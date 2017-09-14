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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13902139031390413905>
Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 19:39

  fox767676 написав:andrijk777
з 10:00
сільський дурник вимагає пояснень базових речей

На 11:20:
Я не думаю что российская ситуация когда-нибудь станет явной военной угрозой. :D :D :D
Очевидно що ти є дурником бо слухаєш таку дурню.
Далі не слухав.

Я тобі дам пораду: слухай людей які дають правильні прогнози! В фінансах це не працює, бо там бабки, але в політиці працює. Тут прогнози безплатні.
Я слухаю правильних людей і їх прогнози більш-менш збуваються.
*А Портнікова тому і не люблю - він ніколи не дає прогнозів. Надто розумний. :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 19:49

  Прохожий написав:
  pesikot написав:Як там, (Путін Трампу поводив по губам) Трамп з Путіним поговорив ?

щаз Трамп сглотнет, потом напишет в Х про "отличный разговор с другом вовой")))
парнокопытные будут биться в экстазе
ничего нового...


давно не чув "начальника транспортного цеха" ЛАДа

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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 19:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:*А Портнікова тому і не люблю - він ніколи не дає прогнозів. Надто розумний.



пишут, пишут... голова пухнет
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 20:12

  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:andrijk777
з 10:00
сільський дурник вимагає пояснень базових речей

На 11:20:
Я не думаю что российская ситуация когда-нибудь станет явной военной угрозой. :D :D :D
Очевидно що ти є дурником бо слухаєш таку дурню.
Далі не слухав.

Я тобі дам пораду: слухай людей які дають правильні прогнози! В фінансах це не працює, бо там бабки, але в політиці працює. Тут прогнози безплатні.
Я слухаю правильних людей і їх прогнози більш-менш збуваються.
*А Портнікова тому і не люблю - він ніколи не дає прогнозів. Надто розумний. :D


це не прогнози а ілюстрація умонастроїв західних еліт их часів, правильних чи не правильних - не в тому справа
а ти навіть не вловив що це і для чого, подумав що якесь пророцтво ванги запропонували
по сферам впливу в 90-х, то звісно нокаут з твого боку
для одних до майданів української України взагалі не існувало, а тут знайшовся андрійко "а де був вплив у 90-х"? ретрансляція теле- та радіоканалів з росії,
усілякі договори про дружбу , бази ЧФ та придністров'я, відкритість для російської пропаганди у т.ч на президентських виборах. все це намагались обмежити з українського боку, але був опір з москви "караул націоналізм", яка звісно хотіла ще більшого, але була обмежена в ресурсах. тому склався якийсь геополітичний баланс.
В кінці-кінці у Вашингтоні на славу потрудилися щоб вся ЯЗ була віддана москві, це також є визнанням сфери впливу.
fox767676
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 20:27

якийсь дьорганий путя вийшов після розмови
мабуть всипав йому Донні як треба 👍
fox767676
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 20:29

РФ готова працювати з Україною над меморандумом

Президент РФ Володимир Путін і американський лідер Дональд Трамп завершили телефонну розмову. Вона тривала понад дві години. Господар Кремля назвав розмову з Трампом "змістовною, відвертою і дуже корисною".

"Передусім, я подякував президенту Сполучених Штатів за підтримку з боку США у відновленні прямих переговорів між Росією та Україною щодо можливого укладання мирної угоди, щодо відновлення переговорів, які були перервані українською стороною, як відомо, ще 2022 року", - сказав російський лідер.

За словами президента РФ, припинення вогню з Україною можливе після "досягнення відповідних домовленостей".


"Президент Сполучених Штатів озвучив свою позицію з приводу припинення бойових дій, перемир'я, і я ​​зі свого боку зазначив також, що в Росії виступають за мирне врегулювання української кризи. Ми повинні просто визначити найефективніші шляхи руху до миру. Ми домовилися про те, що Росія запропонує та готова працювати з українською стороною над меморандумом щодо можливого майбутнього мирного договору з визначенням низки позицій", - сказав Путін.

Він стверджує, що до меморандуму Росії та України можуть увійти питання припинення вогню та принципи врегулювання. За його словами, поновлення переговорів у Стамбулі свідчить, що сторони "загалом на правильному шляху":
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 20:38

prodigy посилання ?
То вони далі соплі жують якщо судити по цих цитатах, обтікаючі формулювання
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 20:41

  prodigy написав:
Президент РФ Володимир Путін і американський лідер Дональд Трамп завершили телефонну розмову. Вона тривала понад дві години. Господар Кремля назвав розмову з Трампом "змістовною, відвертою і дуже корисною".

"Передусім, я подякував президенту Сполучених Штатів за підтримку з боку США у відновленні прямих переговорів між Росією та Україною щодо можливого укладання мирної угоди, щодо відновлення переговорів, які були перервані українською стороною, як відомо, ще 2022 року", - сказав російський лідер.

За словами президента РФ, припинення вогню з Україною можливе після "досягнення відповідних домовленостей".


"Президент Сполучених Штатів озвучив свою позицію з приводу припинення бойових дій, перемир'я, і я ​​зі свого боку зазначив також, що в Росії виступають за мирне врегулювання української кризи. Ми повинні просто визначити найефективніші шляхи руху до миру. Ми домовилися про те, що Росія запропонує та готова працювати з українською стороною над меморандумом щодо можливого майбутнього мирного договору з визначенням низки позицій", - сказав Путін.

Він стверджує, що до меморандуму Росії та України можуть увійти питання припинення вогню та принципи врегулювання. За його словами, поновлення переговорів у Стамбулі свідчить, що сторони "загалом на правильному шляху":

Тобто, Путін знов поводив Трампу по губам, а Трамп все це зглотнув, як і очікувалось ...

Такі у Трампа "потужні ко-ко-копита", копита вівці
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 20:41

вот это я понимаю настоящий лидер

Трамп: Переговоры с Путиным прошли очень хорошо. Переговоры между Украиной и Россией начнутся немедленно.

"Только что закончился мой двухчасовой разговор с президентом России Владимиром Путиным. Я считаю, что он прошел очень хорошо. Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что еще важнее, о ПРЕКРАЩЕНИИ войны. Условия для этого будут согласованы двумя сторонами, как это только возможно, потому что они знают детали переговоров, о которых никто другой не будет знать. Тон и дух разговора были превосходными. Если бы это было не так, я бы сказал об этом сейчас, а не позже. Россия хочет вести крупномасштабную ТОРГОВЛЮ с Соединенными Штатами, когда эта катастрофическая «кровавяня» закончится, и я согласен. У России есть колоссальная возможность создать огромное количество рабочих мест и богатств. Ее потенциал НЕОГРАНИЧЕН. Аналогично, Украина может стать большим бенефициаром в сфере торговли, в процессе восстановления своей страны. Переговоры между Россией и Украиной начнутся немедленно. Я проинформировал об этом президента Украины Владимира Зеленского, президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджию Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Финляндии Александра Штубба во время телефонного разговора со мной, сразу после телефонного разговора с президентом Путиным. Ватикан, представленный Папой, заявил, что он был бы очень заинтересован в проведении переговоров. Пусть процесс начнется!" - написал он.


думаю до осени стрельба закончится
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 19 тра, 2025 20:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 20:42

  fox767676 написав:якийсь дьорганий путя вийшов після розмови
мабуть всипав йому Донні як треба 👍

Номерні копитні продовжують жити в своєму примарному світі ...
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