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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 19 тра, 2025 20:43
АндрейМ написав: ЛАД написав:
Я где-то написал, что быть женщиной плохо?
Ок, но Вы и Флер написали, что я - женщина, баба. Что это должно для меня означать? Как я должен это воспринимать? Как оскорбление или комплимент? Что Вы подразумеваете под этим словом? Вы же не просто так написали мне это.
...........
Ещё раз для особо одарённых.
Я не
называл вас женщиной
.
Я назвал вас базарной бабой без мозгов
.
Если вы не понимаете разницу, то ничем не могу помочь.
Сейчас я не знаю за кого голосовать.
Вы обвинили меня в том, что я не за тех голосовал. Хотя не знаете, за кого я голосовал.
Сейчас вы не знаете, но 30 лет вы за кого-то голосовали. Может, вы и себе претензии предъявите, а не только окружающим, которые вам ничем не обязаны?
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Додано: Пон 19 тра, 2025 20:45
fox767676 написав:
вот это я понимаю настоящий лидер
Лидер, который только что сглотнул на всю хлеборезку ...
Номерной российский бот, ты полное пиздло ...
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Додано: Пон 19 тра, 2025 20:48
fox767676 написав:
думаю до осени стрельба закончится
Ты российское брехло, которое писало - второй квартал и всё закончится
Теперь ты пишешь, про осень
Лучше не пиши, брехло номерное )
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Додано: Пон 19 тра, 2025 20:55
путя конечно будет пытаться петлять, ссылаться на "устранение первопричин войны" и прочий бред, но видно что ментально оборона прорвана, укатают их сивку, как и нашего за пару месяцев. Контрольный выстрел - встреча Донни и Си, после этого путя будет как шелковый
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