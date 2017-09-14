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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 19 тра, 2025 18:43
ЛАД написав:
Я где-то написал, что быть женщиной плохо?
Ок, но Вы и Флер написали, что я - женщина, баба. Что это должно для меня означать? Как я должен это воспринимать? Как оскорбление или комплимент? Что Вы подразумеваете под этим словом? Вы же не просто так написали мне это.
ЛАД написав:
"Люди, которые не живут своим полом" - это как?
Можно жить полом, а можно потолком? Или под полом? Под полом обычно живут крысы.
Очень просто - можно жить без привязи к гениталиям. Не все на них помешаны, как Вы. Вот, я - мужского пола, но пиво не пью, футбол не люблю, никогда не дрался, иногда плачу и жалуюсь на жизнь по причине болезни своей второй половинки. Вы, наверное, мало путешествуете и не видите обколотые губы украинок, которые пытаются привлечь внимание европейских мужчин. Меня от таких тошнит. Они считают, что кроме губ им ничего в жизни не нужно, и жалуются на этих европейских мужчин, что они хотят полноценных партнёров в жизни, а не губы, как у обезьяны. У меня брат такой. Он считает, что образование его дочери ненужно. Она - в его фантазиях - выйдет замуж за олигарха. Вот, это и есть «жить полом». Потолок - удачно выйти замуж. К счастью, у меня есть пример своей мамы, которая хотела и хочет большего от этой жизни, чем быть «женщиной».
Вы написали, что я - безмозглый, но я могу жить там, где хочу. У меня есть дом в США. Как «безмозглый» может что-то заработать? Вы, просто, хотите поставить меня в гендерные рамки, в которых я не хочу быть. Вот, я восхищаюсь Бандерлогом. Да, я считаю его «мужланом». Он - тот, кем никогда я не буду, и я уверен, что он не захочет быть мной. Но он - честный. Вот, для меня важны права животных, ЛГБТ, женщин, а ему - нет. Но и я и он как-то должны ужиться в одной стране. С разными интересами.
ЛАД написав:
За что голосуете вы?
И каким образом результаты выборов отражаются на вас всего лишь тем, что вам "неприятно за этим всем наблюдать"?
Сейчас я не знаю за кого голосовать. Нет политиков, которые представляют мои интересы. Как на меня влияет выбор других? В принципе, никак. Я не был «мальчиком» и не босячил, а учился, учился и учился. Я тоже самое слышал о себе 30 лет назад, что я слышу от Вас. Сейчас я наблюдаю за всем со стороны.
ЛАД написав:
Дали бы вам такую возможность, вы бы тут же забыли об Украине
Вы не знаете где я живу, и не Вам говорить мне, что я забуду об Украине. Нет, не забуду. К сожалению, мне кажется, что меня многие украинцы считают большим врагом, чем россиян. Просто потому, что я не хочу быть таким, как все. Это многих бесит. В Украине надо быть таким, как все.
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Додано: Пон 19 тра, 2025 18:46
Як там, (Путін Трампу поводив по губам) Трамп з Путіним поговорив ?
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Додано: Пон 19 тра, 2025 18:51
Letusrock написав: andrijk777 написав:
Не дуже слухайте що говорить Трамп. Він меле багато пурги, у нього такий стиль.
Трамп робить багато для України і він реально хоче закінчити війну
, але українці
Трамп нагадує хірурга який вірвався у палату з криками "спасайте паціента поки не пізно, ви шо не бачите що там гангрена", а навколо ліжка консиліум психологів та патологоанатомів бурмотять про "скільки потрібно" і колють глюкозу в почорнівшу ногу
але увірвався з сокирою, й лікує, як в тому анекдоті:
"- ліву
тюк
- я сказав ліву
тюк
- я сказав ногу
тюк"
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Додано: Пон 19 тра, 2025 19:00
andrijk777 написав:
Дивитись Портнікова - це себе не поважати.
Трамп хоче виборів - це 100%. Зеленський вже нікому не подобається. Зеленський не хоче йти на конструктивний діалог в питані миру(це я м'яко сказав), а ціль у нього одна - лишитись при владі.
Не зрозумів чому влада має мінитись на проросійську? Я точно впевнений що ні.
Не дуже слухайте що говорить Трамп. Він меле багато пурги, у нього такий стиль.
Трамп робить багато для України і він реально хоче закінчити війну, але українці цього не цінять бо слухають Портникових.
як завжди аналітика навіть не стеля, а просто маячня.
таки послухай Портнікова - може хоч щось розумне почуєш
Зеленський звісно хоче залишитися при владі, але не за рахунок продовження війни. бо при продовженні війни набагато більше ризикує втратити й владу, й країну взагалі... ви ж цю маячню ніяк не аргументуєте... не конструктивна в питанні миру лише одна людина - путін, як пояснити цю очевидну річ?
Трамп хоче закінчити війни, але умови його не дуже цікавлять - на відміну від нас, українців. тому закінчити війну - це віддайте всі окуповані області та ще й визнайте це - навіть Трамп відчуває, що це занадто
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Додано: Пон 19 тра, 2025 19:02
andrijk777 написав:
Зеленський не хоче йти на конструктивний діалог в питані миру(це я м'яко сказав)
мля, я просто вже не можу це читати. "Не хоче йти на конструктивний діалог" - тобто не хоче відводити війська з чотирьох областей? Ото негідник, як так можна!
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Додано: Пон 19 тра, 2025 19:17
Letusrock
Ти нещодавно писав, що потрібно було прогнозувати Україні, що в Румунії переможе праворадикальний кандидат, тобто проросійській, тобто профашистський
Як ти в штанці сцявся, від "успіхів" у першому турі виборів в Румунії
Але сталось, як тобі не гадалось
Схоже Трамп, підтримуючі таких профашистів, зробить всім прививку, що за таких бовдурів голосувати не потрібно
PS. Можешь починати брехати у відповідь на мій допис )
Востаннє редагувалось pesikot
в Пон 19 тра, 2025 19:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 19 тра, 2025 19:17
pesikot написав:
Як там, (Путін Трампу поводив по губам) Трамп з Путіним поговорив ?
щаз Трамп сглотнет, потом напишет в Х про "отличный разговор с другом вовой")))
парнокопытные будут биться в экстазе
ничего нового...
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Додано: Пон 19 тра, 2025 19:25
fox767676 написав:
ти мені ще закон Ома розкажи
Я тебе конкретно спитав: А що таке "сфера впливу РФ" і як це виражається на практиці?
Відповідь - так як Білорусь і Грузія.
Ти навіть не в змозі пояснити свої тези, що вони означають. Я вже мовчу про якісь докази.
А! Перефарбована карта - це 100% доказ сфери впливу.
Злив зараховую.
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Додано: Пон 19 тра, 2025 19:27
andrijk777
з 10:00
сільський дурник вимагає пояснень базових речей
Востаннє редагувалось fox767676
в Пон 19 тра, 2025 19:31, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 19 тра, 2025 19:28
andrijk777 написав: fox767676 написав:
ти мені ще закон Ома розкажи
Я тебе конкретно спитав: А що таке "сфера впливу РФ" і як це виражається на практиці?
Відповідь - так як Білорусь і Грузія.
Ти навіть не в змозі пояснити свої тези, що вони означають. Я вже мовчу про якісь докази.
А! Перефарбована карта - це 100% доказ сфери впливу.
Злив зараховую.
Слухав би і слухав, як два російських номерних сперечаються )
Але сценарій - гівно, гра обліковок - теж гівно
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