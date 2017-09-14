|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 19 тра, 2025 22:46
барабашов написав: pesikot написав: _hunter написав:
Снова брехня: повесток до сих пор нет (да, сам в шоке
)
Это ты из Германии рассмотрел, что повесток нет ?
Повестки есть, в самом их классическом виде
Ты брехло )
А шо тебе таки принесли и тащат за хвостЪ в боевые квадроберные войска(кошачья моча растворяет даже гусеницы танков, главное совершить на базах хранения побольше диверсий)???
Еще один "нечитатель"
>>> Повестки есть, в самом их классическом виде
-- ты хоть почитай о каких именно (и кому) повестках говорилось
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 9676
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Пон 19 тра, 2025 22:58
Потужная Коалиция Потужных Охочых переживает, что придется кошелек доставать?..
Європейських лідерів неприємно вразило те, що Трамп розповів про дзвінок з путіним, - кореспондент Financial Times
«Одна з осіб, обізнаних із розмовою, сказала, що лідери під час дзвінку були приголомшені тим, як президент США описав досягнуті домовленості. Вона додала, що було зрозуміло: Трамп «не готовий посилити тиск» на путіна, щоб той серйозно сів за стіл переговорів», - повідомив головний кореспондент Financial Times у Києві Крістофер Міллер.
У європейських столицях також побоюються, що Трамп може укласти угоду з путіним, яка задовольнить максималістські вимоги останнього і суперечитиме інтересам України.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 9676
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Пон 19 тра, 2025 23:39
ЛАД написав:
Я назвал вас базарной бабой без мозгов
.
А почему именно «баба»? Почему не «базарный мужик»? У Вас «без мозгов» только «бабы» бывают? Я же Вам и написал и спросил - знают ли Ваши дочери как их отец невежественно к ним относиться. Он их пол считает низменным.
Я вчера провёл прекрасный день в Шотландии с подругой, у которой муж умирает от рака. Глиобластома. Шансов нет. Моя любовь тоже болеет раком. Вы даже не представляете как мне всё равно как Вы и другие меня тут обзываете. Мы вчера говорили о том, как мы хотим закончить эту жизнь. Она мечтает войти в море и не вернуться, а у меня навязчивая идея выпрыгнуть из окна. У меня есть всё по меркам многих людей, и это - так, но жить я не хочу. Вы, честно, не к тому пристали со своими претензиями. Да, я отношусь к жизни иначе, да, я не буду критиковать тех, кто выехал. Вам повезло дожить до 74, а некоторым этот возраст недоступен. Повторюсь, что я сам хочу умереть, так как мне очень очень больно. А здесь мне желают зла и в чём-то обвиняют. За что?
Но меня убил рассказ о том, как они выезжали. Оказывается, у него были неправильные документы, неправильно оформленная инвалидность. Он не мог ходить, но его сняли с поезда, так как он- мужчина и должен с раком воевать. Я ненавижу ту дуру, которая упивалась своей властью и устроила ему ужас. Ненавижу, презираю и буду ненавидеть. И надеюсь , что она за всё ответит.
ЛАД написав:
Вы обвинили меня в том, что я не за тех голосовал. Хотя не знаете, за кого я голосовал.
Сейчас вы не знаете, но 30 лет вы за кого-то голосовали. Может, вы и себе претензии предъявите, а не только окружающим, которые вам ничем не обязаны?
Хорошо. Я прошу у Вас прощения. Да, я не знаю за кого лично Вы голосовали. Я написал это образно о поколении. Но Вы правы, что я не могу Вас лично обвинять в том, что Вы не за того голосовали. В принципе, голосовать было не за кого.
-
АндрейМ
-
-
- Повідомлень: 461
- З нами з: 30.11.08
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 19 тра, 2025 23:56
Banderlog написав: detroytred написав: thenewepic написав:
А там сподівання, що рано чи пізно Трампу все це набридне і він просто вийде з процесу (фактично кине Україну напризволяще), Україна залишиться без допомоги від США, Європа не зможе зібратися і замінити Штати у цьому процесі, ЗСУ без допомоги не втримаються і фронт почне валитися. І не те, щоб цей сценарій був зовсім неймовірним.
При цьому сценарії вся надія, що ЗСУ витримають натиск, навіть в умовах сильно зменшеної зовнішньої допомоги. Якщо це вдасться, то, як мінімум, ми не капітулюємо.
В мене думка наступна:
Трамп вмиє руки, вийде --- це суто з перемовин, з намагання зупинити війну.
А так Трамп в колії. Буде допомагати. Нікуди не дінеться. Мінімум забезпечувати буде.
Гадаю, що ймовірним залишається сценарій постановки Трампа в лижню. Короною та демами. Тобто Байден для пу ще миротворцем буде здаватися на фоні Трампа.
Якщо Європа не витримає тиску Трампа та погодиться платити Омериці, ніж самій почати підніматися з калєн у військовому плані.
ні, в трампа з путіном перемовини не тільки про Україну. З перемовин він не вийде.
А от з війни може, і ще не факт що не вдарить в спину. Зробивши ставку на комусь з оточення Зеленського. І тут питання не в чому а питання для чого?
Для чого трампу зеленський? Що він може дати ще? З того що не можуть дати інші.
Підтримую думки Бандерлога і thenewepic
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26288
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 289 раз.
- Подякували: 2981 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Вів 20 тра, 2025 00:16
АндрейМ
а у меня навязчивая идея выпрыгнуть из окна. У меня есть всё по меркам многих людей, и это - так, но жить я не хочу.
Навіщо вікно. На воюючій батьківщині є ж куди з користю використати своє життя.
