Додано: Пон 19 тра, 2025 21:56

fox767676 написав: Зараз більш тонка та філігранна тактика буде, тому і путя знервований бо не розуміє до кінця гри. Якщо б його пекельними санкціями лякали він би тільки зрадів, а тут відчуває пастку своїм гбшним умішком, а зрозуміти не може Зараз більш тонка та філігранна тактика буде, тому і путя знервований бо не розуміє до кінця гри. Якщо б його пекельними санкціями лякали він би тільки зрадів, а тут відчуває пастку своїм гбшним умішком, а зрозуміти не може

detroytred написав: А як воно буде реалізовуватися хз. Бо всі зрозуміли гру -- погоджуйся з Трампом, а як там потім реалізовувати, то вже зовсім інша справа А як воно буде реалізовуватися хз. Бо всі зрозуміли гру -- погоджуйся з Трампом, а як там потім реалізовувати, то вже зовсім інша справа

ага, така ж тонка та філігранна, як було з тарифами? В результаті всі регочуть з Америки.Чим далі, тим більше я розумію, що у Трампа нема якогось хитрого плану. Він діє в лоб. Не вдалося взяти напором - то він робить вигляд, що так було й задумано, "не дуже то й хотілось".от саме так. Замилити йому очі, типу "так-так, ми теж хочемо миру, тільки кілька питань треба вирішити", головне, щоб він не зіскочив з гачка. Доки він на гачку, він не буде нічого робити, ні нових санкцій, ні допомоги Україні. А там сподівання, що рано чи пізно Трампу все це набридне і він просто вийде з процесу (фактично кине Україну напризволяще), Україна залишиться без допомоги від США, Європа не зможе зібратися і замінити Штати у цьому процесі, ЗСУ без допомоги не втримаються і фронт почне валитися. І не те, щоб цей сценарій був зовсім неймовірним.При цьому сценарії вся надія, що ЗСУ витримають натиск, навіть в умовах сильно зменшеної зовнішньої допомоги. Якщо це вдасться, то, як мінімум, ми не капітулюємо.