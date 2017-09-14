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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13902139031390413905
Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 20:43

  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:Я где-то написал, что быть женщиной плохо?

Ок, но Вы и Флер написали, что я - женщина, баба. Что это должно для меня означать? Как я должен это воспринимать? Как оскорбление или комплимент? Что Вы подразумеваете под этим словом? Вы же не просто так написали мне это.
...........

Ещё раз для особо одарённых.
Я не называл вас женщиной.
Я назвал вас базарной бабой без мозгов.
Если вы не понимаете разницу, то ничем не могу помочь.
Сейчас я не знаю за кого голосовать.

Вы обвинили меня в том, что я не за тех голосовал. Хотя не знаете, за кого я голосовал.
Сейчас вы не знаете, но 30 лет вы за кого-то голосовали. Может, вы и себе претензии предъявите, а не только окружающим, которые вам ничем не обязаны?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 20:45

  fox767676 написав:вот это я понимаю настоящий лидер


Лидер, который только что сглотнул на всю хлеборезку ...

Номерной российский бот, ты полное пиздло ...
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 20:48

  fox767676 написав:думаю до осени стрельба закончится

Ты российское брехло, которое писало - второй квартал и всё закончится

Теперь ты пишешь, про осень

Лучше не пиши, брехло номерное )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 20:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

путя конечно будет пытаться петлять, ссылаться на "устранение первопричин войны" и прочий бред, но видно что ментально оборона прорвана, укатают их сивку, как и нашего за пару месяцев. Контрольный выстрел - встреча Донни и Си, после этого путя будет как шелковый
fox767676
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