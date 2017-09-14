Додано: Пон 19 тра, 2025 18:43

ЛАД написав: Я где-то написал, что быть женщиной плохо? Я где-то написал, что быть женщиной плохо?

ЛАД написав: "Люди, которые не живут своим полом" - это как?

Можно жить полом, а можно потолком? Или под полом? Под полом обычно живут крысы. "Люди, которые не живут своим полом" - это как?Можно жить полом, а можно потолком? Или под полом? Под полом обычно живут крысы.

ЛАД написав: За что голосуете вы?

И каким образом результаты выборов отражаются на вас всего лишь тем, что вам "неприятно за этим всем наблюдать"? За что голосуете вы?И каким образом результаты выборов отражаются на вас всего лишь тем, что вам "неприятно за этим всем наблюдать"?

ЛАД написав: Дали бы вам такую возможность, вы бы тут же забыли об Украине Дали бы вам такую возможность, вы бы тут же забыли об Украине

Ок, но Вы и Флер написали, что я - женщина, баба. Что это должно для меня означать? Как я должен это воспринимать? Как оскорбление или комплимент? Что Вы подразумеваете под этим словом? Вы же не просто так написали мне это.Очень просто - можно жить без привязи к гениталиям. Не все на них помешаны, как Вы. Вот, я - мужского пола, но пиво не пью, футбол не люблю, никогда не дрался, иногда плачу и жалуюсь на жизнь по причине болезни своей второй половинки. Вы, наверное, мало путешествуете и не видите обколотые губы украинок, которые пытаются привлечь внимание европейских мужчин. Меня от таких тошнит. Они считают, что кроме губ им ничего в жизни не нужно, и жалуются на этих европейских мужчин, что они хотят полноценных партнёров в жизни, а не губы, как у обезьяны. У меня брат такой. Он считает, что образование его дочери ненужно. Она - в его фантазиях - выйдет замуж за олигарха. Вот, это и есть «жить полом». Потолок - удачно выйти замуж. К счастью, у меня есть пример своей мамы, которая хотела и хочет большего от этой жизни, чем быть «женщиной».Вы написали, что я - безмозглый, но я могу жить там, где хочу. У меня есть дом в США. Как «безмозглый» может что-то заработать? Вы, просто, хотите поставить меня в гендерные рамки, в которых я не хочу быть. Вот, я восхищаюсь Бандерлогом. Да, я считаю его «мужланом». Он - тот, кем никогда я не буду, и я уверен, что он не захочет быть мной. Но он - честный. Вот, для меня важны права животных, ЛГБТ, женщин, а ему - нет. Но и я и он как-то должны ужиться в одной стране. С разными интересами.Сейчас я не знаю за кого голосовать. Нет политиков, которые представляют мои интересы. Как на меня влияет выбор других? В принципе, никак. Я не был «мальчиком» и не босячил, а учился, учился и учился. Я тоже самое слышал о себе 30 лет назад, что я слышу от Вас. Сейчас я наблюдаю за всем со стороны.Вы не знаете где я живу, и не Вам говорить мне, что я забуду об Украине. Нет, не забуду. К сожалению, мне кажется, что меня многие украинцы считают большим врагом, чем россиян. Просто потому, что я не хочу быть таким, как все. Это многих бесит. В Украине надо быть таким, как все.