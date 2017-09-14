путя конечно будет пытаться петлять, ссылаться на "устранение первопричин войны" и прочий бред, но видно что ментально оборона прорвана, укатают их сивку, как и нашего за пару месяцев. Контрольный выстрел - встреча Донни и Си, после этого путя будет как шелковый
fox767676 написав:думаю до осени стрельба закончится
це після того, як пуйло спробує влітку обвалити оборону ЗСУ і силою захопити 4 області (по Блумбергу) і у нього не вийде? Цілком ймовірно. Але до чого тут Трамп? Тут би і без Трампа був такий самий результат.
Трамп зможе довести своє лідерство, якщо введе обіцяні "пекельні" санкції вже до літа у випадку, якщо пуйло не погодиться на невідкладне припинення вогню. Бо поки все йде за сценарієм пуйла, а не Трампа - бла-бла-бла "ось-ось, з неділі, ще трошки, майже домовились, зовсім скоро, ще одна зустріч...", а бойові дії тривають і рашисти не зупиняють наступ і обстріли.
jump написав:Якщо врахувати дані ООН, згідно з котрими з України виїхали 6,2 млн осіб, і припустити, що третина з них — чоловіки, то їх кількість в Україні знизиться до 12,1 млн осіб. Водночас на військовому обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) ЗС України станом на 16 липня 2024 року перебували лише 4 690 496 військовозобов'язаних, які оновили свої військово-облікові дані. Тобто місце перебування і стан здоров’я близько 7–7,5 млн чоловіків достеменно не відомі.
Бронювання: пріоритетні професійні групи (заброньовані за органами державної влади, місцевого самоврядування, національною економікою): станом на березень 2023 року в Україні мали бронь 528 тисяч осіб. Станом на 10 січня 2025 року — 900–950 тисяч осіб.
у будь-якому випадку прийшли до цифри 6 млн. неоновлених, про що й заявляли експерти.
Людина звинувачувала мене в тому що я помилився в написанні фрази, яка не впливає на кількість... І при цьому вірить на слово людині в якої +/- два лікті по карті.. Отже ще раз Беремо табличку станом на 2022 рік вік_____ ________ чоловіків ________ жінок 0-9 ________ 2056030 ________ 1931034 10-19 ________ 2158184 ________ 2035949 20-29 ________ 2353159 ________ 2225782___звідси 50% бо від 25 30-39 ________ 3464173 ________ 3385682___звідси 100% 40-49 ________ 2954681 ________ 3125274___звідси 100% 50-59 ________ 2555394 ________ 3051751___звідси 100% 60-69 ________ 2147021 ________ 3139694 70-79 ________ 979569 ________ 1930833 80-89 ________ 449732 ________ 1182853 90+ ________ 77433 ________ 214489 Всього _____ 19195376 ________ 22223341 Рахуємо 50% від 2353159 + 3464173 + 2954681 + 2555394=10 150 828 осіб у віці 25-60років Тепер Резерв+ перебуває 4 690 496 Отже 10 150 828 - 4 690 496 =5 460 331 особа Тепер В ЗСУ+силовики - 1,3 млн +/- але тут НІХТО не скаже бо це таємниця, тому використовуємо те що доступне 5 460 331-1 300 000=4 160 331 Тепер згадуємо що є ще статистика Євросоюзу. яка каже що в ЄС перебуває 830 000 чоловіків віком 25-60 років... Тобто Україна ЗНАЄ де ці чоловіки , але не може до них дотягнутись 4 160 331 - 830 00= 3 330 331 Тепер Перед війною у нас було 2,7 млн інвалідів, так як ми бачимо що з загальної кількості населення приблизно 1/4 це чоловіки віком 25-60 , то можемо ПРИПУСТИТИ з якоюсь точністю що серед інвалідів кількість чоловіків віком 25-60 років - також становить 1/4 , таким чином 2 700 000 /4 =675 000 3 330 331 - 675 000 =2 655 331 Також нам відомо що з початку війни втрати ЗСУ становлять близько 100 000 осіб 2 655 331 - 100 000 = 2 555 331 особа.
Висновок станом на сьогодні тільки приблизно 2,5 млн чоловіків віком 25-60 років знаходяться невідомо де і невідомо який в них стан здоровья.
А тепер спробуйте це заперечити не на пальцях, чи без допомоги статті від якогось журналіста.
Так их эти 2,5ляма шо - зарыть надо при штурме Ростова и Воронежа теперь? И в 2,7ляма инвалидов питары-прокуроры как негодящиеся сдохнуть с гранатой в руке под Бердянском входят? Или они сорта повыше чем с 3й группой по травмам? Кстати я не качок и не такой как ты финансовый гуру, прошедший свой Мариуполь с Бахмутом в 2009м и -19м годах и не желающий такой жёпы ближнему. ПыСы. Что такое торговля сигами и водярой я в курсе. Покойный брат "киоски" имел. Это не мои "шубы". Там оборот зашкаливает при проходняке.
Неможливі ніякі пекельні санкції без Китаю Нічого ті нні пакети вже не дадуть крім керованої адаптації та мутації москви. Треба їх всі у перші місяці війни було вводити для миттєвого шоку та демонстрації серйозності намірів, а зараз у Москві з цих пакетів сміються. Зараз більш тонка та філігранна тактика буде, тому і путя знервований бо не розуміє до кінця гри. Якщо б його пекельними санкціями лякали він би тільки зрадів, а тут відчуває пастку своїм гбшним умішком, а зрозуміти не може
fox767676 написав:вот это я понимаю настоящий лидер
Трамп: Переговоры с Путиным прошли очень хорошо. Переговоры между Украиной и Россией начнутся немедленно.
