухилянтами, немаєш резрв + не маєш талонів = не маєш як купити їсти Геніально і що тоді будем робити із доларами золотом овдп та іншим ?
andrijk777 написав:Не дуже слухайте що говорить Трамп. Він меле багато пурги, у нього такий стиль. Трамп робить багато для України і він реально хоче закінчити війну, але українці
Трамп нагадує хірурга який вірвався у палату з криками "спасайте паціента поки не пізно, ви шо не бачите що там гангрена", а навколо ліжка консиліум психологів та патологоанатомів бурмотять про "скільки потрібно" і колють глюкозу в почорнівшу ногу
100% їм Україну не шкода, хочуть спробувати нову методику лікування гіпнозом та цирконієвим браслетом
yama написав:"В офісі президента позиція більш ніж чітка: перш за все, повинні отримати підтримку найбільш вразливі і незахищені верстви населення.
Кроме глубоких стариков с мизерной пенсией, которые не только не в состоянии купить смартфон, но и кнопочным телефоном пользуются с трудом. Какая, нахрен, дия для социалки? Я местами понимаю их желание загнать всех в дию, но принцип "не осилил - подыхай" - это перебор.
andrijk777 написав:fox767676 *я прочитав 1 пост Ну почнемо з того що при владі в Україні була "Комуністична партія України", за яку голосували люди. В інших країнах також при владі була Комуністична партія? Квасневський - ніякий не комуніст. Те що він був в комуністичній партії не робить його комуністом. Після 1990 він кардинально змінився Кучма був класичним радянським управлінцем і таким і лишився будучи президентом. Про Кравчука взагалі мови немає - цей так і лишився "1 секретарем ЦК КПУ". В усіх цих країнах змінилась влада після незалежності - у нас ні. І т.д. Можна таке питання: А що таке "сфера впливу РФ" і як це виражається на практиці? Як це виражалось практично в 1991-2000?
КПУ не було при владі в незалежній Україні, може епізодично якісь окреми пости при Ющенко\Януковичу. З 1991 (при Крачуку) до літа 1993 взагалі була заборонена.
fox767676 написав:Сфера впливу - мабуть щось між сучасними Грузіею та Білоруссю. Саме прикре що Захід тоді погодився на це(є достатньо матеріалів дискусій Кісінжера-Метлока, Ніксона-Клінтона, Буша-Байдена які показують справжній стан справ на то час). Вони були безумно раді воз'єднанню Німеччини, та дозволу приєднату східну Німеччину до НАТО, і готові були віддячити москві. Тому багатовекторність Кучми то мабуть найкраще що можно було проводти тоді
Білорусь отримувала нафту і газ нахаляву з РФ + весь ринок збуту РФ нахаляву. Тому Білорусь не просто так лягла під РФ. Білорусь конкретно нажилась від РФ в фінансовому плані. Грузія - тут вже діяв путін. Я приблизно знаю і розумію як діє путін. В 1991-2000 путіна не було.
Конкретної відповіді "як виражалось практично сфера впливу РФ в 1991-2000" я не почув. Тільки якась пурга і неадекватні аналогії.
націонал-ухилянтишко полегше з обертами зассало свої рухівські ідеали захищати щось там варнякає об'єднуйтесь з тьозкою-М у націонал-мазохистські гуртки і співайте там тужливих пісень про " поганий нарід"
Білорусь отримувала нафту і газ нахаляву з РФ + весь ринок збуту РФ нахаляву. Тому Білорусь не просто так лягла під РФ. Білорусь конкретно нажилась від РФ в фінансовому плані.