Бог (в якого я не вірю) з почуттям гумору, він збереже того , хто не боїться смерті.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15150
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 397 раз.
- Подякували: 2396 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
3
2
Додано: Вів 20 тра, 2025 00:24
Hotab написав:
Бог (в якого я не вірю)
На цьому ресурсі аномально високий відсоток безбожників.
Чому так?
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9382
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1875 раз.
- Подякували: 2323 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Вів 20 тра, 2025 00:26
Hotab написав:АндрейМ
а у меня навязчивая идея выпрыгнуть из окна. У меня есть всё по меркам многих людей, и это - так, но жить я не хочу.
Навіщо вікно. На воюючій батьківщині є ж куди з користю використати своє життя.
Бог (в якого я не вірю) з почуттям гумору, він збереже того , хто не боїться смерті.
Хотаб, це ж пацифіст який плакав 30 років, ніколи не візьме нічого задля боротьби. Буде маніпулювати на жалість оточуючих до кінця днів. Розповідає про щасливу дружину, улюблену жінку з раком. Жінка з поганим здоров'ям бажає вже втопитися, тому що гостра дихальна і серцева недостатність від утоплення її лякає менше ніж сльози людини поруч.
АндріюМ у вас немає гідності і це проблема.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5742
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 20 тра, 2025 00:39
Banderlog написав: detroytred написав: thenewepic написав:
А там сподівання, що рано чи пізно Трампу все це набридне і він просто вийде з процесу (фактично кине Україну напризволяще), Україна залишиться без допомоги від США, Європа не зможе зібратися і замінити Штати у цьому процесі, ЗСУ без допомоги не втримаються і фронт почне валитися. І не те, щоб цей сценарій був зовсім неймовірним.
При цьому сценарії вся надія, що ЗСУ витримають натиск, навіть в умовах сильно зменшеної зовнішньої допомоги. Якщо це вдасться, то, як мінімум, ми не капітулюємо.
В мене думка наступна:
Трамп вмиє руки, вийде --- це суто з перемовин, з намагання зупинити війну.
А так Трамп в колії. Буде допомагати. Нікуди не дінеться. Мінімум забезпечувати буде.
Гадаю, що ймовірним залишається сценарій постановки Трампа в лижню. Короною та демами. Тобто Байден для пу ще миротворцем буде здаватися на фоні Трампа.
Якщо Європа не витримає тиску Трампа та погодиться платити Омериці, ніж самій почати підніматися з калєн у військовому плані.
ні, в трампа з путіном перемовини не тільки про Україну. З перемовин він не вийде.
А от з війни може, і ще не факт що не вдарить в спину. Зробивши ставку на комусь з оточення Зеленського. І тут питання не в чому а питання для чого?
Для чого трампу зеленський? Що він може дати ще? З того що не можуть дати інші.
Між Штатами та рфією одвічне глибинне протистояння.
Зараз в Трампа з пу лише слова - пусті спроби домовитись про партнерське майбутнє. Пусті слова.
З Європою в Штатів пуповина-зв'язок. Оте все, що зараз, це милі сваряться. Європа налаштована не здавати Україну. Тому відійти легко Штатам буде складно.
Україна є ричагом впливу-тиску на рфію. Як Європою, так і Штатами. Кинути такий інструмент? Бо дорого?
Так не мати такого інструменту ще дорожче.
Трамп не може нічого вдіяти Зе для заміни. Міг би, то вдіяв.
Запас міцності (до останньої верби) в Україні достатній. До "Жовкви", як мінімум.
Я не заперечую ваш сценарій. Все може трапитися. Але поки бачу отакий.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 24409
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 20 тра, 2025 00:51
АндрейМ написав: ЛАД написав:
Я назвал вас базарной бабой без мозгов
.
А почему именно «баба»? Почему не «базарный мужик»? У Вас «без мозгов» только «бабы» бывают? Я же Вам и написал и спросил - знают ли Ваши дочери как их отец невежественно к ним относиться. Он их пол считает низменным.
М-да.
Грустно. Мозгами вас бог явно обидел. Выводы потрясают своей логичностью.
По поводу болезни жены могу вам посочувствовать, но вряд ли вам это нужно/поможет.
Но вы не первый и не последний, кто проходит через это. Детей у вас нет? Можно жить ради детей.
Но то, что у вас тяжёлые моральные переживания, не объясняет и не даёт вам права писать здесь глупости.
Я ненавижу ту дуру
Эта "дура" просто честно выполняла свои обязанности. Она не виновата в том, что "у него были неправильные документы, неправильно оформленная инвалидность". Так что свою ненависть можете использовать как-то иначе.
Вы даже не представляете как мне всё равно как Вы и другие меня тут обзываете
А мне не всё равно, когда меня оскорбляют и обвиняют бог весть в чём. Не оскорбляйте других, возможно, не будут "обзывать" вас (хотя и не обязательно).
И я к вам не "приставал со своими претензиями", это вы предъявили какие-то претензии мне. Я вообще несколько дней практически не пишу здесь, а вы меня заставили.
Если вы настолько поглощены своей бедой, то зачем вы вообще приходите на эту ветку? Вас эти проблемы просто не должны волновать. Вас должно быть не до этого.
Всё. Разговор окончен.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 34448
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5329 раз.
- Подякували: 4847 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Вів 20 тра, 2025 00:54
UA написав: Hotab написав:
Бог (в якого я не вірю)
На цьому ресурсі аномально високий відсоток безбожників.
Чому так?
А де їх менше? На Кідстафі?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15150
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 397 раз.
- Подякували: 2396 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|98873
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|275476
|
|
|6076
|930217
|
|