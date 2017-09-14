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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 139001390113902139031390413905>
Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 18:02

  detroytred написав:Самий треш, про який чомусь))) лише мимоходь вказав Портніков. Чого добивається Трамп --- Трамп хоче виборів в Україні (після зупинки війни, перемовин). Бо зміниться влада на а-ля проросійську. І погодиться на вимоги пу, потягне країну в азійський союз і т.д. Тобто все це відбудеться не з-за Трампа, а з-за самих українців. Самі українці це зроблять.
Це треш трешовий в трешовому кубі...
Що через вибори (нормальні демократичні вибори) нова українська влада та український народ забажає отакого.

На четвертому році війни...
Навіть сама можливість отакого.
А якщо це ще може бути дійсністю, то і овсі.
Трешак трешаків.
https://m.youtube.com/watch?v=UDQ6INHfkQI
З 22.47 по 24.10 хв.

Дивитись Портнікова - це себе не поважати.
Трамп хоче виборів - це 100%. Зеленський вже нікому не подобається. Зеленський не хоче йти на конструктивний діалог в питані миру(це я м'яко сказав), а ціль у нього одна - лишитись при владі.
Не зрозумів чому влада має мінитись на проросійську? Я точно впевнений що ні.
Не дуже слухайте що говорить Трамп. Він меле багато пурги, у нього такий стиль.
Трамп робить багато для України і він реально хоче закінчити війну, але українці цього не цінять бо слухають Портникових.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 18:09

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Самий треш, про який чомусь))) лише мимоходь вказав Портніков. Чого добивається Трамп --- Трамп хоче виборів в Україні (після зупинки війни, перемовин). Бо зміниться влада на а-ля проросійську. І погодиться на вимоги пу, потягне країну в азійський союз і т.д. Тобто все це відбудеться не з-за Трампа, а з-за самих українців. Самі українці це зроблять.
Це треш трешовий в трешовому кубі...
Що через вибори (нормальні демократичні вибори) нова українська влада та український народ забажає отакого.

На четвертому році війни...
Навіть сама можливість отакого.
А якщо це ще може бути дійсністю, то і овсі.
Трешак трешаків.
https://m.youtube.com/watch?v=UDQ6INHfkQI
З 22.47 по 24.10 хв.

Дивитись Портнікова - це себе не поважати.
Трамп хоче виборів - це 100%. Зеленський вже нікому не подобається. Зеленський не хоче йти на конструктивний діалог в питані миру(це я м'яко сказав), а ціль у нього одна - лишитись при владі.
Не зрозумів чому влада має мінитись на проросійську? Я точно впевнений що ні.
Не дуже слухайте що говорить Трамп. Він меле багато пурги, у нього такий стиль.
Трамп робить багато для України і він реально хоче закінчити війну, але українці цього не цінять бо слухають Портникових.

Ви не зрозуміли суть повідомлення))

Ну і нехай.

Портніков...
На рідкість дуже розумний...

В тому-то і справа, що українці не слухають Портнікова.
А якщо і слухають іноді, то роблять з почутого отакі висновки, як ви. Замість побачити, що саме було ключовим в його мові.
Наприклад, в даному випадку Трамп взагалі до лампочки. Ключове абсолютно інше.

Пурга в Портнікова саме тому, що він лише підсвічує корінці... Свідомо. А на передньому плані залишає другорядне.
Бо розумний.
Дуже розумний.

Імхо. Якщо є більш менш добра своя база знань, то достатньо слухати лише Портнікова.
На жаль, наприклад, мені він не подобається суто по людські)), тому лише іноді раз-два і не кожен місяць на нього випадково потрапляю та послухають, що розповідає.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 19 тра, 2025 18:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 18:14

  andrijk777 написав:Трамп хоче виборів - це 100%.
..
Не дуже слухайте що говорить Трамп. Він меле багато пурги, у нього такий стиль.

Як в одній голові можуть жити взаємновиключні ствердження )

Не слухайте Трампа, але Трамп хоче виборів, тому слухайте Трампа
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 18:15

  andrijk777 написав:fox767676
*я прочитав 1 пост
Ну почнемо з того що при владі в Україні була "Комуністична партія України", за яку голосували люди. В інших країнах також при владі була Комуністична партія?
Квасневський - ніякий не комуніст. Те що він був в комуністичній партії не робить його комуністом. Після 1990 він кардинально змінився
Кучма був класичним радянським управлінцем і таким і лишився будучи президентом. Про Кравчука взагалі мови немає - цей так і лишився "1 секретарем ЦК КПУ". В усіх цих країнах змінилась влада після незалежності - у нас ні.
І т.д.
Можна таке питання: А що таке "сфера впливу РФ" і як це виражається на практиці? Як це виражалось практично в 1991-2000?


КПУ не було при владі в незалежній Україні, може епізодично якісь окреми пости при Ющенко\Януковичу.
З 1991 (при Крачуку) до літа 1993 взагалі була заборонена.
В Грузії, Азербайджані влада змінилася на націонал-радикалів Гамсахурдію та Ельчибея, було розчарування та відкат до радянських Шеварнадзе та Алієва, щось схоже на прикладі Квасневського було по всьому соцтабору.
Стосовно настроїв населення - більшість південної Європи долучили до НАТО проти думки населення, налаштованого лівацькі.
Сфера впливу - мабуть щось між сучасними Грузіею та Білоруссю. Саме прикре що Захід тоді погодився на це(є достатньо матеріалів дискусій Кісінжера-Метлока, Ніксона-Клінтона, Буша-Байдена які показують справжній стан справ на то час). Вони були безумно раді воз'єднанню Німеччини, та дозволу приєднату східну Німеччину до НАТО, і готові були віддячити москві. Тому багатовекторність Кучми то мабуть найкраще що можно було проводти тоді
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 19 тра, 2025 18:20, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 18:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Не дуже слухайте що говорить Трамп. Він меле багато пурги, у нього такий стиль.
Трамп робить багато для України і він реально хоче закінчити війну, але українці

