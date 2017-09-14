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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 19 тра, 2025 22:46
барабашов написав: pesikot написав: _hunter написав:
Снова брехня: повесток до сих пор нет (да, сам в шоке
)
Это ты из Германии рассмотрел, что повесток нет ?
Повестки есть, в самом их классическом виде
Ты брехло )
А шо тебе таки принесли и тащат за хвостЪ в боевые квадроберные войска(кошачья моча растворяет даже гусеницы танков, главное совершить на базах хранения побольше диверсий)???
Еще один "нечитатель"
>>> Повестки есть, в самом их классическом виде
-- ты хоть почитай о каких именно (и кому) повестках говорилось
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Додано: Пон 19 тра, 2025 22:58
Потужная Коалиция Потужных Охочых переживает, что придется кошелек доставать?..
Європейських лідерів неприємно вразило те, що Трамп розповів про дзвінок з путіним, - кореспондент Financial Times
«Одна з осіб, обізнаних із розмовою, сказала, що лідери під час дзвінку були приголомшені тим, як президент США описав досягнуті домовленості. Вона додала, що було зрозуміло: Трамп «не готовий посилити тиск» на путіна, щоб той серйозно сів за стіл переговорів», - повідомив головний кореспондент Financial Times у Києві Крістофер Міллер.
У європейських столицях також побоюються, що Трамп може укласти угоду з путіним, яка задовольнить максималістські вимоги останнього і суперечитиме інтересам України.
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Додано: Пон 19 тра, 2025 23:39
ЛАД написав:
Я назвал вас базарной бабой без мозгов
.
А почему именно «баба»? Почему не «базарный мужик»? У Вас «без мозгов» только «бабы» бывают? Я же Вам и написал и спросил - знают ли Ваши дочери как их отец невежественно к ним относиться. Он их пол считает низменным.
Я вчера провёл прекрасный день в Шотландии с подругой, у которой муж умирает от рака. Глиобластома. Шансов нет. Моя любовь тоже болеет раком. Вы даже не представляете как мне всё равно как Вы и другие меня тут обзываете. Мы вчера говорили о том, как мы хотим закончить эту жизнь. Она мечтает войти в море и не вернуться, а у меня навязчивая идея выпрыгнуть из окна. У меня есть всё по меркам многих людей, и это - так, но жить я не хочу. Вы, честно, не к тому пристали со своими претензиями. Да, я отношусь к жизни иначе, да, я не буду критиковать тех, кто выехал. Вам повезло дожить до 74, а некоторым этот возраст недоступен. Повторюсь, что я сам хочу умереть, так как мне очень очень больно. А здесь мне желают зла и в чём-то обвиняют. За что?
Но меня убил рассказ о том, как они выезжали. Оказывается, у него были неправильные документы, неправильно оформленная инвалидность. Он не мог ходить, но его сняли с поезда, так как он- мужчина и должен с раком воевать. Я ненавижу ту дуру, которая упивалась своей властью и устроила ему ужас. Ненавижу, презираю и буду ненавидеть. И надеюсь , что она за всё ответит.
ЛАД написав:
Вы обвинили меня в том, что я не за тех голосовал. Хотя не знаете, за кого я голосовал.
Сейчас вы не знаете, но 30 лет вы за кого-то голосовали. Может, вы и себе претензии предъявите, а не только окружающим, которые вам ничем не обязаны?
Хорошо. Я прошу у Вас прощения. Да, я не знаю за кого лично Вы голосовали. Я написал это образно о поколении. Но Вы правы, что я не могу Вас лично обвинять в том, что Вы не за того голосовали. В принципе, голосовать было не за кого.
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АндрейМ
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Додано: Пон 19 тра, 2025 23:56
Banderlog написав: detroytred написав: thenewepic написав:
А там сподівання, що рано чи пізно Трампу все це набридне і він просто вийде з процесу (фактично кине Україну напризволяще), Україна залишиться без допомоги від США, Європа не зможе зібратися і замінити Штати у цьому процесі, ЗСУ без допомоги не втримаються і фронт почне валитися. І не те, щоб цей сценарій був зовсім неймовірним.
При цьому сценарії вся надія, що ЗСУ витримають натиск, навіть в умовах сильно зменшеної зовнішньої допомоги. Якщо це вдасться, то, як мінімум, ми не капітулюємо.
В мене думка наступна:
Трамп вмиє руки, вийде --- це суто з перемовин, з намагання зупинити війну.
А так Трамп в колії. Буде допомагати. Нікуди не дінеться. Мінімум забезпечувати буде.
Гадаю, що ймовірним залишається сценарій постановки Трампа в лижню. Короною та демами. Тобто Байден для пу ще миротворцем буде здаватися на фоні Трампа.
Якщо Європа не витримає тиску Трампа та погодиться платити Омериці, ніж самій почати підніматися з калєн у військовому плані.
ні, в трампа з путіном перемовини не тільки про Україну. З перемовин він не вийде.
А от з війни може, і ще не факт що не вдарить в спину. Зробивши ставку на комусь з оточення Зеленського. І тут питання не в чому а питання для чого?
Для чого трампу зеленський? Що він може дати ще? З того що не можуть дати інші.
Підтримую думки Бандерлога і thenewepic
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Додано: Вів 20 тра, 2025 00:16
АндрейМ
а у меня навязчивая идея выпрыгнуть из окна. У меня есть всё по меркам многих людей, и это - так, но жить я не хочу.
Навіщо вікно. На воюючій батьківщині є ж куди з користю використати своє життя.
Бог (в якого я не вірю) з почуттям гумору, він збереже того , хто не боїться смерті.
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Додано: Вів 20 тра, 2025 00:24
Hotab написав:
Бог (в якого я не вірю)
На цьому ресурсі аномально високий відсоток безбожників.
Чому так?
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Додано: Вів 20 тра, 2025 00:26
Hotab написав:АндрейМ
а у меня навязчивая идея выпрыгнуть из окна. У меня есть всё по меркам многих людей, и это - так, но жить я не хочу.
Навіщо вікно. На воюючій батьківщині є ж куди з користю використати своє життя.
Бог (в якого я не вірю) з почуттям гумору, він збереже того , хто не боїться смерті.
Хотаб, це ж пацифіст який плакав 30 років, ніколи не візьме нічого задля боротьби. Буде маніпулювати на жалість оточуючих до кінця днів. Розповідає про щасливу дружину, улюблену жінку з раком. Жінка з поганим здоров'ям бажає вже втопитися, тому що гостра дихальна і серцева недостатність від утоплення її лякає менше ніж сльози людини поруч.
АндріюМ у вас немає гідності і це проблема.
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