"Только что закончился мой двухчасовой разговор с президентом России Владимиром Путиным. Я считаю, что он прошел очень хорошо. Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что еще важнее, о ПРЕКРАЩЕНИИ войны. Условия для этого будут согласованы двумя сторонами, как это только возможно, потому что они знают детали переговоров, о которых никто другой не будет знать. Тон и дух разговора были превосходными. Если бы это было не так, я бы сказал об этом сейчас, а не позже. Россия хочет вести крупномасштабную ТОРГОВЛЮ с Соединенными Штатами, когда эта катастрофическая «кровавяня» закончится, и я согласен. У России есть колоссальная возможность создать огромное количество рабочих мест и богатств. Ее потенциал НЕОГРАНИЧЕН. Аналогично, Украина может стать большим бенефициаром в сфере торговли, в процессе восстановления своей страны. Переговоры между Россией и Украиной начнутся немедленно. Я проинформировал об этом президента Украины Владимира Зеленского, президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджию Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Финляндии Александра Штубба во время телефонного разговора со мной, сразу после телефонного разговора с президентом Путиным. Ватикан, представленный Папой, заявил, что он был бы очень заинтересован в проведении переговоров. Пусть процесс начнется!" - написал он.
думаю до осени стрельба закончится
Головні моменти: 1. *Условия для этого будут согласованы двумя сторонами, как это только возможно, потому что они знают детали переговоров, о которых никто другой не будет знать.*
2. Немає серед проінформованих Стармера -- ?
3. Ще повинен бути дзвінок Трампа Зе.
4. В принципі, все доволі оптимістично. А як воно буде реалізовуватися хз. Бо всі зрозуміли гру -- погоджуйся з Трампом, а як там потім реалізовувати, то вже зовсім інша справа.
5. Трамп добився свого: схоже змусив Україну вести перемовини з агресором сам на сам. Це хрєноватенько для України... Тому є сумнів в кінцевому результаті. Може по ітогу отримати півруки, як ото в Овальному. А може ще раніше. Одразу після свого дзвінка Зе))
6. Не пролунало: негайне припинення вогню-смертей-вбивств, а потім перемовини, мир, дружба, жвачка. Не пролунало.
7. По суті Трамп підтримав позицію рфії. Хоча зберігається надія, що при цьому обмежував її апетіти. Але звісно для перемовин це повинно не оголошуватися.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 19 тра, 2025 21:45, всього редагувалось 1 раз.
2 - звернув увагу, і треба було ше мелонні попереду макарона та урсули поставити 4 - не царська справа 5 - трохи закошмарити українців хотєлками рашистів, а потім покласти свою клюшку для гольфа на ваги перемовин щоб трохи полегшало з боку України перешкоди мирному процесу вже не бачу, з путєй та його рашистами ще попрацюють - з одного боку казками про небувалі перспективи, з іншого пощекочуть нерви контр-грою з Китаєм. Я очікую у чернвні-липні від Трампа що Сі - наймудріший лідер всесвіту, китайський народ - великий союзник США, плани по спільній американо-китайській марсіанській програмі, поділ Місяця на сектору по видобутку мінералів і т.і.
6 - путя упорствує як очікувалось. але і посміщки\жартів з його боку не було, але було свідчення про "відверту розмову". гадаю 2-3 місяці і клієнт дозріє
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 19 тра, 2025 21:50, всього редагувалось 1 раз.
fox767676 написав: Я очікую у чернвні-липні від Трампа що Сі - наймудріший лідер всесвіту, китайський народ - великий союзник США, плани по спільній американо-китайській марсіанській програмі, поділ Місяця на сектору по видобутку мінералів і т.і.
Так тому пу й нервує. Бо грає на тоненького. Сі та Лула за припинення війни. Гадаю, що з Сі він домовився чи чимось сплатив за час ще повоювати. Лулу послав лісом. Тепер очкує, щоб Трамп, Сі та інші без нього не спілися. Типу - ти хотів воювати, то воюй далі, а ми займемся справами і без тебе, дурня скрєпного.
fox767676 написав:Зараз більш тонка та філігранна тактика буде, тому і путя знервований бо не розуміє до кінця гри. Якщо б його пекельними санкціями лякали він би тільки зрадів, а тут відчуває пастку своїм гбшним умішком, а зрозуміти не може
ага, така ж тонка та філігранна, як було з тарифами? В результаті всі регочуть з Америки. Чим далі, тим більше я розумію, що у Трампа нема якогось хитрого плану. Він діє в лоб. Не вдалося взяти напором - то він робить вигляд, що так було й задумано, "не дуже то й хотілось".
detroytred написав:А як воно буде реалізовуватися хз. Бо всі зрозуміли гру -- погоджуйся з Трампом, а як там потім реалізовувати, то вже зовсім інша справа
от саме так. Замилити йому очі, типу "так-так, ми теж хочемо миру, тільки кілька питань треба вирішити", головне, щоб він не зіскочив з гачка. Доки він на гачку, він не буде нічого робити, ні нових санкцій, ні допомоги Україні. А там сподівання, що рано чи пізно Трампу все це набридне і він просто вийде з процесу (фактично кине Україну напризволяще), Україна залишиться без допомоги від США, Європа не зможе зібратися і замінити Штати у цьому процесі, ЗСУ без допомоги не втримаються і фронт почне валитися. І не те, щоб цей сценарій був зовсім неймовірним. При цьому сценарії вся надія, що ЗСУ витримають натиск, навіть в умовах сильно зменшеної зовнішньої допомоги. Якщо це вдасться, то, як мінімум, ми не капітулюємо.