Трамп нагадує хірурга який вірвався у палату з криками "спасайте паціента поки не пізно, ви шо не бачите що там гангрена", а навколо ліжка консиліум психологів та патологоанатомів бурмотять про "скільки потрібно" і колють глюкозу в почорнівшу ногу
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 18:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зокрема, Офіс президента пропонує ввести талони на їжу і роздавати їх через додаток «Дія». Про це розповів у коментарі агентству Interfax радник президента України Олег Устенко.
"В офісі президента позиція більш ніж чітка: перш за все, повинні отримати підтримку найбільш вразливі і незахищені верстви населення. Як-варіанти будуть розглядатися. Це можуть бути і додаткові виплати для компенсації зростання цін, і введення food stamp в системі "Дія" - так званих "продуктових чеків", як це практикується в США. Але це антикризові заходи, які можуть впроваджуватися за необхідності", - зазначає Устенко.

Які думки , мій прогноз що прямо всіх на талони переведуть, так і боротимуться з тіньовою економікою та з ухилянтами, немаєш резрв + не маєш талонів = не маєш як купити їсти
Геніально і що тоді будем робити із доларами золотом овдп та іншим ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 18:22

  Letusrock написав:
  andrijk777 написав:Не дуже слухайте що говорить Трамп. Він меле багато пурги, у нього такий стиль.
Трамп робить багато для України і він реально хоче закінчити війну, але українці

Трамп нагадує хірурга який вірвався у палату з криками "спасайте паціента поки не пізно, ви шо не бачите що там гангрена", а навколо ліжка консиліум психологів та патологоанатомів бурмотять про "скільки потрібно" і колють глюкозу в почорнівшу ногу


100%
їм Україну не шкода, хочуть спробувати нову методику лікування гіпнозом та цирконієвим браслетом
fox767676
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 18:29

  yama написав:"В офісі президента позиція більш ніж чітка: перш за все, повинні отримати підтримку найбільш вразливі і незахищені верстви населення.

Кроме глубоких стариков с мизерной пенсией, которые не только не в состоянии купить смартфон, но и кнопочным телефоном пользуются с трудом.
Какая, нахрен, дия для социалки?
Я местами понимаю их желание загнать всех в дию, но принцип "не осилил - подыхай" - это перебор.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 18:33

  fox767676 написав:
  andrijk777 написав:fox767676
*я прочитав 1 пост
Ну почнемо з того що при владі в Україні була "Комуністична партія України", за яку голосували люди. В інших країнах також при владі була Комуністична партія?
Квасневський - ніякий не комуніст. Те що він був в комуністичній партії не робить його комуністом. Після 1990 він кардинально змінився
Кучма був класичним радянським управлінцем і таким і лишився будучи президентом. Про Кравчука взагалі мови немає - цей так і лишився "1 секретарем ЦК КПУ". В усіх цих країнах змінилась влада після незалежності - у нас ні.
І т.д.
Можна таке питання: А що таке "сфера впливу РФ" і як це виражається на практиці? Як це виражалось практично в 1991-2000?


КПУ не було при владі в незалежній Україні, може епізодично якісь окреми пости при Ющенко\Януковичу.
З 1991 (при Крачуку) до літа 1993 взагалі була заборонена.

А хто був при владі? Націоналісти? РУХ? :D
Була заборонена, в ВР сидіти ті самі комуністи які просто були в інших партіях.
1994: Комуністична партія України 85
Народний Рух України 20
Інші ще менше.
Не була при владі? :D
1998: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(1993%E2%80%942022)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%92%D0%A0%D0%A3_2012_%D0%9B%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%A2%D0%92%D0%9E_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%97.PNG
Не була при владі? :D
Вчіть історію своєї країни, шановний комуніст.
  fox767676 написав:Сфера впливу - мабуть щось між сучасними Грузіею та Білоруссю. Саме прикре що Захід тоді погодився на це(є достатньо матеріалів дискусій Кісінжера-Метлока, Ніксона-Клінтона, Буша-Байдена які показують справжній стан справ на то час). Вони були безумно раді воз'єднанню Німеччини, та дозволу приєднату східну Німеччину до НАТО, і готові були віддячити москві. Тому багатовекторність Кучми то мабуть найкраще що можно було проводти тоді

Білорусь отримувала нафту і газ нахаляву з РФ + весь ринок збуту РФ нахаляву. Тому Білорусь не просто так лягла під РФ. Білорусь конкретно нажилась від РФ в фінансовому плані.
Грузія - тут вже діяв путін. Я приблизно знаю і розумію як діє путін. В 1991-2000 путіна не було.

Конкретної відповіді "як виражалось практично сфера впливу РФ в 1991-2000" я не почув. Тільки якась пурга і неадекватні аналогії.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 18:39

andrijk777

націонал-ухилянтишко полегше з обертами
зассало свої рухівські ідеали захищати щось там варнякає
об'єднуйтесь з тьозкою-М у націонал-мазохистські гуртки і співайте там тужливих пісень про " поганий нарід"

Білорусь отримувала нафту і газ нахаляву з РФ + весь ринок збуту РФ нахаляву. Тому Білорусь не просто так лягла під РФ. Білорусь конкретно нажилась від РФ в фінансовому плані.

ти мені ще закон Ома розкажи
fox767676
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