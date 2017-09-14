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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13904139051390613907>
Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 21:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Хіба РПВ не бузумовне?


безумовному рпв ваша потужна компанія опиралась до останнього , коли були можливості, і коли їх вже не стало, і коли навіть самим тупеньким дійшло що він за благо, а можливості для умов є тільки у однієї сторони і це не Україна
fox767676
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 22:03

  fox767676 написав:путя конечно будет пытаться петлять, ссылаться на "устранение первопричин войны" и прочий бред, но видно что ментально оборона прорвана, укатают их сивку, как и нашего за пару месяцев. Контрольный выстрел - встреча Донни и Си, после этого путя будет как шелковый

На зустрічі з імператором сі, всякі другорядні питання повинні не засмучувати.
Формально хуйлостан з Україною щось підпишуть до зустрічі, хоч там і будуть ще довго пострілювати.
Головне зняти питання з повітки.
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 22:05

  thenewepic написав: А там сподівання, що рано чи пізно Трампу все це набридне і він просто вийде з процесу (фактично кине Україну напризволяще), Україна залишиться без допомоги від США, Європа не зможе зібратися і замінити Штати у цьому процесі, ЗСУ без допомоги не втримаються і фронт почне валитися. І не те, щоб цей сценарій був зовсім неймовірним.
При цьому сценарії вся надія, що ЗСУ витримають натиск, навіть в умовах сильно зменшеної зовнішньої допомоги. Якщо це вдасться, то, як мінімум, ми не капітулюємо.

В мене думка наступна:
Трамп вмиє руки, вийде --- це суто з перемовин, з намагання зупинити війну.
А так Трамп в колії. Буде допомагати. Нікуди не дінеться. Мінімум забезпечувати буде.

Гадаю, що ймовірним залишається сценарій постановки Трампа в лижню. Короною та демами. Тобто Байден для пу ще миротворцем буде здаватися на фоні Трампа.
Якщо Європа не витримає тиску Трампа та погодиться платити Омериці, ніж самій почати підніматися з калєн у військовому плані.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 22:06

  fox767676 написав:
  fler написав:Хіба РПВ не бузумовне?


безумовному рпв ваша потужна компанія опиралась до останнього , коли були можливості, і коли їх вже не стало, і коли навіть самим тупеньким дійшло що він за благо, а можливості для умов є тільки у однієї сторони і це не Україна

+100

Так до Зе дійшло тільки після Овального...
Коли йому Рютте, Стармер, Маркрон та ін. прямо заголосили у вуха -- почуй Трампа, помирись, зміни пластинку на рпв.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 22:18

  pesikot написав:Як в одній голові можуть жити взаємновиключні ствердження )


Приклад
Патріот, а воювати не йде
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 22:26

  detroytred написав:7. По суті Трамп підтримав позицію рфії.
Хоча зберігається надія, що при цьому обмежував її апетіти. Але звісно для перемовин це повинно не оголошуватися.

На думку Трампа капітулювати повинен той в кого немає карт.
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 22:26

  pesikot написав:
  _hunter написав:Снова брехня: повесток до сих пор нет (да, сам в шоке :shock: )


Это ты из Германии рассмотрел, что повесток нет ?

Повестки есть, в самом их классическом виде

Ты брехло )

А шо тебе таки принесли и тащат за хвостЪ в боевые квадроберные войска(кошачья моча растворяет даже гусеницы танков, главное совершить на базах хранения побольше диверсий)???
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 22:30

Все ж таки Зе показав Трампичу півруки одразу:

*В Турции, Ватикане или Швейцарии рассматриваем возможность встречи делегаций Украины, РФ, США и ЕС , — Зеленский...* (С)
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 22:36

  барабашов написав:
  pesikot написав:
Это ты из Германии рассмотрел, что повесток нет ?

Повестки есть, в самом их классическом виде

Ты брехло )

А шо тебе таки принесли и тащат за хвостЪ в боевые квадроберные войска(кошачья моча растворяет даже гусеницы танков, главное совершить на базах хранения побольше диверсий)???

Довідку про догляд дощем підмочило
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 22:41

  detroytred написав:
  thenewepic написав: А там сподівання, що рано чи пізно Трампу все це набридне і він просто вийде з процесу (фактично кине Україну напризволяще), Україна залишиться без допомоги від США, Європа не зможе зібратися і замінити Штати у цьому процесі, ЗСУ без допомоги не втримаються і фронт почне валитися. І не те, щоб цей сценарій був зовсім неймовірним.
При цьому сценарії вся надія, що ЗСУ витримають натиск, навіть в умовах сильно зменшеної зовнішньої допомоги. Якщо це вдасться, то, як мінімум, ми не капітулюємо.

В мене думка наступна:
Трамп вмиє руки, вийде --- це суто з перемовин, з намагання зупинити війну.
А так Трамп в колії. Буде допомагати. Нікуди не дінеться. Мінімум забезпечувати буде.

Гадаю, що ймовірним залишається сценарій постановки Трампа в лижню. Короною та демами. Тобто Байден для пу ще миротворцем буде здаватися на фоні Трампа.
Якщо Європа не витримає тиску Трампа та погодиться платити Омериці, ніж самій почати підніматися з калєн у військовому плані.
ні, в трампа з путіном перемовини не тільки про Україну. З перемовин він не вийде.
А от з війни може, і ще не факт що не вдарить в спину. Зробивши ставку на комусь з оточення Зеленського. І тут питання не в чому а питання для чого?
Для чого трампу зеленський? Що він може дати ще? З того що не можуть дати інші.
Banderlog
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  #<1 ... 13904139051390613907>
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